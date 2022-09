La potencia de Eurasia se afirma

El gran problema que tenemos hoy en España, es la desinformación en las que nos mantienen las televisiones y radios, que dedican horas a acontecimientos de segunda categoría y minutos relámpagos a lo esencial y a veces lo falsean la situación económica, política o los acontecimientos internacionales que influyen sobre nuestro futuro. Me recuerdan los años de finales del franquismo, fue la Embajada de USA la primera en anunciar que el Dictador había muerto: ¿Alguien ha oído en nuestras Radios o Televisiones, de que 68 países se han reunido en un Foro económico (FEO) en Vladivostok-Rusia? En este Foro se está moldeando la economía futura de Asia y de países con costas con el Pacifico, Foro que influenciará el África también. Naturalmente la UE enzarzada en sus sanciones agresivas no asistía ni siquiera como observadora, como lo han hecho otros países, los políticos de la UE aún creen que viven en los tiempos de la Reina Victoria. Este Foro va a definir los mecanismos en los cuales se van a articular las Economías complejas del Extremo-Oriente ruso junto a la de los otros países y también que decisiones tomar para consolidar la integración de Eurasia en las líneas económicas ya definidas en los diferentes Tratados firmados en este continente, se está cumpliendo el refrán árabe: "los perros ladran, pero la caravana pasa". Asistimos a inversiones de Japón en Rusia para los gaseoducto y oleoductos que lo deben abastecer en Gas y Petroleó, también son significativos los acuerdos entre Rusia e Irán para explotar conjuntamente la enorme bolsa de Gas en el mar Caspio y también que los Emiratos árabes han pasado acuerdos con Rusia y realizado inversiones que conciernen el Gas y el Petroleó. Argentina ha solicitado su entrada oficial en la organización económica BRICS.

A este Foro han participado Gobiernos y delegaciones de los llamados "Hombres de Negocios". Por el Nº de países que han asistido, por la calidad de los debates y compromisos de decisiones que se han tomado, se puede afirmar que hoy ya se sustituye el obsoleto modelo unipolar por un nuevo orden mundial basado en los principios fundamentales de respeto mutuo de igualdad en los intercambios económicas, así como en el reconocimiento del derecho de cada Estado y de cada pueblo a seguir su propio camino soberano cultural y de desarrollo económico. Los poderosos centros políticos y económicos del futuro están tomando forma aquí mismo en la región de Asia-Pacífico y desempeñan un papel impulsor en este proceso irreversible y que en pocos años será universal. La Prepotencia e imposición por las cañoneras ha terminado, los Políticos de Bruselas deben tomar buena nota de estos cambios fundamentales y adaptarse a la nueva situación Geopolítica y económica. No se trata de hacer lo que dice el ex político del SPD y Die Linke, Oskar Lafontaine en una columna publicada en el Berliner Zeitung, este llama la atención sobre el trasfondo del conflicto ucraniano, y más concretamente sobre "la imagen que USA tiene de sí mismo, a saber, que es una nación elegida por Dios y que pretende ser y seguir siendo la única potencia mundial". USA es un gran país con un gran pueblo que puede aportar mucho a la Humanidad, pero sus políticos deben de parar de hacer guerras que pierden, de saquear países pobres y bombear sin pagar el petróleo de Siria, se debe respetar el Derecho Internacional y las soberanias de los países, que paren de intervenir en los asuntos internos y socio culturales de los países. Para su evolución, cada país debe seguir su propio camino sin interferencias de otros. Hoy ya es una realidad el $US no es la única moneda en los intercambios comerciales, el Yuan e incluso el Rublo están presentes. Hoy es Asia el nuevo epicentro del progreso tecnológico y la productividad. Es hora de que Bruselas rectifique y ponga su reloj a la hora del futuro.