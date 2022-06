Una princesa noruega en España

Uno de los destinos preferidos para los que vivimos en el sur es Castilla y León, que además del buen lechazo y el buen vino que se come y se bebe por aquellas tierras, esta comunidad está cargada de historia. Uno de los lugares que el turista no puede dejar de visitar es Covarrubias, situado en la comarca del Arlanza en la provincia de Burgos. Covarrubias es una histórica villa medieval con una maravillosa Plaza del Ayuntamiento, el impresionante Torreón de Fernán González, la Ex-Colegiata de san Cosmes y San Damian y el monumento a la princesa Cristina de Noruega. El pasear por las calles de esta villa es un auténtico lujo para la vista y para la mente, pero la primera pregunta que se hace el visitante, es qué significado tiene allí una estatua en bronce dedicada a una princesa vikinga que se llama Cristian. Pues bien vamos a tratar de explicarlo un poco.

Nos remontamos al año 1248 (hacía 101 años que Alfonso VII había conquistado Almería, para situarnos un poco en el tiempo) en el que el príncipe Alfonso, hijo de Fernando III el Santo y de Beatriz de Suabia, el que pasaría a la Historia con el nombre de Alfonso X el Sabio, el famoso autor de las "Cántigas Gallegas" contrajo matrimonio con doña Violante de Hungría. La Historia no nos cuenta si fue un matrimonio por amor o de interés político. El caso es que trascurrían los meses y los años y la desposada no se quedaba embarazada.

A la muerte de Fernando III, el 1 de junio de 1252 el príncipe Alfonso fue proclamado rey y uno de sus primeros actos fue repudiar a su esposa por estéril; la primera obligación de cualquier monarca en aquella época era asegurar su descendencia, e inmediatamente después, envió embajadores a Noruega para pedir la mano de la princesa Cristina, hija del rey Haakon IV Hakonarsson.

El invierno fue crudo y los caminos eran malos, haciéndose el viaje penoso y muy largo, de forma que cuando la princesa Cristina al fin llegó a Castilla, la reina doña Violante había tenido tiempo de quedarse embarazada e incluso de dar a luz a la princesa Berenguela. El conflicto diplomático que se planteaba era terrible. El rey Alfonso X después de meditar mucho y de hablarlo con sus consejeros, convenció a la princesa noruega para que se casase con uno de sus hermanos, con lo cual todo quedaba en la familia. El novio afortunado fue el infante don Felipe. En 1262, siendo muy joven aún murió la princesa Cristina y el príncipe ordenó que su cuerpo se enterrara en Covarrubias. Sus restos reposan en su magnífica ex-colegiata, ante la mirada curiosa de visitantes que se preguntan cómo han venido a parar aquí los huesos de una princesa desde tan lejanas tierras. El príncipe Felipe se casó nuevamente con doña Leonor Ruiz de Castro. Los restos de ambos esposos reposan en dos magníficos sepulcros góticos en piedra policromada, obra de Antón Pérez, en la iglesia de Santa María La Blanca de Villasirga o Villalcázar de Sirga, pues con los dos nombres es conocida esta villa en la provincia de Palencia. Curiosa historia. Diremos que esta iglesia de Villasirga empezó a construirse a finales del siglo XII cuando ya había entrado en el reino de Castilla y León el gótico desde Francia, aunque naturalmente aparecen características románicas aún. La iglesia de gran belleza es de grandes proporciones, destacando su silueta que se levanta en el centro del pueblo. Si a la hora de comer se encuentra en la zona del Arlanza no dude en incluir en su menú unas truchas.

Pero si usted se desplaza hasta Covarrubias, sobre todo si lo hace desde Andalucía, les voy a sugerir que ya que están allí no dejen de ver los lugares que le voy a recomendar, todos ellos dentro de un círculo de no más de 15 km. de radio. En la parte norte encontrarán en Quintanilla de las Viñas, una ermita con advocación a Santa María, es uno de los mejores y de los pocos ejemplos de la arquitectura visigótica que podemos encontrar en España. Esta ermita es la esencia del recogimiento y de la espiritualidad. Al este y a muy pocos kilómetros encontrará las ruinas del monasterio benedictino de San Pedro de Arlanza. Está situado en un meandro del río Arlanza rodeado de bosque de encinas y sabinas albar. Fue un templo de grandes proporciones del que solo se conserva parte del ábside, pero vale la pena perder media hora para disfrutar de su entorno y de la pureza del aire que se respira en este paraje. Al sur está el desfiladero de la Yecla; se trata de una garganta que el agua ha ido escavando en la roca caliza durante millones de años, que el visitante puede recorrer sobre una pasarela colgante que transcurre sobre el río. En sus paredes escarpadas anidan los buitres. El conjunto es de gran belleza y no deja indiferente al visitante. Por último y muy cerca del desfiladero está el Monasterio de santo Domingo de Silos. Su claustro es una de las obras maestras del románico español. Entre sus dependencias, que puede visitar, está la farmacia y la biblioteca. El canto gregoriano está unido a este monasterio benedictino desde tiempos lejanos. Se trata de una oración sencilla, cantada con recogimiento y humildad, que los monjes elevan al cielo y uno, como observador, se siente impresionado, sobrecogido y atrapado por esas voces sencillas y armónicas que lo inundan todo.