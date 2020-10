El terrorismo, una lacra a extirpar

E L terrorismo tiene múltiples caras, según cual sea quien lo practica, pero todo terrorismo tiene un denominador común "desestabilizar" las estructuras de las sociedades o derribar Gobiernos. El Terrorismo existe porque logran financiación y apoyos logísticos, no tiene ideología propia, utiliza las ya existentes, los rencores y sentimientos de revuelta que pueden crearse en una Sociedad por la falta de Libertades, la pobreza, la corrupción y la represión del Estado, pero siempre hay detrás de todo acto terrorista uno o varios manipuladores y medios económicos con orígenes diversos, sea de otros estados, sean locales obtenidos con la droga, la prostitución y por el "impuesto revolucionario". También existe el Terrorismo de Estado, ejercido por las dictaduras contra los demócratas. Una nueva forma surgió "legal" con la Guerra del Biafra, región de Nigeria, poblada por los Ibos que querían ser independientes, la ONU votó un bloqueo de la comida, medicamentos y armas, murieron miles de niños por falta de medicamentos y alimentos. En la Guerra Fría, USA utilizó el bloqueo a Cuba de Fidel-Castro, esta recibió las ayudas del Bloque Socialista. US utilizó la política del bloqueo con Iraq de Sadam Husein, fue la población quien sufrió las faltas de medicamentos y otros productos básicos, logrado el debilitamiento de la popularidad del Gobierno, con el pretexto de que detenía armas de destrucción masiva, US lo invadió junto a la coalición: Reino-Unido, Francia, España e Italia, Siria, Arabia saudí, Jordania, Egipto y otros países del Golfo. En un Iraq derrotado se organizó el desguace del país, los mercenarios que fueron financiados por Qatar, Arabia Saudí y otros países del Golfo, estos mercenarios, pretendidos musulmanes, quisieron su parte del Botín de Iraq y se organizaron frente a los Occidentales que ya no los necesitaban. Nació el Califato Islamista extremista en Iraq, se expandieron en una Siria cuyo gobierno laico se tambaleaba por las manifestaciones armadas dirigidas por los "Hermanos. Musulmanes". La intervención de Rusia y de la coalición de Occidente contra el Califato que se nutría de radicales y de fracasados, que sin conocer el Islam, ni el árabe, se unian al discurso extremista de Abou Bakr al-Baghdadi, líder de (EIIL),que proclamaba el califato sobre las bases del profeta Mahomet, que designaba el califa "Jefe supremo del mundo musulmán" una utopía, ya que los países musulmanes han cambiado desde el fin del Imperio Otomán y del Colonialismo, sus estructuras políticas evolucionan hacia la modernidad y espacios más democráticos en sus constituciones. Lo residual del ex Califato se lanza al tráfico de la heroína extraída del opio de Afganistán utilizando sus ramificaciones en Turquía y los Balcanes para llegar a los países de Occidente, al pérder su territorio y la financiación de Qatar y Arabia, la del petróleo sustraído a Siria y vendido a través de Turquía, la venta de obras de museos, el saqueo de los Bancos asentados en su efémero"Califato",. Los grupos de terroristas derrotados en Siria se agrupan de nuevo en Iraq donde se hacen fuertes utilizando las contradicciones entre la población y el Gobierno impuesto en Iraq por US. Ya el Califato lanzó una serie de ataques contra España, Francia, Inglaterra, pero hoy infiltra antiguos combatientes de EI, en estos países crean nuevas estructuras para en doctrinar a los jóvenes musulmanes que viven en Occidente, los Servicios de información ponen al descubierto escuelas clandestinas donde reciben la enseñanza de un Islam deformado y violento. No todos los musulmanes que viven en Europa están radicalizados pero si confusos y sufren presiones que dificultan su integración, la realidad es de que no existe en Occidente una escuela donde se formen los Imanes y que sea conforme a nuestros principios democráticos, cada Imán según su conocimiento del árabe clásico puede luego tener un discurso propio en el dialecto o lengua popular del país de origen del inmigrante