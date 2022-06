Quien pierde gana

La guerra civil en Ucrania que comenzó en el 2014 y en la cual interviene la Federación Rusa desde el 24/ 02 / 2022. Con la intervención indirecta de la OTAN y de la UE se están creando las condiciones para desembocar en una crisis económica sin precedentes. La crisis que se perfila en Occidente y que ataña países aun en su órbita, tiene unos componentes que cuando se adjunten darán lugar a la caída anómica de la economía de los países, de las Políticas y de estructuras Sociales de Occidente. 1) La economía de Occidente desde final de la Guerra Fría, ha perdido su potencial industrial y el dominio exclusivo de tecnologías, todo ha sido remplazado por el "Dinero" y dominio de las Financieras, la especulación en Bolsa y en las transacciones comerciales juntas a la corrupción. Han puesto fin a la inversión en el sector productivo. Pero el "Dinero" es solo papel, que produce riqueza si se invierte en el sector que produce bienes de consumo y no en el especulativo, como son las inversiones en Bolsa y el famoso Bitcoin, que hoy se derrumban. En la especulación el dinero devora otro dinero, pero no produce nada. Esto significa que debe haber un equilibrio entre el volumen de producción de Bienes, que son los industriales, los de la Agricultura y los Servicios y en el otro lado el volumen de Dinero que corresponda a la adquisición de la riqueza que se crea con el trabajo. Cuando el volumen de "Dinero" sobrepasa la riqueza creada por el trabajo, esta demasía de "Dinero" solo crea riqueza a las Financieras si lo emplean en productos como Deuda de Estados o Guerras (estas no son productivas, pero devoran mocho dinero y endeudan). La Guerra de Ucrania va ha debilitar a un punto crítico las economías de la UE, ya que los países que la componen estaban muy endeudados y que su PIB se ha mermado ya que no tiene recursos naturales suficientes para abastecer sus industrias, se añade, que, con las Sanciones, han cerrado las puertas a las materias primas baratas de Rusia. Las Financieras de US de momento ganan y ríen, pero van a llorar. El FMI, calcula el PIB mundial en $US según la estimación de la riqueza producida por los ciudadanos de los diferentes países, este conjunto para el 2019 ha sido estimado en 87 Mil 752 Millares de $US (1Millar=Mil millones) , sin embargo se estima que USA ha emitido 3 Trillones de papel $US, esto significa que más de un Trillón de este papel está sin poder ser invertido y producir riqueza y la situación se complica cuando el FMI informa que China de su reserva de $US ha acordado préstamos a largo plazo, a los países de África, aumenta su influencia política, se deshace de sus $US y los rentabiliza con materias primas de los países en deuda y además impide que los $US flotantes de US se inviertan, es por ello que el FMI advierte que la situación es inquietante. Según el análisis de Rystad Energy, la UE, para mantener su nivel de energía actual, eliminando el Gas y Petróleo ruso, debe invertir Mil Millares de $US para solo compensar en el 2030, un 45% de la energía perdida al suprimir la rusa en el programa REPowerEU, obligando la UE a importar gas desde medio-Oriente por navíos, se añade el inevitable aumento del precio del Gas y Petróleo durante este año 2022, precio que no cesará de aumentar con el desvío del Gas y Petróleo ruso hacia otros consumidores. Mientras tanto, según Janis Kluge, experto del Instituto Alemán de Relaciones Internacionales y Seguridad, los ingresos de Rusia por la venta de energía se han incrementado, en marzo, recibió en pago 1,2 billones de rublos y en abril, Moscú recibió 1TRILLON con 8 cientos billones de rublos por la venta de petróleo y gas y la fiesta continua, Rusia va invertir parte de este dinero en industrias para substituir lo que compraba a la UE, a la vez que construye oleoducto y gasoducto hacia el Mar de China para abastecer los países de Asia fuera del Continente. ¿Las Sanciones a Rusia? como dicen los franceses "Jean qui rit, Jean qui pleure".