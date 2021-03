El papel domina la economía mundial

La nueva política del Señor Biden es cercana a la de Obama que con sus sonrisas y comportamientos de estudiante condescendiente y cercano al pueblo, aumentó el número de guerras contra países pobres que deseaban salir de la órbita de US, mientras que el Señor Trump pese a sus vociferaciones disminuia el gasto militar de US y trató de que el Estado recuperase el control sobre la FED, dominada por 10 grandes Bancos, Trump se enfrentó al Establishment que domina la economía y la política en USA. Ya Napoleón Bonaparte (1769 a 1821) decía « cuando un Gobierno es dependiente de los banqueros para financiarse, son estos y no el Gobierno los que controlan las políticas, ya que la mano que dad el Dinero está siempre por encima de la mano que lo recibe, el dinero no tiene patria, los financieros no tienen patriotismo, ni tienen decencia y consideración, solo el apetito de la ganancia>> Napoleón en el siglo 18, se anticipaba a lo que sería la mundialización organizada por USA entre las 2 guerras mundiales de lo que supo sacar buen provecho, endeudando las 3 potencias de Europa (Alemania, Inglaterra, Francia), imponiendo tras la 2da su sistema monetario en el planeta. Rusia (URSS) se convirtió en enemiga, no por ideología, eso fue el pretexto, la realidad es que no aceptó someterse a las reglas que imponía USA en el 1947 a escala planetaria. URSS preservaba su soberanía e independencia política y económica. Pero no caigamos en la trampa fascista y nacionalista que propaga que el Dinero está en las solas manos de los financieros Judíos y protestantes a escala mundial, el Dinero está bajo el control de una elite que procede de todos los países y de todas las religiones y que se entienden para organizar sus mecanismos de funcionamiento y las políticas que puedan favorecer sus inversiones y aportarles beneficios substanciales, el dinero circula entre este grupo dominante con fluidez según las solicitudes que manifiestan para alcanzar objetivos concertados por este grupo dominante de la economía mundial. El Grupo financiero, llamados "los 4 caballeros" son la Bank of America, la JP Morgan, la Citigroup et Wrlls Fargo, este grupo domina el Petróleo, energía indispensable desde mediado del siglo19 (Exxon Mobil, Royal Dutch/Shell, BP Amoco et Chevron Texaco), pero han extendido sus tentáculos convirtiéndose en los accionistas principales de más de 500 empresas de Wall Street inscritas en el libro de oro de" Fortune 500" según la NdT encargada de los movimientos en Bolsa de US. No me interrogue de quienes son los accionistas de este grupo de Bancos, se mantienen en secreto protegido por la Freedom NDT y toda divulgación recibiría de inmediato unas sanciones muy graves, en USA la transparencia tiene sus límites. Trump trató de enfrentarse a la concentración de tanto poder en tan pocas manos, se declaraba Jacksoniano, de la línea del Presidente Andrew Jackson, que antes de la guerra de Secesión en USA se opuso a la creación de la Federal Reserve (Banco Central independiente y compuesto por un grupo de 10 Bancos privados), pero perdió la batalla debido a que para la Guerra de Secesión los Estados del Norte necesitaban grandes cantidades de Dinero para comprar el material de guerra en las industrias del Norte que lo fabricaban y las cuales estaban ya en mano de este grupo de Bancos. Trump ha sido el último iluso, pero no un Santo, buscó aliados en la USA profunda y empresas que trataban de sobrevivir no respetando el Medio Ambiente para atacar esta concentración de poderes. Romper la mundialización le fue fatal a Trump. Biden trata de recuperar el terreno perdido por Trump, pero le será muy difícil ya que China, Irán y Rusia ofrecen una severa oposición. "Quien domine con el Dinero la energía, la alimentación, el agua y la Salud "dominará el Mundo palabras de Kissinger antes de la guerra contra Irak, posiblemente podamos ahora mejor comprender lo que está sucediendo en la Política Económica mundial. El futuro de la Humanidad está en juego.