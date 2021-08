Los talibanes frente al futuro

Hoy, nadie puede decir cuales serán las decisiones políticas que tomarán los Talibanes. Según el Señor Borrell, solo tendrán dos posibilidades "o estar con Occidente o con China y Rusia" el Señor Borrell se posiciona como si aún estuviésemos en la "Guerra Fría". Los Talibanes pueden muy bien decidir de cooperar con tratados económicos con China, India, Pakistán, Rusia e Irán y otros países de Asia Central. El Señor Borrell no ha comprendido que Occidente ya no puede imponerse políticamente u económicamente y de sus sanciones, estos países pasan, es el caso de Cuba, Venezuela, Siria, Irán, Rusia, Occidente ya no es el Centro del Mundo y con sus sanciones es él quien se aísla lentamente del resto del Mundo. Afganistán aún no está estabilizado, los Talibanes han ganado políticamente, militarmente nunca hubiesen alcanzado una victoria como lo concebimos en Europa, pero era una guerra de desgaste a la que no estamos preparados. Hoy los países fronterizos con Afganistán, refuerzan sus fuerzas militares, pese a las declaraciones de respeto de los Talibanes. Rusia ha reforzado su base 201 en Tadjikistan; situada a unos 30 Km de la frontera afgana, ha sido dotada de sistemas anti-Tanques Kornet y Rusia ha aumentado su presencia militar en todas las ciudades tadjikas de Duchanbé y de Urghontepa. El Jefe de la Defensa Rusa ha declarado que intervendría si algún país de las antiguas Repúblicas Soviéticas, (colectivo OTSC) fuese atacado por los Talibanes. Los Talibanes empiezan a estructurarse en espera de la gran Asamblea Nacional de los Jefes de Tribus y dignitarios, que son los que detienen el Poder Político en Afganistán para legitimar los gobernantes del país, por ello los Talibanes para asegurar el centralismo de sus fuerzas militares, han nombrado a Abdul Qayyuim Zakir ministro provisional de la Defensa y Seguridad, lo que no es buen signo para Occidente, ya que este jefe de guerra Taliban capturado por los militares US en el 2001, fue enviado a Guantánamo y liberado en el 2007, enviado a Afganistán, retomó las armas contra US hasta el día de hoy. Los Talibanes han solicitado abastecimiento en petróleo refinado a Irán, que ha accedido a esta petición, pese a que no existe aún un Gobierno Talibán oficial, estos toman decisiones pactadas colectivamente entre las diferentes corrientes políticas que componen su organización política. Mientras esté la presencia militar occidental no entrarán en el debate de nombrar Gobierno, ya que deben organizar una asamblea compuesta por las diferentes fuerzas y corrientes políticas que componen la diversidad de los Talibanes, lo que va a ser un tiempo de negociaciones y compromisos que no quieren poner al día de los militares Occidentales, una vez nombradas estas personas que serán los candidatos para el Gobierno, deben ser presentados a la Asamblea Nacional de los dignatarios que debe aprobarlos, entonces solamente Occidente conocerá el Gobierno de Afganistán de los Talibanes. Si han nombrado un Ministro interino de la Defensa es porque necesitan asegurar la defensa del país durante todo el proceso para el nombramiento de Gobierno respetando las tradiciones y cultura de Afganistán establecida desde el 1745. Durante ese periodo transitorio existe el peligro de que regresen la calaña terrorista sobre su territorio, Daech, ya lo ha anunciado. Esta situación inquieta los Talibanes, ya que estos desean ser reconocidos como respetuosos del Derecho Internacional, la llegada de Daech en su territorio seria de nuevo un buen pretexto para una nueva invasión de Afganistán por Occidente con la posible colaboración de Rusia que teme el contagio terrorista dentro de sus fronteras y a la de sus aliados. Hoy ni Rusia ni China ni Occidente pueden asentarse en Afganistán, los Talibanes se estructuran y consolidan su Poder sobre su país. La UE ha demostrado no tener una Política exterior coherente.