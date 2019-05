El petróleo huele a pólvora y sangre

H OY la situación mundial desde el punto de vista militar entre USA e Irán ha llegado a los límites de lo posible y aceptable por un país al cual USA pretende estrangular económicamente, rompiendo con las sanciones sus posibilidades de acceder al Mercado Internacional, sea para abastecerse o para la venta de su petróleo. No se trata de estar a favor o contra el Poder Político en Irán, por varias razones. Francia, ayudada por Occidente había dado asilo al Ayatola Khomeini y Occidente lo propulsó al Poder. El Poder religioso actual, en Irán surgió a la caída en el 1979 del Shah Mohammad Reza Pahlavi, amigo de Occidente. Occidente apoyó en Teherán a los adeptos islamistas khomenies para impedir a la izquierda Irania de asentarse en el Poder. El Ayatola Khomeini, no aceptó la intromisión de Occidente en la Economía irania lo que lo convirtió en un enemigo. El Shah tuvo 3 esposas, la más conocida por su protagonismo e inteligencia fue la 2da, repudiada por no dar descendencia, Soraya, falleció en Paris el 28/10/2001; la 3ra esposa fue la emperatriz Farah de Irán. El 27 de julio 2010 el Shah fallecía en el Cairo y su hijo cadete Ali-Reza Pahlavi se suicidaba en Boston (USA) el 4/01/2011, ninguna investigación tuvo lugar, se consideró que la muerte por sobredosis de su hermana Leila en Londres en el 2001, lo había afectado y deprimido, conduciéndolo al suicidio, Ali-Reza Pahlavi era el posible heredero de la corona de Irán y proponía una Monarquía constitucional con separación de la Religión del Estado, sus hermanas no pueden acceder al Trono, hoy sería un primo hermano el candidato. Amir Aslan Afshar, amigo y confidente del Shah Mohammad, informó, que en el Cairo el Shah en exilio le declaró que había comprendido porqué Occidente no le había ayudado a mantenerse en el Poder:" ... Firmé mi pena de muerte el día en que impuse a una Sociedad petrolera italiana un contrato que acordaba a Irán el 75 % de los beneficios obtenidos en Irán" y persiguió "La hostilidad de las grandes petroleras contra mi creció cuando tomé la dirección de la OPEP y subieron los precios del petróleo bruto y proclamé que Irán a partir del 1979 ejercería su soberanía sobre su industria petrolera. Así, exactamente como lo hicieron con mi padre, "ellos" dieron fin a mi existencia política en la fecha fatídica del 1979." Si este hecho no se debe descartar, la mala gestión económica del Shah, la corrupción galopante institucionada, la represión salvaje de la SAVAK, policía secreta. También surgíeron fuerzas populares: Marxistas, nacionalistas islámicos, burguesía liberal, radicales, fuerzas que reclamaban un cambio de políticas, pese a sus contradicciones se unian contra el Shah. Occidente jugó la carta del Ayatollah Khomeini un viejo religioso sediento de venganza contra el Shah y Occidente perdió, incluso aún no ha sacado lecciones de sus errores. Con los ataques económicos a Irán, USA refuerza la unidad de su pueblo en el entorno del Poder Político de los Ayatolahs y estos justifican sus errores de gestión haciendo responsable a Occidente de ello, más aún USA refuerza la alianza de Irán con Rusia y China. Irán continuará vendiendo su Gas y Petróleo y esta situación será una nueva derrota Política para USA y sus aliados. La UE trata de quedarse al margen, pero quieren dar la imagen de que está con USA, Irán se está convirtiendo en una pesadilla Política para la UE, consciente que USA solo defiende sus intereses y las perdedoras serán las empresas y el comercio de la UE. Militarmente si USA bloquea el Golfo Pérsico al tránsito de los barcos iraníes, no solo sería contrario al Derecho Internacional sería de facto una declaración de guerra. Irán no es Irak, USA puede sufrir una derrota que terminaría definitivamente con su influencia en el Medio Oriente. Irán dispone de material militar sofisticado y ante todo de un ejército muy motivado dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias contra USA. Rusia y China apoyan a Irán, lo que no se debe su-estimar.