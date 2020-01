La paz y el progreso son prioritarios

Lcuando los Politicos no tienen nada que ofrecer para dar respuesta a los problemas que se plantean en las Sociedades, en el ámbito económico o en lo social, es que sus objetivos son que nada pueda poner en causa los pilares de la Sociedad. Estos políticos se inventan enemigos de la patria y niegan la evolución, la Sociedad entra entonces en descomposición. En esta situación se encuentra Occidente, sus Politicos se acomodan de la situación existente para paliar los quebrantares que surgiesen de forma inesperada, pero estos Políticos lentamente hunden las Sociedades que gestionan. Son ya varias las potencias que han surgido con una capacidad militar que le han permitido explosionar la hegemonía mundial de la economía que dominaba USA y Occidente, ya no se pueden imponer a las nuevas Potencias con la política de la cañonera ni por el dirigismo económico. Lejos de buscar soluciones que permitiesen a Occidente de ser actor en las nuevas formas de las economías que se creaban, Occidente ha hecho una demostración de fuerza sobre los países débiles con materias primas que pudiesen interesar a las nuevas Potencias, ha sido el caso de Iraq de Siria y de Libia, el pretexto siempre ha sido igual, la mentira de que poseían armas destructoras (yo no conozco ninguna arma que no lo sea) o de poner fin a sus Dictaduras. Es historia que Occidente se acomoda muy bien de otras dictaduras que le son favorables y en tiempos no muy lejanos de las Dictaduras de Franco, Salazar y otras múltiples de Ibero américa y en Asia con Marcos. La realidad es que Occidente ha tratado en vano de aislar las nuevas Potencias y Occidente ha salido aún más debilitado de estas aventuras. Trump que ha acumulado los fracasos políticos en diplomacia internacional y después de unas cuantas coces políticas en el vacío ha traspasado los límites del Derecho Internacional, "con el asesinato del General Qassem Soleiman, que en verdad no era un santo y del General de Brigada Hossein PourJafari, solo se ha logrado desestabilizar aún más esta región" opinó el jefe de Estado Mayor de Francia, François Lecointre. Francia empieza a tomar medidas para recuperar el pleno dominio de sus fuerzas armadas, tomando cierta distancia con USA, Inglaterra igualmente, ya que considera que USA no tiene la capacidad de garantizar su defensa. Esta situación afecta al Señor Trump, lo que se comprobó en la reunión que tuvo con el Secretario de Estado, Tillerson, el Secretario a la Defensa Jim Mattis y el Director del Consejo Económico Nacional Gary Cohn, estos trataron de definirle los contenidos que diferenciaban los países amigos de los enemigos, Trump entró en furia y declaró " Lo de Soleiman, no concierne solamente una política general contra aquellos que Washington considere enemigos, pero también concierne aquellos que como Rusia los amparan" después Trump se quejó de que sus Generales fuesen incapaces de terminar y ganar la guerra en Afganistán. El Secretario de Estado Mike Pompeo, ha presentado las líneas de esta nueva orientación de la Política de su amigo Trump y en su discurso que se titulaba "Utilizar la Disuasión tal que lo ha sido con Irán" declaró en el Instituto Hoover de la Universidad de Stanford, el 13/01/2020, fuente de la Información:( Pompeo: New US Policy Authorized Drones Strikes on Rusian, Chinese Leaders) Esta nueva orientación de USA en su Política Internacional ha provocado una reacción del Secretario General de la ONU Antonio Guterres el 22/01 / 2020, este declaraba ante la Asamblea General de la ONU "Veo entre nosotros los cuatro jinetes del apocalipsis, cuatro amenazas inminentes que ponen en peligro el progreso en el siglo 21…>. Los Republicanos del Congreso de USA han dado un voto favorable para que comience el procedimiento de destitución del Presidente Trump. Los ciudadanos del mundo no deben aceptar que la Guerra sea la única solución a los problemas de la Economía.