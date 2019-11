La pobreza en el siglo XXI

No seré yo el cantor de las "mieles" del capitalismo que con luces y sombras, aciertos y errores, gobierna las economías de Occidente industrial y desarrollado. Pero para entender un poquito lo que ocurre en los tiempos actuales es necesario leer incansablemente . Por oficio y afición estoy atento a las noticias referidas el progreso en España, Europa y el Mundo . Y leo con interés en el diario La Vanguardia de Barcelona la pasada semana unas declaraciones del Premio Nobel de Economía 2019 Michael Kremer sobre la pobreza en el mundo; "La pobreza absoluta ha descendido el 75% en los últimos cuarenta años". Estaré a la espera que alguien autorizado le contradiga pero en tanto habré de creer lo que dice esta autoridad reconocida mundialmente cuya especialidad en la Cátedra de Economía de la Universidad de Harvard es justamente el estudio sobre la pobreza y la implantación de sistemas para erradicarla o aminorarla. Por todo ello estas conclusiones han de tener mayor credibilidad que otras lanzadas a la opinión pública desde posiciones políticas. Porque en contradicción de los términos lo contrario sería la proclamación de los fracasos de sucesivos gobiernos. Quienes venimos observando todo esto durante más de medio siglo a poco que conozcamos lo que ocurre en nuestro entorno habremos de abrir una reflexión seguida de interrogante sobre lo que ha ocurrido y ocurre en España en estos mismos cuarenta años que señala el Premio Nobel de Economía. Es una realidad constatable que España durante estos años ha conocido el mayor periodo de prosperidad y desarrollo de su historia y ello ha logrado en términos globales aumentar la calidad de vida y bienestar del conjunto de los españoles situándonos entre los países desarrollados de Occidente. Por todo ello resulta difícil entender la contradicción que en los estudios oficiales al respecto España se sitúa el séptimo país en tasas de pobreza más altas de Europa solamente superada solamente por Bulgaria, Rumanía, Lituania, Grecia y Letonia. Según cifras publicadas por la EAPN ( European Anti Poverty Network ) una coalición de ONGS y grupos involucrados contra la pobreza en la UE, en España se redujo la pobreza entre 2.014 y 2.018 solamente siete décimas. Si atendemos a las Autonomías, Extremadura con el 44,6% y Andalucía con el 38,2% son las comunidades que lideran las tasas de pobreza en España y entre las más pobres de Europa. Y lo que resulta más preocupante, una cuarta parte de la población se encuentra en riesgo de exclusión ( 26,1%).Todo esto ocurre en el siglo XXI y surgen más interrogantes; esta realidad de la pobreza cifrada estadísticamente se hace difícilmente asumible por el contraste con nuestra propia percepción y por elemental sensibilidad social. ¿ Que ha podido ocurrir en este periodo de expansión económica que ha sido protegido y alentado por una entidad supranacional como es la UE ? Si atendemos las explicaciones y conclusiones de los gobiernos de estas autonomías líderes de la pobreza la que fuera Consejera de Economía de la Junta de Andalucía y ahora Ministra del Gobierno de España declaró; " se ha avanzado espectacularmente " . La cuestión sería aclarar que se entiende por "avanzar espectacularmente "en términos de bienestar para los ocho millones de andaluces. Porque se trata de estos últimos cuarenta años, no de Andalucía del siglo XIX. Y aquí la contradicción se manifiesta en todos los datos publicados ; nivel de pobreza, nivel de sanidad, nivel de enseñanza, calidad de servicios ..etc. comparados con otras regiones de España y de Europa. Para mayor abundancia de datos sobre la situación actual , según publica la propia Asamblea de Extremadura el 18 de octubre de 2019, los índices de pobreza aumentan y ahora se incluyen 404.000 personas en esa Autonomía. La población extremeña en "privación material severa" asciende a 91.573 personas lo que supone 31.000 personas más que en 2017. En Andalucía, el último informe de la Red Andaluza Contra la Pobreza señala que hay en esta Autonomía 670.000 personas en condiciones de " "privación material severa" . Y asimismo que la tasa de pobreza aumentó en 2018 en todos los parámetros medidos. El 17,4% de los andaluces no llegan a fin de mes. Ante esta avalancha de datos y cifras que se publican en fuentes solventes la reflexión más elemental es sin duda, ¿ qué credibilidad tienen los discursos políticos altisonantes cuando nunca se refieren a esta cuestión? Ocurre que por oportunismo político quienes gobiernan no se enfrentan a esta lacra porque ese trata de una hiriente realidad que viene perpetuándose en todos los años de democracia. Durante estos años otras regiones de España han avanzado social y económicamente hasta situarse a niveles europeos. Pero los responsables políticos de las regiones pobres hacen lo imposible por negar su incapacidad para disminuir la pobreza y equilibrar la riqueza en estas regiones. En los albores de un tiempo nuevo es imposible eludir el binomio" gestión/resultados" porque la realidad nos asalta en el móvil, en la tablet, en los digitales, televisiones y medios informativos. La disminución de la pobreza es el gran reto para cualquier gobernante del mundo. Mayor aún en las democracias europeas con economías fuertes , tecnologías e industrias muy avanzadas y demandas sociales imposibles de soslayar que en ciertos casos llega al clamor humanitario. Lo que nos dice el Premio Nobel de Economía es que es posible disminuir las tasas de pobreza y que en otras regiones y en otros países se ha conseguido. ¿Porqué no habría de ocurrir así en España?¿ Porqué no en Extremadura y Andalucía? Cada uno tendrá su respuesta, pero las cifras son muy elocuentes sin cabida a la demagogia y la manipulación.