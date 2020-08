379 razones

Een la madrugada del 26 de julio de 1986, un comando de bravos gudaris de la organización Euskadi Ta Askatasuna (ETA), lanzó dos granadas anticarro de carga hueca contra la casa cuartel de la Guardia Civil en Arechavaleta (Guipúzcoa), sin causar daños personales ni materiales. Más tarde, cuando una patrulla de los Grupos Antiterroristas Rurales (GAR), al mando del Teniente Ignacio Mateu Istúriz, inspeccionaba la zona, una bomba-trampa oculta entre la hierba estalló y alcanzó de lleno al propio Teniente y al Guardia Civil Adrián González Revilla, que murió en el acto. Mateu murió poco después, mientras era trasladado en ambulancia al hospital vitoriano Ortiz de Zárate.

Adrián González Revilla era natural de Cillamayor (Palencia) y tenía 29 años cuando fue asesinado. El Teniente, de 27 años, natural de Madrid, era uno de los siete hijos del Magistrado suplente del Tribunal Supremo y último presidente del Tribunal de Orden Público, José Francisco Mateu Canoves, asesinado por ETA a tiros en 1978. Ignacio ingresó en la Academia General Militar de Zaragoza con plaza en el Ejército de Tierra. Tras el asesinato del padre, solicitó como gracia especial a Su Majestad el Rey Juan Carlos I, el cambio de Cuerpo para pasar a la Guardia Civil, obteniendo el empleo de Teniente en julio de 1983 y siendo destinado al GAR con base en Logroño.

Los asesinatos de mi compañero de promoción, el Teniente Mateu, y del Guardia Civil González Revilla, tuvieron lugar cumpliendo con el deber que el Estado de Derecho les exigía, en una democracia y con un Gobierno socialista, no era ya la dictadura franquista. Los valientes gudaris de ETA que los mataron no luchaban contra los franquistas, sino contra la democracia. 34 años después, siguen sin ser juzgados y condenados sus asesinos. Como estos, aún no se han resuelto 379 asesinatos cometidos por ETA.

Para impulsar la resolución de estos asesinatos, la asociación Dignidad y Justicia, constituida en 2005 con el objeto de defender la memoria y los intereses de las víctimas del terrorismo, solicitó a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo que investigue sobre estos casos y pida al Gobierno español "una explicación satisfactoria" al respecto, además de que formule recomendaciones "para evitar una mayor impunidad y buscar justicia".

Sobre la reclamación de esta asociación, el pasado 21 de enero el Parlamento Europeo aprobó la creación de una misión destinada a investigar los motivos por los que siguen sin resolverse el 34% de los atentados con víctimas mortales de ETA. La misión de eurodiputados tenía previsto desplazarse a nuestra Nación en el segundo semestre de este año, para reunirse con autoridades políticas y judiciales nacionales y tratar de averiguar por qué siguen sin resolverse estos asesinatos. Sin embargo, las restricciones a la movilidad impuesta por la crisis sanitaria del COVID-19, va a ralentizar el programa previsto por los eurodiputados, por lo que es probable que la misión no se pueda llevar a cabo este año. Aun así, es de esperar que esta ralentización no derive en el olvido.

Cuando estamos viendo cómo exconvictos de ETA ocupan cargos institucionales, con sueldos a cargo del erario público, se aprueban leyes que igualan a las víctimas con los verdugos, en un claro proceso de "normalización", de cambio de identidad colectiva, mediante la integración de los verdugos y sus cómplices en las instituciones del sistema democrático que durante tantos años han combatido, no resulta extraño que tenga que ser el parlamento europeo el que, a petición de una entidad privada, sin ánimo de lucro, inste a nuestro Gobierno a investigar y resolver estos asesinatos. Y aunque la Comisión de Peticiones del Parlamento europeo no tenga competencias para intervenir en la gestión cotidiana del sistema de justicia penal de ningún Estado miembro, garantiza los derechos de las víctimas del terrorismo a través de las directivas 2012/29/UE y 2017/541/UE.

Cuando estamos reclamando la memoria histórica de un periodo de nuestra historia, se pretende enterrar el pasado sangriento de ETA a costa de sus víctimas, sin la condena de sus verdugos, a los que se les aplica todos los beneficios del Estado de Derecho. Es fundamental conocer la verdad sobre los crímenes de ETA que están por resolver, y la misión del Parlamento europeo puede ayudar a ello. Pero hay 379 razones para haber impulsado este asunto desde el propio parlamento español y no tener que recurrir al europeo.