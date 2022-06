El privilegio de vivir en Almería

La felicidad se valora más cuando falta. Y esto es lo que me ha ocurrido a mí, que me he visto obligado a vivir lejos de Almería y durante muchos años no he podido disfrutar de ella; ahora que por fin resido aquí, vivo intensamente cada momento; disfruto cada día de su clima, de su gente…y de sus tapas. Un paseo placentero en estas mañanas luminosas y cálidas por el parque o por el casco histórico es un auténtico placer, un lujo …y un café con churros compartido con los amigos en una terraza la guinda.

Ayer por la mañana salí a dar un paseo, no sé qué hora sería, creo que un poco antes de las nueve, porque los niños rezagados acompañados de sus papás, aceleraban el paso para llegar al colegio. Salí a dar un paseo y lo hice sin haberme marcado un itinerario previamente; pero mis pies me llevaron al Paseo, que lo habían regado recientemente; el suelo sediento ya había absorbido el agua, pero en la atmosfera, bajo los frondosos árboles, aún se respiraba una brizna de humedad que aspiré con deleite profundamente. Paseo en solitario, sin que nada ni nadie distraiga mi atención y sin proponérmelo evoco tiempos pasados, con conciertos en la Plaza de Juan Cassinello y bailes de gala en el Círculo y en el antiguo Casino. Paseo despacio, porque no voy a alcanzar ninguna meta, por las calles de mi Almería mora y cristiana y mis pasos me llevan inexorablemente hacia el Parque. Paseo bajo las palmeras que al mecer el aire sus hojas, producen una ceiba suave y lejana de ensueño.

Entro en el Parque y paso junto a la fuente del remador; la presencia del agua me relaja y camino más despacio aún. Sigo andando y me topo con los primeros árboles de gran porte: son los ficus rubiginosa. Otra gran fuente estanque me recibe y el murmullo del agua que sueña y que canta me llama la atención y contemplo una vez más un grupo de delfines que saltan y juegan con el agua y me quedo abstraído como si fuera la primera vez que los veo. Un poco de viento suave llega hasta mi cara arrastrando minúsculas gotas de agua que me refrescan y me agrada.

Poco a poco me voy adentrando en la frondosidad del parque y sigo caminando, siempre despacio, bajo el bosque de ficus microcarpa (como los del paseo, pero en estado natural) y sin darme cuenta me encuentro en la Fuente de los Peces. Pero lo mejor del Parque está en la segunda parte. Allí sigo encontrando distintas variedades de palmeras; las más altas supongo que son las que sobreviven de las treinta que se plantaron en 1921 traídas de Sierra Alhamilla. Pero la joya del Parque son los doce ficus macrophylla que hay esparcidos hasta el final, es decir hasta Pescadería. Deben ser los originales que plantaron los vecinos en 1916 cuando empezó a formase el parque, una vez terminadas las obras del puerto; sus raíces son espectaculares por sus dimensiones y formas retorcidas y caprichosas. Sus copas enormes ocupan todo el ancho del parque y en ellas viven cientos o miles de aves de distintas especies. Un

hermano de estos ficus está en el Paseo de Almería y los guías turísticos, con buen criterio, hacen una parada junto a él, porque es un auténtico monumento a la naturaleza que se puede ver en pocos lugares de la Península. También quiero reseñar en el Parque de San Luis el ficus virens, más conocido como higuera gris o manchada, cuyo tronco es el de mayor envergadura de cuantos árboles he visto. Junto a él, a unos 4 metros, hay otro ficus muy humilde llamado ficus pumila o simplemente trepador. La comparación entre uno y otro es como un elefante y una hormiga. Al pie de algunos árboles hay un mosaico indicando el nombre botánico, vulgar, lugar de origen etc. que ayuda al paseante a conocer las distintas especies de árboles y arbustos y a familiarizarse con ellos; pero no vendría mal que el Ayuntamiento le dedicara un poco de atención al mantenimiento de estos mosaicos, pues hay rótulos donde solo queda el cemento de su peana, que identifican un árbol o arbusto y otros, por el contrario, situados frente a un árbol desaparecido, donde aparece el nombre de un árbol o arbusto que murió hace muchos años.