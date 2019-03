El retorno de los jóvenes terroristas

Si hubo un problema en la UE con la decisión de acoger refugiados de la guerra en Siria, hoy el problema es de decidir cómo recibir los ciudadanos de la UE que participaron activamente en Siria al lado de los Terroristas. Estos jóvenes, que proceden principalmente de Francia, Bélgica, España. Italia y Reino Unido se consideran doblemente traicionados. Estos jóvenes, en su mayoría marginados por las Sociedades de la UE, que los rechazaban debido a sus orígenes, pese que en su mayoría eran y son miembros de familias que no practicaban el Islam, pero fueron los predicadores radicales que vieron en ellos presas fáciles, para hacer de ellos máquinas de guerra, les transmitieron un Islam deformado para fomentar odio, utilizando el rencor de los jóvenes hacia la Sociedad. Estos jóvenes son víctimas de una manipulación a escala internacional. Recordemos los sucesos, en un Irak ocupado por más de 400Mil militares de US y aliados y unos 200Mil mercenarios de agencias que trabajaban para USA, el 29 de junio 2014, Abou Bakr al-Baghdadi, proclamaba la creación de un califato que se extendería de Irak a Siria. Nació un cuerpo de mercenarios compuesto principalmente de sunitas, bien armados y financiados por Arabia y Catar, que rápidamente se apoderan de importantes ciudades, Falúa y Mosul, Alepo, nació EIIL que evolucionaría en un ejército con un aparato de propaganda en el cual participaron mercenarios profesionales ingleses y franceses. Ya L'Express (Francia), el 18 junio 2014, Hosham Dawod, escribía « Irak y la deflagración jihadiste» "Si se considera la profunda alienación de los Sunníes contra el Poder Chite de Bagdad se provocará una implosión Social en esta región que daría lugar a la creación de mini-estados compuestos por las etnias, tribus y religiones". El 29 de junio, con la declaración de califato Abou Bakr al-Baghdadi trataba de cementar este puzle que es el Medio Oriente y cuyas fronteras definidas por Francia e Inglaterra crearon Siria e Irak sin consideración a las realidades Sociales, Religiosas y Étnicas. Aprovechando el contexto político en la región, el "Califato" para confortar sus posiciones políticas emprendió una campaña de captación de jóvenes de Europa seduciéndolos con ofertas económicas importantes y sobre todo presentándolos como personas que jugarían un gran papel de responsabilidades administrativas y políticas en el marco del "Califato", numerosos jóvenes europeos de origen magrebí, fueron seducidos, muchos de ellos pensaron que iban a ser actores de un gran acontecimiento histórico que les daría un prestigio que no se les reconocía en Europa. Estos jóvenes cayeron en una trampa y en el infierno de la realidad de la guerra con todos sus horrores. Los países como Francia, Inglaterra, y otros de la UE, no tomaron en su momento las medidas para impedir que marcharan a una Guerra inútil para la UE y Medio Oriente, una guerra manipulada, perpetrada por USA para romper los nacionalismos árabes de Irak y Siria y lograr el libre acceso a sus importantes yacimientos de petróleo. Todos conocemos los horrores de las masacres que tuvieron lugar en el "Califato" y también cual ha sido el final de esta triste aventura que ha costado a Irak y Siria cerca de 2 millones de víctimas civiles, inútil de decir la manipulación que se hizo con los Derechos Humanos y el Derecho Internacional. También la Humanidad ha estado al borde de una Guerra Atómica entre Rusia, China y USA. El fin del "Califato" ha puesto a estos jóvenes de la UE, convertidos en terroristas en una situación que se puede convertir en un drama para las Sociedades de los países a los cuales pertenecen. ¿Qué Política se va a proponer para desintoxicar a estos jóvenes de los reflejos terroristas que han adquirido en Irak y Siria? ¿Cómo integrarlos de nuevo en nuestras Sociedades? Solo con represión no se solucionará el problema, se deben poner medios educativos y darles la posibilidad de incorporarse a nuestrasSociedades por el esfuerzo del trabajo.