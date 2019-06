Le petit Macron

No es burla, es apenas descriptivo titulo del Presidente de Francia a tenor de unas formas de expresión que se alejan de la buena vecindad y de los modales entre partidos políticos de países plenamente democráticos; Francia y España. Y surge la pregunta,.... puede un político francés pedir explicaciones y amonestar a un político español con severas advertencias?. Parece que si puede y lo hace sin demasiada diplomacia. Los avisos de Mr. Macron a Albert Rivera se vienen repitiendo con insistencia. El penúltimo a cargo de Amélie de Montchalín, responsable de política europea del Gobierno francés. "No transigiremos con la idea que cuando uno está en un grupo pro europeo, no se trabaja con la extrema derecha. Pediremos a los eurodiputados procedentes de CIUDADANOS que clarifiquen su situación respecto a su partido". No menciona esta advertencia en qué consisten los supuestos pactos entre CIUDADANOS y VOX y no la menciona porque no existen. Lo que se hubiera podido pactar seria con el PP, partido que lidera la formación de gobiernos autonómicos y municipales en el eje centro derecha con acuerdos puntuales también con Ciudadanos. Más aún, hasta la fecha no se conoce pronunciamiento oficial de VOX por la salida de España de la UE o contra la permanencia en el euro, es decir, nada prueba que VOX sea un partido anti europeísta. Esas propuestas radicalmente antieuropeas son parte del discurso oficial de la extrema izquierda de España, considerando la UE un engendro del capitalismo mas opresor. Cabe deducir que en el Gobierno francés hay bastante confusión respecto a la política en España lo que bien puede entenderse por la complejidad de los actuales dirigentes que llevan a sus siglas hasta la línea fronteriza que permite el libre mercadeo de cargos y prebendas, pero esa es otra cuestión. Podría informarse el Gobierno francés y Mlle. Montchalín de las declaraciones al diario La Razón del líder de VOX, Santiago Abascal respecto a Europa. Abascal declaró ser partidario de " una Europa que defienda sus fronteras y sus raíces cristianas" y no oculta que " quiere contribuir a reformar la UE" y que" no comparte la actual deriva federalista de la UE que quiere una UE de Estados soberanos en la que España tenga el peso que le corresponde". Se puede entender claramente que no cuestiona la permanencia de España en la UE, si bien pretende contribuir a la reforma la UE y sus Instituciones. Una manifestación explícitamente reformista, no rupturista. Abascal repite que "no está en contra de Europa, sino de esta UE burocrática". Y puede que aquí esté la clave del recelo de Macron y sus múltiples ramificaciones en la burocratizada UE. Los miles y miles de burócratas instalados en la UE deben rugir contra cualquier pretensión de modificar su estatus privilegiado, uno de los mas pingues chollos que se conocen desde la República de Florencia. Eso puede entenderse por aquello de la debilidad humana. Pero Mr. Macron representa un Estado, un país vecino y aliado en la UE lo que limita sus expresiones y advertencias. De otro lado él no está en condiciones de defender al tropel de burócratas que manejan en realidad los resortes de la UE con altas cotas de ineficiencia. Esta es una opinión extendida entre millones de europeos y españoles difícil de rebatir porque los hechos la hacen realidad palpitante y son causa de frustración y anti europeísmo que curiosamente no ha arraigado en España a niveles de otros países miembros de la UE. Como añadido y para mayor abundamiento, bien podría el señalado partido de Mr. Macron, L.R.E.M, conocer las opiniones en España de reconocidos políticos del PSOE como Joaquin Leguina quien afirma que VOX no es un partido de extrema derecha. Y en el mismo sentido Rosa Aguilar Ex Presidenta de UPyD, ambos de la izquierda socialdemócrata española. Se entenderá que son mucho más influyentes y creíbles estas y otras opiniones que las que vengan de cualquier partido francés.

El partido de Mr. Macron y su partido muestran una sensibilidad extrema digna del "splendeur" francés. No se conoce intromisión de tal calibre en la política de un país ajeno, pero España, ya se sabe, está al Sur de los Pirineos y esto permitió a aquel otro Presidente de Francia, Mr. Valeríe Giscard D´Estaigne referirse al primer Presidente de la democracia española, Adolfo Suarez, como "le Petit Suarez". Lo digo porque me correspondió a mí una nota a propósito de esta mal educada actitud de un dignatario extranjero ante las cámaras de televisión, arrogante en las formas y en el fondo. Y además publiqué un articulo con mi firma en el diario "Informaciones" donde abundaba en aspectos poco amables sobre la personalidad de Mr. Giscard D´Estaigne.

En aquellas fechas, un respetable profesor de Historia que leyó mi artículo me dijo sonriendo; "puede que la burbuja napoleónica siga flotando en ambientes culturales y políticos de Francia en relación a España y la verdad, hasta hora nosotros apenas hemos contribuido a contrarrestarla " . Puede que así fuera. Pero lo que hoy importa es la arrogante "autoridad" de Mr. Macrón sobre Mr. Rivera. De donde tanta prevalencia? La arrogancia puede ser cualidad política en ocasiones puntuales, nunca en la cordialidad que debe presidir el trato entre partidos similares que merecen respeto mutuo en sus respectivas decisiones. En este caso ni siquiera hubo tal decisión de Ciudadanos respecto a VOX. Resulta así bochornoso para Ciudadanos y para España la injerencia que cuestiona el nivel de nuestra democracia y la autonomía de los partidos que la sustentan. A propósito de esto se extiende el rumor que Mr. Macron de acuerdo con Pedro Sánchez, presionaría a Rivera para que Ciudadanos se abstenga facilitado la investidura de Sánchez. De ser así, se explicarían parte de estos juegos de poder.

Lo que Albert Rivera responda a Mr. Macron es cuestión de la importancia que le de Rivera a ser tutelado por un partido fuera de España cuya información adolece de veracidad. "Le Petit Macron " debe entender que no es su incumbencia ; ni él es el árbitro de Europa ni Rivera es Manuel Godoy.