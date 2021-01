Del pasado al posible futuro

Rememorar el pasado para comprender el futuro es indispensable, para no volver a repetir los mismos errores. Me ha asombrado leer declaraciones de militares jubilados, nostálgicos de la época en la que la función del ejercito era mantener un sistema político mediante la represión. Hoy debemos aplaudir que las fuerzas armadas son fieles a las instituciones democráticas y su vocación es defender a su pueblo, no reprimirlo y garantizar la seguridad de las fronteras y la integridad territorial. Esos descerebrados han dado mala imagen ya que prensa extranjera se ha hecho eco. Un pasado reciente nos muestra como después de la Gran Guerra (14/18) siguió una gran euforia, desarrollo económico, avances sociales importantes con una estabilidad política relativa, pero llegó la crisis del 1929 desde USA a Europa, dando lugar al proteccionismo US y a su exigencia de rembolso de los $ US prestados, se crearon las condiciones para le emergencia de movimientos neo-fascistas en Italia, Alemania Inglaterra, Francia España y Portugal, los Politicos occidentales de entonces, tetanizados por el miedo a la expansión de la Revolución bolchevique dieron cobijo indirectamente a estas ideologías de extrema derecha que tomaron el Poder en Italia, Alemania, Rumania, España y Bulgaria, estas ideologías condujeron el mundo a un baño de sangre y lágrimas. Hoy la situación mundial ha cambiado, la URSS desde 1991 no existe como bloque (Comunista), la estructura económica del Comunismo en su forma Social nunca existió, URSS era Socialista dirigida por la Dictadura del proletariado y con el objetivo de hacer desaparecer la clase Burguesa propietaria de los medios de producción. Pronto surgió una clase dominante "La Nomenklatura" que es la que después del 1991, se ha apropiado los medios de Producción y la dirección Política de la Federación Rusa de hoy. La economía de la Federación Rusa es dirigida bajo conceptos del Capitalismo Nacionalista ya que no permiten la libre circulación de Capitales sin el estricto Control político, protege al máximo sus estructuras industriales y recursos naturales, impiden la explotación directa de sus riquezas sin la intervención de empresas nacionales, solo permiten que se instalen en su geografía fábricas de producción de bienes de consumo. Esta forma de Capitalismo Nacionalista está en contradicción con el Neo- Liberalismo en el que Occidente hoy se sitúa. Podemos deducir que el enfrentamiento, hoy, de US y sus aliados contra Rusia no es fundamentado por contradicciones ideológicas, solo son luchas de intereses, volvemos algo parecido al siglo 19 entre la Alemania Imperial contra Inglaterra, Francia y USA, enfrentamiento económico que dio lugar a la Gran Guerra (1914 / 18). Hoy el panorama mundial ha cambiado, las Colonias ya no existen, China es una potencia que en el 2028 sobrepasará US económicamente. Irremediablemente la Europa Occidental tendrá que entenderse con Rusia si quiere mantenerse viva económicamente y políticamente, la crisis económica grave que nos viene encima va acelerar ese proceso ya que una guerra nuclear sería un suicidio para la Humanidad. Estamos ante un nuevo panorama económico mundial, o se continua por la vía de la confrontación y se ensancha la fractura entre los dos conceptos del Capitalismo, o se buscan los puntos de convergencia para asegurar desarrollo y evitar un conflicto inútil. 2021 será un año decisivo para la Humanidad, los movimientos Neo-Nazis sirven de decoro para amedrantar e influenciar los votos y para nada más. Existe la incógnita en lo que concierne la política futura del Presidente Biden de USA, si persigue la política de repliegue de Trump, se va aislar, lo que será una gran pérdida de potencial de conocimientos para la Humanidad, esperemos que USA regrese con una política de cooperación para el desarrollo global de la Humanidad. E año 2021 será decisivo, esperemos que la razón y la convivencia se impongan entre las Potencias que dominan el Mundo económico y Político.