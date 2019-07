El plástico y el consumo nos destruyen

De 1945 al 1975, las industrias produjeron para cubrir las necesidades de consumo inmediatas de los ciudadanos. Al aumentar el Poder adquisitivo se creó una Clase Media que aspiró a disfrutar de los nuevos avances tecnológicos y de los productos que se ofrecían en el Mercado. La propia industria se transformó ya que las necesidades básicas estaban cubiertas, les era necesario abrir nuevos espacios económicos, fabricando lo superfluo pero que aportaba satisfacción y ego el poseerlo. Después de la vivienda y la industria del mueble, la industria del automóvil se añadió al catalogo. Desde 1950, USA investigaba para mejorar sus comunicaciones con el mundo exterior a fines militares y en el 1960 esto desemboca en Internet y la constitución de World Wide Web en el 1990. Internet se populariza, ya que en el 1972 Ray Tomlinson hizo la 1era demostración en la Internationnal Computer Communications Conference (ICCC), el suceso fue inmediato, ¿Quién no conoce hoy Internet?. Internet fue posible por el desarrollo de tecnologías de componentes electrónicos y del Plástico, más tarde la fibra óptica. Pronto se crearon los ordenadores móviles y los teléfonos móviles. Por comodidad las compras empezaron a transportarse a casa en bolsas de plástico distribuidas gratuitamente por los Comercios de alimentos. Este consumismo pronto tuvo un coste debido a las basuras que ocasiona el plástico y los circuitos imprimidos electrónicos con elementos tóxicos, el plástico lo utilizan en detergentes y productos cosméticos y terminan sea en vertederos o en aguas residuales que envenenan las aguas subterráneas, los ríos y los mares. Los envases en vidrio han prácticamente desaparecido de la alimentación, son de plástico que tiene productos tóxicos que ingerimos, si no había bastante con los pesticidas en las frutas y verduras, pues toma plástico. La UE produjo en el 2015, 320Millones de Toneladas de basura de plástico y en el 2030 será el doble. Hoy enviamos un 15% de esta basura a países pobres para que la reciclen, pero no disponen de medios suficientes para tratarlas, ya la rechazan en Indonesia, China, Vietnam, y en África. Todos los años unos 13 millones de Toneladas de plásticos se tiran en los océanos y mares del planeta, hoy se considera que unos 150 millones de Toneladas de Plásticos flotan o reposan en los fondos de los mares, incluido el Antartico, la UE participa a esta hecatombe con unas 500Mil toneladas anuales, el mar devuelve a las playas un pequeño porcentaje. En el Océano Pacifico, sobre 1Millón 600 Mil Kilómetros cuadrados (3veces la superficie de España) flotan mas de 79Mil toneladas de plásticos y la cantidad entre dos aguas es probablemente superior. El Liberalismo económico desenfrenado, sin reglas y control de los Estados está haciendo de nuestro planeta una gran estercolero, pero aún hay políticos que defienden que cada cual haga lo que quiera para lograr los máximos beneficios. La UE ha tenido un debate en el cual reconoce la gravedad de la situación, ya que actualmente más de 100 Millones de animales marinos mueren cada año por intoxicaciones digestivas y respiratorias, los pescadores hoy pescan más plástico que peces en nuestros mares. Solo se recicla un 30% del plástico recuperado en la basura, un 31% se incinera generando gases tóxicos y CO2 ya que las instalaciones industriales no son las adecuadas para neutralizar estos gases (El Señor Rajoy cerró el instituto de investigación y Estudios de tecnologías, situado en Ponferrada y dedicado a lograr aprisionar el CO2 y Gases nocivos de origen industrial), el 39% del Plástico termina en los vertederos, que por falta de control serio no reúnen las condiciones de seguridad, pero que importa, de vez en cuando se produce un incendio "accidental" como con los neumáticos y todo queda solucionado. El no reciclar hace perder a la UE unos 105Mil Millones de Euros al año. La UE el 16 /01 / 2018 tomó unas decisiones para limitar esta degradación de los mares y Océanos