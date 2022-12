En estos días se ha venido polemizando por los partidos políticos si se pueden recurrir las normas por las que se modifica la mayoría necesaria para renovar al T. Constitucional, incluso en una fase legislativa embrionaria, por no haber pasado el trámite de aprobación de las dos Cámaras legislativas. Se argumenta por los comentaristas políticos que estamos ante un Tribunal que refleja la composición política del Parlamento, de modo que las votaciones no se hacen por criterios jurídicos más o menos objetivos, sino por criterios políticos.

Es evidente que la actuación de los dos máximos órganos con competencias jurídicas, del Estado, como son el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, aunque a distinto nivel organizativo, no se corresponde con criterios estrictamente jurídicos sino con una cierta influencia política. El Consejo se ve influenciado por los partidos políticos por dos vías: una asociativa ya que algunas asociaciones judiciales actúan como correa de transmisión de los partidos, y otra por la composición de sus miembros de designación directa del Parlamento; o bien indirectamente por el sistema de elección de doce vocales, en que por el mismo órgano, sede de la soberanía popular, se seleccionan unos candidatos previamente elegidos por las asociaciones o avalados por un determinado número de jueces.

En cuanto al Tribunal Constitucional, es evidente también la influencia política en la designación de sus miembros, aunque no es un órgano jurisdiccional sino un tribunal de garantías. Pero esta composición política se agrava desde el momento que los candidatos, que tiene que elegir el C.G.P.J para el T. Constitucional, son a su vez elegidos por criterio políticos, es decir por la influencia de la política de sus componentes. Se produce entonces una doble politización del T. Constitucional que reproduce así el arco parlamentario en sus componentes, con el efecto perverso de provocar que el sistema constitucional asuma una dosis de política excesiva y de falta de imparcialidad impropia de un tribunal.

Como ya dije en mi anterior artículo " La contumacia en el control del poder judicial", es evidente que la despolitización del Consejo es una de las primeras medidas que se deben de asumir, si no queremos que el sistema judicial aparente una politización que es en parte evidente en el nombramiento de los altos cargos judiciales. Pero otro efecto, no deseado por el legislador, se produce en la medida en que ese Consejo es el que elije a dos miembros del T. Constitucional, ya que cuatro son elegidos a propuesta del Congreso de los Diputados, por mayoría de tres quintos de sus miembros; cuatro a propuesta del Senado, elegidos entre los candidatos presentados por las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, por mayoría de tres quintos de sus miembros; dos a propuesta del Gobierno; y dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial, por mayoría de tres quintos de sus miembros. La mayoría cualificada de tres quintos, exigida para la elección de los miembros de este Tribunal de garantías, obedece a un claro propósito de evitar que se nutra de miembros fruto de la elección por mayoría simple de los partidos políticos en las diferentes cámaras legislativas, a las que se encomienda dicha labor. Por tanto si se hace desaparecer esa mayoría cualificada, por convenir a los intereses políticos del momento, se corre el peligro de facilitar una entrada de miembros con un mayor calado político por causa de que para su elección no hace falta que se produzcan acuerdos entre partidos políticos o los vocales del CGPJ, puesto que la mayoría simple opera como un rodillo que excluye candidatos de consenso. Si a lo anterior unimos el hecho de haberse aprovechado por el Parlamento una norma ajena a esta específica normativa, para hacer esta reforma de tanto calado constitucional, tenemos una mezcla explosiva. Por lo expuesto es evidente que no es conveniente suprimir las mayorías necesarias para la elección de los miembros del T. Constitucional y, además es urgente acometer una reforma del sistema de elección de los vocales del CGPJ para evitar que se repita la situación actual de quiebra del sistema por falta de acuerdo en la designación de candidatos, evitando de paso que por esta vía se politice aún más el T. Constitucional español, lo que no creo estuviese en la mente de los legisladores de nuestra Carta Magna.