Es un paso hacia la paz

Poco se ha hablado de la reunión en Ginebra (Suiza) el encuentro ha sido entre el Señor Biden y el Señor Vladimir Putin. Los periodistas una vez más muestran poco interés ya que esta reunión se hizo en un clima sereno y austero, sin el teatro al que el Señor Trump nos había acostumbrado. Lo importante es que han reconocido que en una guerra Rusa / USA, nadie ganaría, la gran perdedora seria la Humanidad. Putine ha descartado la necesidad de que las dos potencias deben colaborar en las contradicciones sensibles que conducen a tensiones como el Terrorismo y la manipulación de estos, como fue el caso en Afganistán, donde Occidente desde unos 20 años se enfrenta a los Talibanes que fueron sus aliados contra la URSS. También en Iraq y Siria utilizaron los extremistas radicales y hoy no saben qué hacer con ellos. Occidente ha constatado que no puede hacer una guerra preventiva contra Rusia ya que esta ha advertido que sería atómica de facto y posee las ojivas nucleares y los vectores de alta tecnología que pueden alcanzar cualquier punto del planeta, USA ha sacado lesión de que pese a las sanciones, Rusia no ha sido aislada y neutralizada económicamente ni políticamente, todo lo contrario, a reforzado su presencia y prestigio en el Medio Oriente, en África y América latina, donde USA difícilmente puede ya establecer dictaduras militares contra gobiernos progresistas. Las sanciones de la UE contra Rusia ha perjudicado a los Agricultores de España, Italia y Francia principalmente, la población Rusa no ha sufrido hambruna y no se ha rebelado contra su Gobierno, como se esperaba, Rusia ha aumentado su capacidad industrial para compensar aquellos que la UE bloquea con sus sanciones. En lo que concierne la Crimea, rusa que fue adjuntada a la Ucrania por Krutchev, pese a las sanciones, amenazas y protestas de Occidente, Rusia ha consolidado su presencia, incluso otros territorios autonomos de Ucrania se han proclamado independientes y se enfrenta a una Ucrania que sin las ayudas económicas de Occidente estaría en quiebra. Rusia no acepta que Ucrania sea admitida en la OTAN y Occidente debe tomar buena nota de ello, ya el Señor Borrell se queja de que Rusia ha abandonado el tratado Cielo Abierto, firmado por USA y 32 países, la USA del Señor Trump, ya se había retirado del Tratado, quizás pensaba que los 32 países seguirían sobre volando Rusia y observando sus actividades militares Borrell, muy solemne lo plantea como un peligro para Occidente, siempre la misma canción, este hombre es patético, ya que en el mismo momento Macron proclama que la UE debe redefinir su política exterior en lo que concierne Rusia ya que esta se desinteresa de la UE y se afirma más en otros lugares del planeta que serán los determinantes en la Política y Economía mundial, Rusia ha propuesto en esta reunión estrechar la colaboración en lo que concierne la lucha contra las agresiones de cibernética que son detectadas viniendo de Canadá, Inglaterra y otros países. También los embajadores de USA y Rusia vuelven a sus respectivas embajadas. Esperemos que la paz gane y no que USA trata de aislar Rusia de China.