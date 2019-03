Entre pillos y nuevos ricos

En estos cuarenta años de democracia se han ido desvelando algunas cuestiones que día tras día descubren una realidad alejada de las mas ingenuas expectativas. Al parecer el cambio de régimen abría las puertas a un suculento botín, y la más certera posibilidad de participar en el botín ha sido "meterse en política", o sea vivir exclusivamente de la política de tal suerte que el esfuerzo y el trabajo son poco recomendables y están muy mal vistos. Nada nuevo en estas latitudes latinas donde la fama de pillos y ladrones es compasivamente aceptada y que en España alcanza dimensiones grandiosas. Aquí algunos políticos dejaron el pudor y la coherencia cuidadosamente preparados para vestir el color más acorde y permisivo. Sin duda unos más que otros aparejado todo a la capacidad de enfrentar la mirada sin pestañear. Seguramente porque la sociedad en su conjunto no conoce la figura del repudio tan importante en otras civilizaciones y culturas.

Se ha conocido la reciente adquisición de José Luís Rodríguez Zapatero de una suntuosa mansión en la urbanización mas exclusiva en las afueras de Madrid. El precio inalcanzable para millones de pringados españoles, 800.000 euros en este caso resulta ser una ganga difícil de explicar por la vía de la razón ya que su valor tasado por la empresa Buildings Center fue de más de dos millones de euros. Se ve que hay que ser Presidente del Gobierno para conseguir rebajas de más del 50%.La mansión consta de tres plantas con ascensor privado y tiene 400 metros cuadrados. Algún día, tal vez, alguien podrá explicar este extraño fenómeno porque se sabe que el presidente del Gobierno de España tiene un sueldo de 80.104 euros anuales, cifra más bien corta que no permite dispendios para semejantes niveles de vida. A muchos les habrá extrañado todo esto por cuanto consideraron a Zapatero un necio de dimensiones planetarias que no ha conocido otros sueldos que los de la política y laboralmente la negación de esto que se llama productividad, base del desarrollo económico y social. Si bien acaba de dar una pista de donde le viene posiblemente tanto postín porque se sabe que ha volado a Caracas el 19 de marzo de madrugada, el solo en un avión Falcon propiedad de la Empresa Estatal Petróleos de Venezuela. Este viaje será a petición exclusiva del demócrata Nicolás Maduro ya que el Parlamento de Venezuela le declaró como no grato y como no admisible como negociador. Ya se sabe el consejo;" Cherhéz le femme" y se llegaría al último dólar. Hace meses el líder de la extrema izquierda, Pablo Iglesias y su esposa compraron un lujoso chalet en una zona privilegiada a las afueras de Madrid en la Navata. Casa con amplios jardines, piscina , casita de invitados y valla perimetral de piedra natural por la que han pagado 615.000 euros muy alejado del precio medio del modulo habitacional que la izquierda propugna y fuera del alcance de cualquiera de sus militantes, se supone. Todo el recinto vigilado día y noche desde una caseta de P.V.C junto a la valla por la Guardia Civil . No resulta ya extraño este desparpajo de los ultra izquierdistas de pro, tipo Zapatero e Iglesias ni que actúen en total contradicción a sus discursos y a sus siglas partidistas, en Francia donde ya conocen este chungada se les puso el nombre de "izquierda caviar" descreditada ante los intelectuales comprometidos de verdad. Pero en España no se imagina nadie que estos nuevos ricos de izquierda radical sean repudiados o criticados por Almudena Grandes, el Gran Whyoming, Pedro Almodóvar, Inmanol Arias , Pilar Rahola, etc, etc. enfundados todos en intelectuales de pacotilla Ambos líderes representan la perfecta imagen de una izquierda lamentable que se proclama defensora de la igualdad?,... de la solidaridad?... la que lucha contra la pobreza? No hay disimulo alguno en sus fatuidades y a la postre lo que anhelan de siempre es parecerse a los realmente ricos; Juan Roig, Amancio Ortega, Patricia Botín, el Duque de Alba, ..etc. Queda claro que estos que han logrado llegar a ese altísimo nivel de vida a través de la política son nuevos ricos frustrados y resentidos desde su primera canción de cuna. Y así nos va, el descrédito de la política alcanza cotas insoportables para un país europeo y ello como consecuencia del comportamiento de algunos, en este caso de izquierdas por ser llamativa la contradicción absoluta entre sus predicamentos y sus privilegiadas formas de vida de las que pueden disfrutar ellos y sus descendientes en razón de haberse "metido en política". Habremos de recordar izquierdistas españoles coherentes que estuvieron en la causa obrera dando el mayor ejemplo de coherencia y compromiso; Marcelino Camacho(PCE) Nicolás Redondo(PSOE) Santiago Carrillo(PCE) Gerardo Iglesias (PCE) y tantos otros que dejaron nombre y respeto entre los españoles. En fin, que nos alegramos de que estos "comprometidos luchadores de los obreros" hayan alcanzado el verdadero paraíso de el "buen comunista" o el " buen socialista"; suntuosas mansiones , amplísimos jardines, piscinas, servicio doméstico y aviones a su disposición. Pero en otras siglas y supuestas ideologías tampoco se quedan atrás. Véase el culebrón del Clan Pujol, organización familiar especializada en mordidas, cuentas en paraísos fiscales, viajes a Andorra, fortunas sin explicación posible, etc.. La verdad es que la mayoría del Clan anda suelto a sus anchas excepto al que han cogido metido en la masa de las ITV, el joven Oriol Pujol condenado a dos años y medio de cárcel. Pero ha ocurrido el esperado milagro de la Cataluña Imperial. Esto del independentismo tiene su motivación; el preso de la Justicia ha logrado el tercer grado penitenciario que generosamente le ha regalado la Generalitat de Cataluña. Con eso y un bizcocho hasta mañana a las ocho que es buena hora para seguir afanando en familia.