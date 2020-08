Un quinto centenario agridulce

Al término de la guerra de Granada y con ello el fin de la reconquista, la situación en Almería era crítica puesto que seguíamos siendo zona de guerra, ya que lo estábamos con los turcos y berberiscos que asolaban nuestra costa. Por ello los Reyes Católicos crearon un sistema de vigilancia de la costa llamada "Las Guardas de la Mar", cuerpo integrado por guardas situados en las atalayas y "jinetes atajadores" que habían de recorrer diariamente la distancia que separaba a una atalaya de otra. Los guardas de las atalayas se consideraban asimilados a los infantes. Uno de los guardas de la atalaya de Torre García era Andrés de Jaén, quien pertenecía al Cuerpo de Inválidos por haber quedado cojo al formar parte de las huestes cristianas en las que había servido.

En la madrugada del 21 de diciembre de 1502, la venerada Imagen de la Virgen del Mar arribaba al paraje de Torre García. Andrés de Jaén vio como las olas arrojaban sobre la arena algo desconocido. Su miedo inicial se transformó en alegría al ver que era una Imagen de la Virgen.

El día 1 de enero de 1503, la Imagen comenzó a recibir culto público en su actual santuario, y unos años después, en 1520, la guarnición de Almería (soldados, guardas y atajadores) daba un paso al frente para crear la Real y Militar Hermandad de Nuestra Señora del Mar, origen de la actual Hermandad. Un siglo después, la sociedad civil asumía la responsabilidad, continuando con el camino abierto por los militares.

Cuando alcanzamos este año los 500 de existencia, lo que debía ser motivo de alegría se ha tornado agrio por la situación de "desgobierno" de la Real Hermandad, al frente de la cual se encuentra una Junta Gestora surgida por no sé qué problema.

El Obispo decidió intervenir la entidad dos semanas después de que esta celebrase el proceso electoral destinado a elegir a su nuevo Hermano Mayor, designando una Junta Gestora que dirija la organización "mientras se aclara la compleja situación en la que se encuentra". En las elecciones, el candidato Joaquín Berenguel acumuló el mayor número de votos. Sin embargo, su único oponente para el cargo, Jorge Juan Fernández, solicitó la impugnación de estas elecciones debido a que podrían haberse producido irregularidades en los votos emitidos por correo.

Como hermano que soy, y pregonero que fui en 2016, no entiendo que de una impugnación de unas elecciones a Hermano Mayor, con un resultado evidente, se acabe en el nombramiento de una Junta Gestora y no se recurra al artículo 63 de los Estatutos, que obliga a una nueva convocatoria de elecciones en el supuesto de no ser válidas las llevadas a cabo o no recibiesen la confirmación de la autoridad eclesiástica.

Si los motivos de la intervención son otros, como parece ser, no entiendo tampoco para qué está la Asamblea General, que es el Órgano Superior de la Hermandad y le corresponde deliberar y decidir sobre las directrices y actuación de la Hermandad. Tengo claro que la autoridad que se encuentra "en funciones", no puede tomar decisiones más allá de los asuntos de trámite, por lo que la Junta Gestora debería haber convocado a la Asamblea General para explicar los motivos que han dado lugar a la intervención, y/o nuevas elecciones. Si de lo que se trata es de acusar a la Junta de Gobierno saliente de no sé qué, que se diga públicamente donde tiene que hacerse desde mi punto de vista, que es en la Asamblea General, y no se difundan "juicios de valor". Menos entiendo que se celebrase la Asamblea General de 2019 y ningún asistente acusase en ese momento a la Junta de Gobierno de algo.

Por eso, rompo una lanza por la Junta de Gobierno saliente, encabezada por Elías García Amat, porque en los años que ha estado al frente de la Real Hermandad ha hecho Iglesia, ha hecho manifestación de fe cristiana, con solemnidad, pero no como vanidoso lucimiento, sino en honor a ella, a Nuestra Madre.

Don Pedro Calderón de la Barca, militar y uno de nuestros más insignes literatos del siglo de oro, escribió unos versos evocadores de la profesión de las armas, tan vigentes hoy en día, y que parecen escritos también para personas como Elías, entre los que destaco los siguientes: "porque aquí a la sangre excede / el lugar que uno se hace / y sin mirar cómo nace / se mira cómo procede."… "porque aquí, a lo que sospecho, / no adorna el vestido el pecho, / que el pecho adorna al vestido".

No agriemos el V Centenario de la Muy Antigua, Pontificia, Real e Ilustre Hermandad de la Santísima Virgen del Mar, Patrona de Almería.