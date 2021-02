La rivalidad entre Israel e irán

El enfrentamiento de Israel con los países árabes comenzó al alcanzar este su independencia en 1948 y desde entonces, ha ocasionado varias guerras. El paso del tiempo, la evolución de la situación en Oriente Medio y la influencia de los países occidentales, fundamentalmente de EE.UU., han hecho que las diferencias hayan disminuido y se haya llegado incluso a alcanzar alianzas entre Israel y algunos de los países que antes eran sus enemigos. En la actualidad, la rivalidad más importante en esta zona la mantienen Israel e Irán.

Israel siempre ha tenido su capacidad militar como una prioridad, porque ha considerado que de ello dependía su supervivencia como país. Esa idea le ha llevado a tener un Ejército dotado de un armamento y una tecnología militar de los más avanzados del mundo y también le hizo desarrollar un programa nuclear secreto que desembocó en la producción de su propio armamento nuclear.

Irán se ha constituido con el paso del tiempo en una potencia regional de la zona, puesta de manifiesto con su influencia en conflictos como los de Irak, Siria y Líbano y quiere reafirmarlo disponiendo de armamento nuclear.

El interés iraní por el armamento nuclear se remonta a varias décadas atrás y las presiones de la comunidad internacional para que no lo consiguiera también. Tras muchas negociaciones, en 2015 se alcanzó un acuerdo de EE.UU., Rusia, China, Francia, Reino Unido y Alemania con Irán para que su programa nuclear fuera para uso exclusivamente civil a cambio del levantamiento progresivo de las sanciones que la comunidad internacional había impuesto a Irán.

Cuando Donald Trump llegó a la presidencia de EE.UU. decidió abandonar el acuerdo y se espera que ahora, durante la presidencia de Biden, se pueda retomar. Mientras tanto, Irán ha aprovechado la desunión de los países occidentales para avanzar en su propósito inicial y alcanzar, en el peor de los casos, una posición negociadora más fuerte.

Israel es un espectador privilegiado en este proceso y está haciendo todo lo posible para asegurarse de que Irán no consigue su propósito

y si es necesario llevar a cabo algún ataque preventivo no dudará en hacerlo, como ya hizo en el pasado en situaciones similares con Irak y Siria, cuando los consideró una amenaza (ataque de la aviación israelí en 1980 contra un reactor nuclear en Irak o a una planta de armas químicas en Siria en 2017).

En unas declaraciones recientes del Jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas israelíes, dentro de las negociaciones para asignar el presupuesto israelí de defensa, solicitaba una asignación extraordinaria para financiar un posible ataque para neutralizar el programa nuclear iraní y añadía que ha ordenado a sus Fuerzas Armadas que se preparen para una posible ofensiva contra Irán este año.

Israel es contraria a aceptar largas negociaciones o acuerdos que no sean definitivos y está decidida a poner todas las trabas físicas posibles a Irán para que no consiga armamento nuclear, porque eso sería una amenaza directa que Israel no podría aceptar y que tendría unas consecuencias imprevisibles. Con una postura menos notoria pero similar a la de Israel con respecto a Irán hay otros países árabes como Arabia Saudita o Emiratos Árabes Unidos.

La actitud hostil de Irán hacia Israel se ha traducido en declaraciones frecuentes de sus dirigentes amenazando con atacarla. En el caso de Israel, se la ha vinculado directa o indirectamente, aunque siempre es difícil confirmarlo, con el virus informático que causó graves daños a algunas instalaciones nucleares iraníes en 2010, el atentado en noviembre de 2020 contra Mohsen Fakhrizadeh, señalado como una de las figuras clave del programa nuclear iraní, o el asesinato del responsable iraní de la Guardia revolucionaria Qasem Soleimani en enero de 2020.

El acceso al armamento nuclear por parte de Irán sería un punto de inflexión y de inestabilidad en la zona de consecuencias muy graves. El interés de la comunidad internacional por impedirlo no solo intenta evitar un conflicto, sino que también pretende evitar el interés de otros países de la zona y del resto del mundo por disponer de armamento nuclear que podría desembocar en una carrera de armamentos de consecuencias impredecibles.