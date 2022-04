Las sanciones. Arma de doble filo

Analicemos las consecuencias de las sanciones sobre la economía rusa y la mundial, primero consideremos los mecanismos básicos del Comercio Internacional. Los intercambios comerciales están sometidos a los Contratos de compra/venta, establecidos bajo las Leyes de cada país y el Derecho Internacional y los Acuerdos de la OMC. Desde 1945, con el pago obligado en $ US, del comercio internacional y el SWIFT como sistema de transferencia de los pagos, con ello USA tiene el control del Comercio Internacional y los movimientos de Capitales junto a los ingleses con la City y sus aseguradoras. Esta dominación del $US se reforzó en el 1999 tras la caída de la URSS en el 1991 y el surgimiento de la Federación Rusa, esta cesó sus ayudas a Cuba para poder entrar en el Club del presidente $US. USA hizo lo necesario para impedir que Rusia pudiese crear lazos fuertes con la UE. Ante estos rechazos Putin consideró que debía buscar su camino y para ello estableció relaciones económicas y políticas con China. Rusia, como otros países, vieron el ataque a Iraq por USA invocando falsas acusaciones, pese a que Hussein era un Dictador, la destrucción de su país no se justificaba y menos aún la confiscación de sus reservas de oro y de $US depositadas en sus Bancos. Con estas reservas USA pagó sus gastos de guerra y su estancia militar en Iraq. Los dirigentes actuales de Libia reclaman unos 280 Millares (1 Millar= Mil Millones) de $US que supuestamente fueron depositados en Bancos de USA, Francia y la City. Numerosas naciones se consideran supeditadas en sus decisiones políticas y económicas a la voluntad de USA y de sus aliados, ya que corren el riesgo de verse sancionadas perdiendo sus reservas de $US. Estos países, se ven confortados en esta opinión cuando han visto que la reserva de Rusia de 300Millares, depositada en los Bancos de la UE ha sido confiscada y que no puede utilizar los 300 otros Millares en reserva en Bancos de Rusia. Esta situación política está dando lugar a que exista una tendencia en los países emergentes, Brasil, India, Argentina, Venezuela y otros más, a querer negociar sus exportaciones en otras monedas que el $US, si esto se confirma, se convertiría en una bola de Nieve y el $ US que es un pilar esencial de la economía Occidental perdería su fuerza en la economía mundial. Hoy China es el mayor exportador mundial, seguida por la UE, cuyas exportaciones hacia Rusia representan hasta ahora un 13% del global de sus exportaciones, sigue en la escala mundial de países exportadores, en 3ra posición USA. Podemos constatar que la UE es un rival importante para USA en el ámbito del Comercio Internacional. China es para USA un problema diferente, ya que numerosas empresas medianas US y Multinacionales producen en China y exportan a USA y una gran parte de sus beneficio se apoyan en la relación de cambio del $US al Yuan, lo que les permite pagar gran parte de sus gastos de producción en China. Las empresas de USA en China se ha convertido en su caballo de Troya para su propia industria. China invierte parte de estos $US en el sector de los Servicios USA, también invierte en infraestructuras como las rutas de la seda en Asia, Europa, África con el terminal de Tánger que superará al de Algeciras, también China junto a Rusia consolida su posición militar y económica en Somalia, Etiopia, Burkina Faso, Mali. También en América, con el proyecto de ruta de la Seda firmado por China, esta se asienta desde Argentina hasta Méjico. Mientras tanto la UE ha tomado una decisión que tendrá irremediablemente un efecto boomerang contra los países sujetos al $US en sus intercambios comerciales, pero es la UE la más fragilizada, ya que depende de la energía y materias primas de Rusia. Esto es particularmente peligroso en vista de la precaria recuperación después de la pandemia, por lo que hubiera sido racional limitarnos a sanciones menos "traumáticas" para la economía de la UE. La gran perdedora será la UE y en particular los ciudadanos.