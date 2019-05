La paz suspendida

H OY La situación entre USA e Irán es muy tensa, incluso peligrosa para el conjunto de países de la región y para la paz mundial. Las gesticulaciones del Presidente Donald Trump han sobrepasado los límites de lo que en la Diplomacia se considera como declaraciones de advertencias. Donald Trump, es un empresario que depende de una Administración de falcones que aparentemente conduce la política de USA como si se tratase de una empresa que debe arrollar toda competencia que perjudique a sus intereses y a su dominio sobre la economía mundial. Donald Trump, según la prensa económica de USA, ha perdido Mil millones de $US de su fortuna, además de perder el 6/ 11/2018 la mayoría en la Cámara de los Representantes, lo que lo pone en una situación delicada para su reelección en la Presidencial del 2020. Desde hace 2 años los enfrentamientos entre personas de su equipo lo han conducido a prescindir de varios de ellos, los partidarios de la globalización de la economía, acusaban a Donald Trump de entendimiento con Rusia con la esperanza de que el Procurador Robert Mueller de pruebas que permitan acusar a Donald Trump. Robert Mueller era considerado como un Procurador que daba prioridad al Interés del Estado Federal, dejando en un segundo plano el Derecho y la Verdad, por ello fue escandalo el informe que presentó exculpando al Presidente Donald Tremp de todo compromiso con Putine. Ante el cuestionamiento de los adversarios más feroces, Donald Tremp negoció con ese Estado profundo (las Cocinas), para sobrevivir políticamente. Donald Trump aceptó que el Plan Rumsfeld / Cebrowski fuese puesto en práctica a condición que el país no estuviese arrastrado en una guerra de importancia, casualmente de inmediato Robert Muller declaró al Presidente Trump exento de traición. Los falcones en la Casa Blanca impusieron el retorno del grupito de trotskistas de New-York constituido por "Americana Jewish Committée" (AJC), a este grupo que propuso la teoría de cómo construir el "Imperialismo US Mundial". fue Ronald Reegan que les abrió las puertas de todas las Administraciones en USA. Donald Tremp los apartó de las Administraciones salvo de la NED (Nacional Endowment for Democracy) y de la USIP (United States Intitute of Peace) y es por ello que el 25 /01/ 2019, Elliot Abrams tuvo la misión de estudiar la situación en Venezuela y poner en pie una estrategia política y militar si necesario. Este señor se caracterizó por su plan "Irán- Contras" (1981-85) y del plan Guerra en Iraq del 2003. El 23 /02 /2018 el Almirante Kurt Tidd puso de manifierto en un informe, las lagunas del plan "Rumsfeld / Cebrowski aplicado en Medio Oriente desde 15 años, la periodista Stella Calloni dio a conocer este informe. Una lucha de influencia tiene lugar en las cocinas de la Casa Blanca para salvar a Elliot Abrams en detrimento de John Bolton consejero de seguridad de Donald Trump esto ha desembocado en un Plan contra Irán. La Casa-Blanca y el Kremlin se hablan a través del Secretario de Estado US, Mike Pompeo, y su homólogo ruso, Sergueï Lavrov, para evitar un conflicto armado, desgraciadamente el Gobierno iranio rechaza todo contacto con Donald Trump. Recordemos que el Cheick Hassan Rohani, parlamentario en Irán durante la operación US Irán- Contras puso en contacto el ayatolá Hachemi Rafsandjani y Elliot Abrams que hizo de él el hombre má rico de Irán gracias al tráfico de armas, más tarde USA, ayudó Hachemi Rafsandjan a ser victorioso contra el equipo de Mahmoud Ahmadinejad, impediendo que participase en la elección. Hoy el Presidente de Irán Hassan Rohani desconfia de la Administración USA y rechaza cualquier contacto directo con Trump. La paz depende hoy de las Cocinas de la Casa Blanca. No siempre manda el que parece detentar el Poder, es necesario buscar en las basuras de las cocinas políticas para comprender que plato han preparado, si el de la Paz o el de la Guerra. Aún quedan muchos Niccolò di Bernardo dei Machiavelli en la Política.