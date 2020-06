Aquellas pequeñas cosas

Estamos viviendo en un mundo que nos está vendiendo una realidad que cada día se sube al autobús de la aceleración y se olvida de dejarnos saborear momentos, instantes. Muchas veces, no somos conscientes del regalo más grande que tenemos. Cada mañana al levantarnos nos toca la mejor lotería; estamos vivos y podemos jugar con el tiempo, con el espacio.

Podemos dibujar nuestras propias trayectorias, jugar con los segundos, intentar atrapar los minutos y hacer todo lo posible para trazar nuestro recorrido. Pero durante esta trayectoria tenemos muchas subidas y bajadas, pasamos por tramos cóncavos y convexos, acompañamos a nuestros puntos de inflexión y pasamos por alto lo más importante; valorar cada monotonía de nuestra gráfica.

Hay regalos que no tienen precio, no se consiguen con dinero, están atados por un cordón que conecta con nuestro interior y su apertura consigue siempre ser un soplo de felicidad. Esos regalos son las pequeñas cosas que viven a nuestro alrededor y que muchas veces no vemos ya que andamos ciegos buscando el futuro y nos olvidamos del presente, del ahora.

Tomarse un café, solo o acompañado nos invita a reflexionar, a saborear sorbos filosofales que con o sin compañía nos hacen más felices, dejando atrás vacíos innecesarios. Salir a la calle a dar un paseo es una auténtica aventura, somos protagonistas de nuestro propio paseo, no vamos subidos a ninguno vehículo, nuestras piernas sostienen nuestro viaje. Somos afortunados por poder andar, pasear, por tener una autonomía que algunas veces no valoramos.

Llamar a un amigo, un familiar, escuchar su voz, supone una alegría para el alma que muchas veces se convierte en la mejor medicina para conseguir borrar cualquier niebla que nos impide avanzar.

Estar solo consigo mismo, respirando sensaciones , alejando todo lo negativo, poniendo en orden nuestro propio ecosistema interior , es otra pequeña cosa que en ocasiones tampoco hacemos ni valoramos.

Ver una película o leer un libro nos abstrae de una realidad que a veces no es la más deseada. Su efecto siempre es placentero y producen endorfinas, serotoninas, dopaminas y oxitocinas, hormonas naturales que consiguen una felicidad auténtica.

Ver la gama cromática de nuestro mundo, como: Un amanecer, un paisaje, a nuestros seres queridos , todo esto se consigue gracias a los prismáticos más valiosos que tenemos, nuestros ojos. A través de ellos captamos sensaciones, emociones y sobre todo son nuestras fotocopiadoras que guardan siempre recuerdos envueltos en estallidos visuales.

Visitar a un amigo, a un familiar, dándole ánimos, apoyándole, es ese bastón existencial que nos convierte en los mejores lazos que siempre consiguen la apertura a la esperanza y la ilusión.

Acudir a tu puesto de trabajo, a tu centro de estudios, intercambiar una conversación con tus compañeros…..

La rutina, es esa pequeña cosa que casi siempre nombramos con pereza pero que si pensamos en su significado consigue que te des cuenta en lo afortunados que somos.

Gracias a esa rutina, se nos abre un gran abanico de posibilidades, se enciende la vida y consigue ser nuestro mejor cargador para poder aprovechar el tiempo, que desgraciadamente no regresa nunca a su punto de partida.

Durante este tiempo de pandemia hemos comprobado como esas pequeñas cosas eran grandes regalos que casi siempre dejábamos olvidados en la estantería del después.

Vamos a jugar cada segundo con esas pequeñas cosas que nos hacen felices y contagian VIDA, porque como decía Pau Donés: "VIVIR ES URGENTE ".