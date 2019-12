Un planeta para nuestros hijos y nietos

¿qué planeta deseamos dejar a nuestros hijos y nietos? La lucha contra el cambio climático se aparenta más a una farsa que a una real voluntad de tomar medidas que aporten soluciones y me explico. Hace años que se denuncia los nitratos de los purines de las granjas de cerdos que se infiltran en el suelo envenenando las aguas subterráneas, los propietarios de las granjas de porcinos hacen muy pocas inversiones para sanear sus aguas residuales. La solución ha sido simple, no poner en las etiquetas de las aguas embotelladas el porcentaje de nitratos que contienen, ni de posibles pesticidas. Hablemos de los plásticos y de las emisiones de CO2. Una broma cuando se sabe que la Fundación que fue inaugurada por el Señor Zapatero en Ponferrada, provincia de León y cuya misión era de encontrar la forma de aprisionar el CO2 y otros gases nocivos originados por las industrias, fue cerrada por el Señor Rajoy, en el momento en que los estudios en esta Fundación se estaban concretizando para resolver el problema del control y neutralizar las emisiones de CO2 de las industrias. Como siempre el Político de turno rompe lo que hizo el anterior. Usted dirá ¿Y el CO2 y Gases sulfúricos emitidos por el parque automóvil? Amigo o amiga lector/a está usted poniendo en causa el Petróleo, es decir las Multinacionales que extraen el Petróleo, las Refinerías y toda la Red de distribución, centenares de miles de empleos y miles de millones de Euros y $ US de inversiones que generan miles de millones de euros de Beneficios para estas Multinacionales. En este concierto, el jefe de orquesta es el Estado que recauda de 10 a 14 mil millones de impuestos sobre los productos del petróleo y casi otro tanto en impuestos de Sociedades. Si se impone el motor eléctrico y el Petróleo desaparece de nuestros motores, alguien debe compensar esta pérdida de recaudación y seria el consumidor, que sufriría los nuevos impuestos que remplazarían los no recaudados sobre un petróleo que fuese poco consumido. Un nuevo impuesto sería impopular y pondría en peligro los sillones de los acomodados políticos. El automóvil eléctrico tiene un precio elevado, pese a que su motor y mecánica son más baratos que los del motor a explosión es decir de gasolina o diésel, se añade que las redes de distribuidoras de carburantes no facilitan el coche eléctrico haciendo obstrucción a la instalación de puntos de recarga de baterías o de gas GPL que es también una energía limpia para el motor a explosión. Los políticos no toman ninguna medida para obligar las distribuidoras de carburantes a instalar esos puntos de energías alternativas al Petróleo. Los plásticos, tienen su utilidad y son indispensables en ciertas tecnologías y en la agricultura, pero una vez más los políticos no han tomado las medidas para que las multinacionales del petróleo, sean responsables de investigar como degradar los plásticos, no se han creado las estructuras para recuperar el plástico y darles una segunda vida, pero esto requiere inversiones que las petroleras no están dispuestas de asumir, es más fácil llevarlos a vertederos y que el viento los reparta sobre las tierras y mar, de vez en cuando un incendio "accidental" elimina estos vertederos salvajes. Curiosamente se buscan miles escusas para no concluir el "Corredor del Mediterráneo", este suprimiría gran cantidad del transporte con camiones de las mercancías agrícolas, hacia el resto de Europa. pero el transporte por ferrocarril sería negativo para el consumo de Diésel, de neumáticos, de camiones y para la recaudación de impuestos. Temo que la Conferencia de Madrid quede en una cortina de Humo como lo fue la lucha lanzada por Bruselas con tambores y trompetas contra los paraísos fiscales. Los Politicos deben definirse:" Defender el interés general de los ciudadanos, o el Interés exclusivo de las Multinacionales en detrimento del futuro del Planeta". Politicos, esta juventud no os perdonará.