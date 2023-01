Los diarios nacionales dedicaron titulares a toda página, las televisiones abrieron los noticiarios con una imagen impactante, los tertulianos analizaron matices sobre la duración del beso. España se despertó con esa espectacular noticia; un hijo ha besado a su padre. La imagen dura apenas dos minutos, el hijo se acerca, da dos besos a su padre y le pasa el brazo por la espalda, ¿eso es todo? Al parecer así es, pero ha sido materia inflamable para los plumillas emocionados que improvisaron piezas de orfebrería cortesana donde las palabras se enlazaban para resaltar el profundo sentido del amor y la devoción filial.

Desde otra perspectiva, cabe preguntarse si a esto se reduce lo ocurrido desde 2019 entre padre e hijo no hay materia para colocar en algún pedestal la relación paterno filial. Un gesto apenas visible y una imagen que se dio a conocer en España con 24 horas de ¿intencionado? retraso. La tradición juedo- cristiana hace repetidas menciones sobre sagrados deberes de hijos a padres y de padres a hijos. La cultura hispana y latina abunda en esta relación a veces tan estrecha que se cofunden las vidas de unos y otros en eso que se conoce como patriarcado. Este no es el caso. Por razones varias la relación de padre e hijo no discurre por las vías de la normalidad desde que tres años atrás el hijo fue informado por la entonces vicepresidenta del gobierno y ambos convinieron que el padre habría de distanciarse del entorno familiar en una especie de destierro sin fundamento jurídico que lo avale. Lo cierto es que el padre lamenta la distancia de 7.600 kms. que le separan de su familia y de España. Y podría lamentar esas extrañas coincidencias de los protocolos en ceremonias oficiales donde la distancia del hijo se hace muy visible. Por motivos del azar o cualquier hada maligna las ocasiones para el encuentro son muy escasas. Dos besos, un brazo por la espalda, dos minutos. Escasa cosecha de afecto con 85 años a la espalda. En fin.

El poder, todo por el poder, parece acuñado como emblema de esta familia genéticamente arraigada al poder. Las habituales relaciones paterno-filiales entre plebeyos no son ejemplo a seguir por familias dinásticas cuando se trata de conseguir el objetivo primordial. Ocurrió hace ya muchos años y el ahora padre, cuando le correspondió decidir ignoró los presuntos derechos de su propio padre alejado de España en exilio forzoso y suspirando por aquel retorno que finalmente nunca se hizo realidad. La tirantez de aquellas relaciones y la decisión histórica del hijo tal como ha ocurrido en 2019, han marcado la historia muy reciente de España. Los más nostálgicos de las pompas, blasones y flores de lis, suspiran con honda tristeza por estos asuntos de familia que escenifican sin tapujo alguno una frialdad marmórea. Ahora la inmediatez de las redes sociales la vida privada de los poderosos es más publica que nunca. Será imposible imaginar que podría ocurrir en caso de fallecimiento de quien fuera rey en este forzado destierro lejos de España. Cualquier situación o protocolo no podría esconder el espectáculo bochornoso de una familia afectada por asuntos muy reprobables y por otros que reflejan la pura ambición y la probable sumisión a susurros plebeyos que diría el Príncipe Henry. No es cierto que este destierro dictado por intereses varios sea compartido por la mayoría de los ciudadanos capaces de la generosidad y del perdón a un viejo rey enfermo más allá de la realidad de su reprochable conducta en relación a la fidelidad conyugal y el desmedido afán de lucro que le ha llevado ante los tribunales. La penitencia la lleva en el rostro mientras viva. Claro que España conoció otras verguenzas, pero esta es la que ahora afecta a millones de españoles que no comparten alguna razón para este distanciamiento no solo físico, sino emocional. Ni comparten tantas ocasiones perdidas donde el hijo pudo haberse fundido en un largo y sentido abrazo con el padre enfermo en el último tramo de su vida. Ningún argumento podría frenar un impulso tan natural en el género humano. Cuestión de prioridades diría mi profesor de filosofía.

Todo lo contario ocurre con un conocido representante de la plebe. Aquel joven aspirante a político que emergía entre multitudes enfervorecidas defendió con orgullo la actividad de su padre como miembro de una organización terrorista; el FRAP. Nadie hubiera imaginado que con aquellos galones el joven lograra ascender sin pausa hasta la vicepresidencia del gobierno. Así ocurrió. Todo esto ha sido de especial relevancia en el juicio celebrado en Zamora cuya sentencia ha desestimado la demanda del padre "frapero" en defensa de su honor contra una diputada nacional que en sesión parlamentaria llamó al joven "hijo de terrorista". Esto no resta mérito a un hijo que no ha renunciado a su devoción filial haciendo mención pública a la actividad de su padre; "Créanme si les digo que siendo hijo de un militante del FRAP…" . Y en otra ocasión comentaba nostálgico las canciones que le cantaba su padre "frapero". Al margen de otras valoraciones ideológicas o personales este joven elevado al podio de la política hizo honor a su condición de hijo con palabras de afecto y reconocimiento. Es decir, cumplía con este sentimiento tan extendido en este país mediterráneo generoso y abierto a las emociones. Mientras escribo estas líneas los asuntos públicos mantienen en tensión al personal. Estamos en el comienzo de una agria campaña electoral que va a trascurrir hasta finales de 2023. Habrá que preparase para sorpresas y sofocos. Los partidos políticos miden sus fuerzas y comienzan a lanzar metralla al adversario. Esto es solo el comienzo, queda mucho por transitar hasta las urnas. Sin datos fiables para un pronóstico la mayoría de las encuestas sobre intención de voto señalan la posibilidad de una mayoría parlamentaria suficiente para formar gobierno de centro derecha apoyado por VOX. Por esta razón los partidos que forman gobierno y sus socios parlamentarios han desempolvado los carteles sobre el peligro de la extrema derecha. Parece que el PSOE y sus aliados han olvidado los sucesivos fracasos en las elecciones más recientes. En Madrid, la derrota fue de antología, Sánchez recibió un serio revés en su propia estima repitiendo aquello de "vamos a parar al fascismo". También en Andalucía con el mismo slogan sobre la "extrema derecha". El PP obtuvo una victoria que ha permitido un gobierno monocolor con apoyos puntuales de VOX. A tenor de los resultados electorales parece que no funcionan los gritos de alarma sobre la extrema derecha. Tampoco funcionaron otros gritos contra la extrema izquierda y la prueba es que esa extrema izquierda forma parte del gobierno de España por decisión de Pedro Sánchez. Por esta observación lógica deductiva Sánchez no puede ser creíble cuando aprieta la mandíbula para avisar sobre el peligro de la extrema derecha. Duerme sin sobresaltos junto a una extrema izquierda que ha señalado su política y su destino.

Ya sabemos; el poder, todo por el poder.