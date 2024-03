El PSOE puede enorgullecerse de una extensa lista de buenos gestores, políticos honestos, y ejemplares ciudadanos. La lista comienza allá por los años de gloria y esplendor, el “bueno de Roldán”, el “bueno de Juan Guerra”, y tras un centenar de buenos y mejores gestores socialistas la lista se ensancha con el “bueno de Chaves”, el “bueno de Griñán, etc, etc. Mas reciente el “bueno de Tito Berni” y habrá que añadir a toda esta cuadrilla la honorable cifra de más de 432 políticos del PSOE declarados corruptos, corrupción orgánica e inorgánica, manos dentro la caja, manos alrededor de la caja, manos firmando recalificaciones, mordidas, latrocinios, manos en las papeletas de votos, etc. etc. Y ahora mismo habrá que añadir algunos nombres salpicados por esta trama descubierta por el abogado Ramiro Grau e investigada a instancias de la Fiscalía Anticorrupción por la UCO de la guardia civil, ¡! la guardia civil caminera¡! que cantaba Lorca, siempre atenta, siempre en guardia, tan molesta. En la lista de los presuntamente implicados el juez del caso señala al “bueno de Ábalos” como intermediario de la trama. Mala cosa. Si bien todo confluye en ese hombre de toda confianza que llegó de Navarra de la mano del “bueno de Santos Cerdán”. La lupa enfoca al “el bueno de Koldo”, ejemplo para la militancia socialista según una glosa efervescente de Pedro Sánchez. La investigación menciona también al “bueno de Marlaska”, al” bueno de Salvador Illa” al “bueno de Víctor Torres” “, a la buenísima “Francina Armengol”. Todos estupendos, todos impecables, todos ejemplares. ¡! Joder!¡ con esta lista de excelentes personas el PSOE parece más bien un convento de meditación de almas celestiales. Pero al parecer uno de los “buenos” se ha salido del guión y sostiene que resulta increíble e injusto que sea el único que vaya a pagar la fiesta de millones de euros en la compra de material sanitario, y añade hay algunos que le piden el acta que portan sobre sus espaldas algunos asuntillos. En consecuencia, se pasa por el forro las recomendaciones del Comité Ejecutivo, porque afirma que el “vino para quedarse y nadie lo va a echar de la política” y por ello ha decidido salir del grupo parlamentario del PSOE, mantiene su acta de diputado y se pasa al Grupo Mixto. Muy pillín Ábalos, se aferra a su condición de aforado y dilatar los tiempos de investigación por si hubiera de ser enjuiciado. Su biografía muestra que no dice toda la verdad; el “no vino para quedarse” porque siempre estuvo ahí, su instinto felino le llevó a los brazos del PSOE ganador y de Sánchez , hasta anteayer nómina tras nómina, toda su vida y toda su dilatada experiencia en las entrañas del PSOE. Un muñidor de primera y un gestor caótico sin curriculum, ni prestigio ni experiencia alguna premiado por esos trabajos en la sombra, algunos arriesgados, que siempre tienen su compensación; una lista, un cargo, una prebenda, boca sellada. Nada nuevo bajo el sol. Algunos ya intuían sospechas en sus gestos, en sus palabras y en sus actos. Habremos de recordar aquellas cuarenta maletas, nadie sabe aún que contenían, tampoco a donde fueron a parar. Una extraña sensación aquella noche en el aeropuerto de Barajas, su encuentro furtivo con la Vicepresidenta de Venezuela, sus rocambolescas explicaciones, sus distintas versiones, sus mentiras flagrantes. Su jeta inmensa. Aquella noche fue en coche privado, no hay registro oficial de su presencia, tampoco hay registro oficial de las cuarenta maletas, un apretón de manos, y plas…, pura magia, maletas fuera. Un detalle revelador, junto a él, sin separarse un instante, como chofer y hombre de confianza, el “bueno de Koldo”. Siempre allí donde se le necesitaba. ¿Quién es Koldo? un afiliado de base en Navarra, de profesión portero de un puticlub y experto en esos ambientes de la noche y la juerga, según lo publicado. También hay rumores que estuvo en la cárcel por algunas palizas a domicilio. Grandes aportaciones para ser un “socialista ejemplar para la militancia”, según fina observación de Pedro Sánchez. No se sabe si por lo del puticlub o lo de la cárcel. Pero esas cualidades y antecedentes fueron suficientes para que otro socialista de pro, el “bueno de Santos Cerdán” lo trajera a Madrid entre palmas e incienso, (el sabrá porqué y para qué). Y asi aterrizó en los brazos de Ábalos y formaron pareja hasta el punto de nombrarle asesor y añadirle como premios consejero de Renfe y también consejero de Puertos del Estado. Que menos para compensar esos trabajos, esa dedicación, esa fidelidad. No podría Ábalos, ni Santos Cerdán, ni Pedro Sánchez exigirle a Koldo los conocimientos y capacidad de gestión de Gregorio Peces Barba, tampoco de Alfonso Guerra, ni siquiera del “Bueno de Chaves”, Koldo valdría para lo que podría valer. Y de estas alianzas, amistades y afectos, surge la operación que ahora se ha puesto en manos de la justicia. En puridad no cabe llamarla como hacen algunos medios el “Caso Koldo”, no cabe imaginar que una arquitectura presuntamente delictiva de este calibre haya podido ser articulada por una persona con escasos conocimientos empresariales. Se trata de algo muy bien entramando dentro del ministerio que acaparaba la única capacidad para centralizar las compras de material sanitario, ¡pura casualidad! el titular era Jose Luis Ábalos. El mundo, queridos lectores, está guiado de casualidades, pero casi ninguna acaba bien. Y en esa trama de presuntos delincuentes agrupados bajo las mismas siglas “los hados” han querido que fueran diputados de las mismas siglas quienes aprobaron la reforma express del código penal para aliviar las penas de los prevaricadores y malversadores. Otra casualidad. Y ahora estamos en la escena de los lamentos, los golpes de pecho y las amonestaciones;“caiga quien caiga”, “tolerancia cero” mientras miran por el rabillo del ojo por si llega un certificado con acuse de recibo. No es momento de sacar conclusiones, el dedo que señala con insistencia un tipo llegado de la base que compraba pisos al por mayor. Los más avispados dicen que no basta, que habrá que llegar a la cúspide de esta pirámide de corrupción que parece extendida en varios ministerios y dos comunidades autónomas. Mientras la vara de la Justicia señala, la locuaz Marichú declara ; “estoy totalmente segura que el Sr. Ábalos, nunca votará contra el Partido, ni contra el Gobierno”, algo así escribió Mario Puzzo y lo explicaba Marlon Brando en aquella película. Es muy útil viajar, Corleone es un pueblo precioso. Entre tanto las campanas del convento tañen lánguidamente llamando a laudes, las almas celestiales caminan en fila entonado cánticos, el Prior ha anunciado un Capítulo Extraordinario, se sientan las almas cándidas y se levanta el Prior, con voz pausada advierte, lo que he de decir será fundamental para la existencia del convento, silencio absoluto; ¿queridos hermanos, ¿dónde están las cuarenta maletas? El hermano Zapatero se cubre el rostro con la capucha. Los buenos militantes socialistas observan espantados el escenario donde se desarrolla esta tragedia.