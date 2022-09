¿Qué se puede hacer para prevenir el suicidio?

Hoy es el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, aunque de lo que hablamos es de buscar la manera de prevenir y evitar el sufrimiento de muchas personas que se sientan abandonadas por la administración al no contar con la ayuda que necesitan. En el momento actual, se está vulnerando el derecho de ayuda y asistencia digna a muchas familias de Adra y Roquetas de Mar con problemas de Salud Mental salvo que el PP almeriense no lo permita en Sevilla.

Nuestros políticos tienen la responsabilidad de priorizar en la Salud Mental de sus pueblos, sobre todo ahora que Almería es un peso pesado en el gobierno de la Junta de Andalucía, con dos consejerías. De ellos esperamos que de manera urgente sitúen la falta de recursos que recibe Almería, en concreto la Asociación de Salud Mental El Timón, en el punto de mira. A poco que indaguen comprobarán que lo que por derecho nos corresponde, se lo están asignando a provincias, como Sevilla, Huelva o Cádiz.

A todos los efectos, los responsables de permitir estas desigualdades están en la administración pública y es desde donde se debe intervenir, por ello he pedido a la consejera abderitana Carmen Crespo que vele por los intereses de su municipio, ya que es en Adra donde nos veremos obligados a dejar de prestar apoyo, ante la falta de ayuda económica que nos han asignado, lo que sitúa a unas provincias y a otras, en lugares de primera y segunda categoría.

También lo sabe el nuevo consejero de Sostenibilidad, Ramón Fernández, a quien he avisado de lo insostenible de esta situación, sino hacen de este asunto su prioridad. No estamos pidiendo limosna, sino lo que por derecho nos corresponde. En Almería todos pagamos impuestos pero como entidad de Salud Mental, no nos estamos beneficiando por unos criterios de reparto poco trasparentes y establecidos desde Sevilla que priman a unas provincias y castigan a otras.

Ni que decir tiene que Gabriel Amat, sabe de esto, también su homónimo en Adra Manuel Cortes, ellos se han volcado con las familias de sus municipios para que podamos prestar atención, pero sin medidas y presupuestos para Salud Mental el problema no remite.

No permitan que desde Sevilla dejen a las familias de Roquetas y Adra, dos municipios de referencia para el Partido Popular, sin los recursos necesarios. Creo que pueden evitarlo, ahora que todos deseamos que Almería sea una provincia de peso en el gobierno de la Junta de Andalucía.