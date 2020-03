La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno es una estrella sin ser actriz, como si hubiera pasado de Triana a Sevilla y de Sevilla a Madrid, sin saludar a Susana Díaz, antes de coger el AVE en la estación de Santa Justa. Marisu nunca pensó que iba a cambiar la calle Pureza, en la cual las palabras son soleá y bulerías, por la calle Alcalá y los consejos de ministros; donde las metáforas no son rimas que declinan, sino versos compuestos por amanuenses que prevén el futuro como si fueran a echar las cartas con una baraja y un clavel.

Más allá de sus cincuenta y cuatro años, la pregunta que nos hacemos es si la señora, que alguna vez creyó en el movimiento jipi y en la bohemia, en el rock y en la madrugada de cigarrillo y humo, con un cuba libre en la mano derecha y un hermoso verso, en la izquierda, pondrá sus tacones encima de la clase media y de las nóminas, subiendo de temperatura el IRPF. Ella que es médica, y que sabe de política más que de medicina, percibe que ello sería como disparar en los pies de millones de votantes, que ahora llegan a final de mes contando los días como si fueran euros de mercadillo en la Alameda de Hércules. Los tacones de Marisu, abotinados de piel, de color verde, con lazada fucsia, o de color amarillo, no parecen los de Victoria Beckham, ni los de Mariah Carey, pero tienen elegancia y selfie. ¿Por qué, entonces, le ponen motes, como la Farruquita? Ni Quevedo ni el domine Cabra se hubieran atrevido.

Erre que erre, anda dándole a las teclas de la calculadora para adivinar cómo puede cuadrar un círculo que no tiene cuadratura, pues la clase media no se sabe bien ya qué es, ni dónde está, porque se halla entre paréntesis, como una metáfora que le hace un guiño al alba y otro a la madrugada; tal leyera un poema milenial en un callejón de Lavapiés, después de haber perdido el metro en la estación Sur. Hay quien, llevado por su propia ignorancia, se ríe de la pronunciación de la señora Montero, intérprete del baile flamenco en un tablao con ménsulas árabes y farolas del siglo XVIII, que ni la Niña de los Peines o Pastora Imperio en el Corral de la Morería. Estos zotes confunden la lengua con el habla (o las hablas).

Hacer chistes con la pronunciación de Marisu es demostrar que la incultura (lingüística, en este caso) es ineptitud de Despeñaperros para arriba, por mucho que el mapa lo quiera disimular. ¿Leísmo, laísmo y loísmo, frente a seseo y ceceo, como en los manuales que firmaba un filólogo franquista en la editorial que convertía los libros en páginas de un chiste de Pajares, contado por Tip y Coll? La sintaxis de Marisu no es la de sus tacones, ni la de su pelo de champú y jazmín, pero su fonética es blanca y verde como el Betis: ahora de Joaquín y antes, de Luis del Sol. Los tacones de la ministra no llevan la marca Stuard Weitzman, mas son infinita sinalefa sin necesidad de la distinción de The Monroe Pump.

Los tacones de Marisu son Hollywood en el puente de Triana, un ramo de claveles en una tarde de toros en la Maestranza y un ole interminable (¡olé!), cuando Morante para el tiempo con la partitura de una verónica. Los tacones de Marisu reviven los versos libres que nunca leyeron ni Ingrid Bergman ni Sara Montiel. Quizá porque los inspira la brisa del Guadalquivir, mientras un velero navega, rumbo a Sanlúcar, cuando los sueños son instantes que caligrafía una tarde de primavera.

En el brindis de los días, los tacones, hermosos y finos, de Marisu se asemejan a la voz a ti debida de los amantes que buscan en las sombras ese otro después, que siempre quiso la literatura en las olas que regresan a la arena. Al fin, esos tacones son vuelo y canto, rock y blues, ginebra helada y ron cubano, indie y country. Con unos stilettos, con más arte que los de Jennifer Aniston, ¿qué importa el IRPF de Marisu? «Eso es poco, chiqui. Eso es poco. Eso son 1200 millones», aseveró, una vez, con un zapateado que ni la Paquera de Jerez o Beni de Cádiz. ¡Qué digo yo: ni Dolores Vargas, la Terremoto!