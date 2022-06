Qué quiere Rusia en Ucrania

Si analizamos sin pasión, pero detenidamente, el recorrido del conflicto entre la OTAN y Rusia, el contenido de las declaraciones de los políticos de la UE y de los de Rusia, solo podemos deducir que el enfrentamiento que tiene lugar en Ucrania, por parte de Rusia es dar traste al Sistema de dominación monolítica de las economías y de las políticas ejercida sobre el mundo por USA, utilizando el apoyo de sus aliados Occidentales. La Federación Rusa pone en causa las políticas anglo-sajonas y en particular el Imperio mundial del $US y como decimos "Ucrania paga los platos rotos", como lo pagó el pueblo de España en el choque frontal entre el concepto Fascista Internacional de la Sociedad alemana e italiana contra las Democracias decadentes europeas. Pensar que Rusia quiere imponer el "Comunismo" sería un error, Rusia junto a China e Irán a las que se adjuntan como aliados circunstanciales India, Brasil, Argelia y África del Sur, reúnen las 2/3 partes de la Humanidad y son un gran potencial económico. Rusia y China empezaron a crear su propio espacio comercial intercambiando con otras monedas que el $US, el problema empezó con el rechazo de Rusia en vender sus materias primas en $US, ya que este no tiene respaldo del oro y que su deuda exterior de más de 30Mil Millares de $US y una Deuda Pública de más de 9 Mil Millares, se encuentra en una situación de bancarrota si no tuviese la oportunidad de pagar los intereses a Japón, China, Emiratos y Arabia, que son sus acreedores imprimiendo más $US que se añaden a la cantidad enorme de papel moneda ya emitida. La Política de US, es comprar todo, utilizando el hecho de que el $, es la moneda de reserva Universal, pero USA ha cometido el error de embargar las reservas en $US de los países que considera que no se pliegan a sus políticas, esto ha creado un vendaval político, haciendo que el $US se convierta en una moneda de engaño, ya que su valor te pertenece pero no el papel moneda y por lo tanto USA puede intervenir en si acepta o no en que se pueda utilizar su $. El $US fue respaldado por el Oro y el potencial de producción de USA, dando lugar al Acuerdo de Bretton Woods que aseguraba el valor y la paridad del cambio entre el $US y las demás monedas,

también USA vio la oportunidad de comprar todo lo que le ofrecían dando a cambio su Papel moneda, fueron los países de Occidente de Europa que entraron en esta dinámica, acumulando $US que invertían en Bonos de Tesoro Americano (Deuda) considerados como un refugio y que a la vez producía $US:papel, estos países entraron en una espiral expansiva. Hoy el $US no está respaldado ni por el Oro, ni por el Potencial Industrial de USA, ya que sus industrias fueron deslocalizadas a China, India y Pakistán, estas empresas cotizan en Wall-Street y reparten suculentos dividendos de las ventas de sus producciones. El mecanismo de utilización del $US es frágil, ya que se apoya sobre la confianza mutua, pero obliga a USA a golpear todo país que se quiera independizar de él, pero hoy USA ha topado con Rusia que es una potencia militar y nuclear, por ello se utiliza a Ucrania, si el $US es rechazado por las 2/3 partes de la humanidad, el sistema financiero Occidental se derrumbaría. No nos equivoquemos, que los Ucranianos y Rusos mueran, no importa lo importante es salvar el $ US, el Señor Borrel lo definió muy claro y alto cuando dijo que: "solo la victoria en el campo de batalla daría la solución" Bonitas palabras del jefe de la Diplomacia de la UE. Rusia quiere terminar con el dominio del $US, estableciendo intercambios bilaterales concertados, es la llamada "Multipolaridad". Tiempos muy difíciles nos esperan, más aún si China entra en guerra si USA reconoce Taiwán como país independiente.