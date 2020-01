Tras los rescoldos de la investidura

El pasado sábado, víspera de Reyes, asistimos atónitos a una de las sesiones de investidura más agrias de nuestra ya madura democracia. Una vez vista, no sin asombro y cierta preocupación, creo necesario, ya desde el sosiego y la tranquilidad que otorga el paso de las horas, aportar mi punto de vista. Tras una repetición electoral, el candidato socialista, Sr. Sánchez, volvió al Congreso de los Diputados, sede de la soberanía nacional, de la mano de una coalición variopinta en la que se incluían, además de los propios socialistas, los comunistas de Podemos y sus confluencias, los nacionalistas vascos y gallegos, los independentistas de ERC, los herederos de Batasuna -BILDU- y un señor de Teruel. Una coalición que nos deja una legislatura prácticamente ingobernable, puesto que requerirá del apoyo de todos ellos para la aprobación de cualquier medida, descartándose el impulso de Ley orgánica alguna, cuya mayoría necesaria se antoja una quimera en estos momentos.

Vaya por delante que los acuerdos a los que ha llegado el PSOE, no solo son legales, sino legítimos. Aunque a mí me parezca que algunos de ellos van más allá de lo que la moral recomienda, el PSOE es libre de hacerlo sin reproche legal alguno. Pero convendría aclarar algunas afirmaciones que llevo días escuchando, como las de la Sra. Lastra, sobre que hemos de respetar el "Gobierno progresista que han elegido los españoles". La portavoz socialista o bien desconoce nuestro sistema parlamentario, o simplemente intenta hacernos comulgar con ruedas de molino. Los españoles no hemos elegido un Gobierno, ni si quiera un Presidente del Gobierno. El pasado 10 de noviembre votamos diputados que, a su vez, son los que eligen al Presidente del Gobierno. Y es un tema trascendente, porque los españoles no le hemos obligado, ni si quiera pedido, a Sánchez que llegue a un acuerdo con ERC o con BILDU como intentan hacernos creer desde las filas socialistas -"respetar la decisión de las urnas" lo llaman-. Esa, la de pactar con independentistas, es una decisión única y exclusivamente suya. La responsabilidad es suya. Y las consecuencias, tendrán que asumirlas aquellos que las toman, ellos. Lo mismo sucede con la falacia que hemos tenido que escuchar estos días: "El PSOE acabó con ETA". No, señoría, quien acabó con ETA fue el Estado. Sus ciudadanos, sus Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, los jueces, los fiscales, las víctimas, los partidos políticos, los gobiernos… La segunda cosa a la que antes me refería es la renuncia que ha hecho Sánchez a la supuesta "judialización del conflicto." Miren, en un Estado democrático, la separación de poderes y los contrapesos democráticos son básicos. La justicia, como poder independiente y contrapeso al poder ejecutivo y legislativo, no es que deba de ser ajena a lo que ahora el socialismo llama "conflicto político", es que debe de controlar que nadie, por muy representante que sea del pueblo, se salte las leyes a la torera. Si alguien comete un delito, debe de responder por ello ante la justicia. Si un compañero le roba a otro la cartera en una clase de derecho, la solución no es que los alumnos resuelvan el problema, sino que lo haga la justicia. El respeto a la Ley, y el sometimiento a la justicia son inexcusables. Desde el Partido Popular se actuará en consecuencia, sin que ello signifique que se torpedea al ejecutivo. Lo que se hace es controlarlo y no solo es legítimo, sino necesario. La puesta en duda de las resoluciones judiciales por parte del PSOE me parecen, además de una temeridad, una irresponsabilidad impropia de un partido de Gobierno. Deslegitimar a las instituciones es el principio del fin de una democracia, y algo muy parecido sucedió con el cuestionamiento de la resolución de la Junta Electoral Central sobre Torra y Junqueras. Esa resolución tiene que ser tan respetada como lo sería la revocación, o no, por parte del Tribunal Supremo de la misma. Acatar, respetar y cumplir. Las resoluciones de órganos como la JEC o de los tribunales, no son un capricho, son consecuencia de la aplicación de las leyes aprobadas por el legislativo. Concretamente esta, consecuencia de una modificación de la LOREG impulsada por el PSOE. Pero el principal riesgo está en que hay algunos asuntos en los que los diputados no están legitimados a recurrir ante el Constitucional, y sólo puede hacerlo el Gobierno. Esa es mi preocupación a la que Casado, con acierto, se refirió en el debate de investidura. Por ejemplo, las resoluciones del Parlament, solo las puede recurrir el Gobierno, al igual que el impulso del artículo 155 de la Constitución Española es competencia exclusiva del ejecutivo.

La tercera cosa que me preocupa es, no ya la división existente, sino la crispación que se traslada a la ciudadanía. Es inaceptable que la Sra. Lastra nos acuse de "ser un peligro y amenaza para la libertad y la seguridad de las mujeres." Al escuchar sus palabras me he sentido profundamente insultado. Pero no seré yo quién responda con palabras gruesas a esa descalificación injustificable, aunque sí las condene con firmeza. Desde la clase política tenemos que ser capaces de, manteniendo nuestras legítimas posturas, rebajar la tensión actual. Desde el Partido Popular lideraremos una oposición con mano de hierro y guante de seda. Firme y contundente en el fondo, sin caer en las provocaciones de los más radicales en las formas.

Se avecina una legislatura complicada, muy difícil. Y para ello se necesitan políticos y partidos que estén a la altura. Estoy convencido de que el PP lo estará. Ojalá que el resto también, aunque no pueda ocultar mis enromes dudas al respecto.