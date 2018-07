Me encuentro en el Madrid de Larra y Camba, de Ruano y Umbral. Con una antología de Fígaro en la mano, recorro la Carrera de San Jerónimo, donde está el Palace Hotel, allí donde vivió Camba los últimos dieciséis años de su vida. Paseo del Prado abajo, llego al universal Museo. Velázquez y la historia de la pintura. Busco la sala veintisiete, en donde se encuentra uno de los mejores cuadros de todos los tiempos: La rendición de Breda. El Siglo de Oro. Más allá del Renacimiento. El mejor pincel. La técnica más sublime. Los cielos velazqueños. Las escalinatas que conducen a la Real Academia de la Lengua. El articulismo. Las librerías de viejo. La Cuesta de Moyano. El Retiro. Otra vez, Larra. De nuevo, Camba. Los escritores en periódicos. El PP, entre Soraya y Pablo.

El 5 de junio de 1625, Justino de Nassau, gobernador holandés de Breda, entregó las llaves de la ciudad a Ambrosio Spínola, el general que mandaba los tercios de Flandes. Breda era un núcleo estratégico. De ahí, la relevancia y la significación. Después de un largo asedio fue tomada. Pero en la obra del genial pintor sevillano, los vencedores reconocen la dignidad de los vencidos, de manera que, entre las dos partes, hay respeto y humanidad. Y hasta admiración, por el valor de unos y otros. El color, la perspectiva, el detalle. La entrega de llaves de un valiente a otro valiente. El general Spínola no permite que el derrotado se arrodille. Velázquez, Breda. El antecedente en Calderón de la Barca. En el primer capítulo del partido de la derecha española, la secretaria general, María Dolores de Cospedal, quedó excluida. Pasaron Sáenz de Santamaría y Casado. Se impuso la exvicepresidenta por una diferencia exigua. Las espadas están en alto, pero la batalla ha comenzado. La intrigante Soraya, mano derecha de Rajoy, durante tanto tiempo, trata de que su adversario desista y, con la promesa de la integración, haya una lista única, para que ella haga y deshaga como un iPad de Aple. Piensa que las riendas del Partido Popular, con la complicidad de Arenas, son suyas. Pero Casado sabe que una nueva edición de La rendición de Breda es imposible. La concordia que refleja el inmortal cuadro entre vencedores y vencidos es, en este caso, impensable. Soraya nunca será magnánima como Ambrosio Spínola, el general genovés de los tercios de Flandes. Y, al día siguiente, hablará con el joven candidato y, al modo de Luis XIV, el rey Sol, le dirá: «El PP soy yo». Y Pablo no tendrá más opción que entregar su cabeza.

Por todo ello, la lucha va a ser encarnizada, voto por voto, compromisario por compromisario. Sudor y lágrimas, en el crepúsculo de los días. Con Casado, yendo de un lugar a otro, para que la artillería sorayista no lo destruya y pueda seguir vivo para contraatacar con la ayuda de las fuerzas leales a María Dolores de Cospedal. La todavía secretaria general se quiere ir de la política, sentada delante de la puerta de Génova 13 y aseverando: «La venganza y el cangrejo de río se sirven en plato frío». Es muy posible que el ex vicesecretario de Comunicación del Partido Popular tenga algún as escondido en la manga para sacarlo en el momento conveniente. Mientras tanto, Alberto Núñez Feijoo, cuya renuncia sigue siendo un misterio bíblico, guarda silencio, a pesar de que, por muy diversas razones, el nombre de Soraya sea para él una metáfora rota por el viento bravío del Atlántico. El brillante político hablará algún día y podremos enterarnos de algún capítulo de intrigas, que, ahora, está bien custodiado en el arca de los secretos. El programa con el que se presenta la política vallisoletana no oculta que lo suyo, antes que nada, es el disfrute del poder, con aquel enunciado, con sintaxis tan amarillenta, de que ella desalojará a Sánchez del poder en la brevedad de los instantes. La regeneración, la modernización, la postura de la derecha ante tantas y tantas áreas como la cultura, la universidad, la investigación, el paro juvenil, la innovación, las pensiones, quedan, así, convertidas en folios en blanco, que se rellenan con una caligrafía tecnócrata y reiterativa. Como si fueran rimas inciertas de un poeta advenedizo, que se cree vanguardista, cuando no sabe muy bien qué es poesía, porque nunca leyó ni a Bécquer ni a Juan Ramón.

Tendríamos que pensar, entonces, en otro tipo de literatura y en otro concepto de política, como le comento a María José. Ella me responde con esa métrica que es la música de Mozart o la voz de la armonía en estado zen. El silencio del nirvana no es lo mismo que la voz de Soraya. ¡Qué belleza hay en el lienzo de Velázquez! Pero seguimos sin saber cómo son las ligas de madame Bovary.