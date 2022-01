La paz está fragiulizada

El futuro de la paz está en juego y es un gran riesgo para la Humanidad. Generaciones de jóvenes, han vivido en la paz, sin la experiencia de un reciente pasado: ¿Cuántos no son los "historiadores" que nos hablan con romanticismo de guerras, ¿victorias y de Imperios efémeros? Con la guerra ningún pueblo gana. Nunca nos hablan en los libros escolares de las miserias, destrucciones, hambrunas, muertes y decadencias que las guerras ocasionan, solo tratan de hinchar el ego nacionalista imbécil con las cruces de la Borgoña (francesa). Tener una identidad histórica es importante y también ser conscientes de pertenecer a una sociedad con sus propios valores y contradicciones, pero siempre siendo conscientes de que pertenecemos a un mismo planeta que debemos compartir y a una misma y única familia "La humanidad". Hoy es necesario alarmarse cuando recibimos informaciones del despliegue sobre Ucrania de 2 aviones 707-300 US, E-8 C Joint Surveillance Target Attank Radar System, estos aviones repletos de tecnologías de vigilancia permiten observar los campos de batalla y dar informaciones en tiempo real a sus puestos de mando para dirigir las operaciones militares ofensivas sobre el suelo, definiendo los blancos importantes a destruir en el enemigo para romper su táctica de combate. Todas las informaciones que obtienen estos aviones se transmiten de inmediato analizadas, a las estaciones terrestres US Army y marines, también a otros módulos de Mando de control e informaciones. La presencia de estos dos aviones hace presentir que es la ayuda que aporta US a Ucrania (Kiev) desde este fin de diciembre 2021. Kiev que ha mostrado su voluntad de atacar a Rusia y obtener posteriormente el apoyo de la OTAN y US en material y efectivos, tiene por objetivo lograr destruir las fuerzas blindadas situadas en la frontera rusa en un primer tiempo. Es sabido que buen nombre de analistas militares US consideran que es el momento crucial para llevar un ataque decisivo contra Rusia. La Diplomacia debe apagar esta hoguera, haciendo de Ucrania un país independiente pero neutro ante las alianzas militares cuales sean. Pero la UE encabezada por el Señor Borrell persigue en alentar la intervención militar y expansión de la OTAN. Se debe prever que, si Rusia se ve en peligro máximo, empleará todos sus medios militares y entre ellos las armas nucleares. Frente a los locos de guerras está la razón, solo un dialogo constructivo de las diplomacias al máximo nivel puede restablecer la normalidad y dar fin al coqueteo de Payasos que buscan protagonismo. Putin este jueves 30/ 12 / 2021, ha deseado un feliz año al Presidente de USA Biden y a la nación US. El portavoz del Kremlin: Dimitri Peskov anunció que una negociación tendría lugar entre los Dos Presidentes: Joe Biden y Putinp este mismo día 30/ 12 /021 y que por parte de Moscú existía la voluntad de dar una solución con un compromiso que tome en consideración las posiciones de principio de cada uno de ellos, también añadió " que Moscú siempre ha respetado las fronteras y solo ha actuado dentro de su territorio, y seguirá tomando todas las medidas apropiadas para asegurar su seguridad, pero que considera que solo el Dialogo y la negociación pueden solventar esta situación y permita en 2022 enfrentarse a los problemas que se perfilan para la Humanidad" . Un funcionario de la Casa Blanca dijo que Biden debería enfatizar la "profunda preocupación" de USA por la situación en la frontera entre Rusia y Ucrania, así como su determinación de responder a una posible ofensiva militar rusa contra su vecino. El diálogo entre los Dos ppresidentes empezó este Jueves a las 20 Horas 30 GMT y duró 50Mn, PutIne ha precisado que Moscú empleará las mismas medidas que emplearían USA para garantizar su seguridad si hay amenaza en pie de sus fronteras.

Han acordado un comienzo de negociación el 10 / 01 /022, para definir y acordar las garantías de seguridad que exige Rusia. Esperemos que Ucrania no sabotee este intento de Paz.