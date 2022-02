El trasfondo de las guerras es la economía

Ninguna guerra es fruto de casualidades, ni de enemistades, todas ellas sin excepción alguna son el fruto de contradicciones económicas, ya que la economía es la que determina el poderío de un país y sus influencias políticas. Las confrontaciones bélicas se preparan según estrategias que son definidas tomando en cuenta la situación social, militar, económica, sus aliados y capacidad de respuesta del adversario. Ucrania es solo un peón en el tablero, utilizado como señuelo, pero que sirve para probar la disposición del oponente a a resistir o a doblegarse. Fue el 17 de diciembre de 2021, que Moscú presentó a Bruselas y Washington su proyecto de acuerdo sobre garantías de seguridad. El Proyecto del Kremlin para Europa tienen tres objetivos esenciales: la seguridad de que la OTAN no se expandirá hacia el este, que no desplegará nuevos misiles estadounidenses de corto y medio alcance en Europa y que limitará allí sus actividades militares. Tras varias reuniones, entre Rusia USA y la OTAN acompañados de vociferaciones mediáticas televisadas anunciando el día la hora en que Rusia invadiría a Ucrania, la respuesta escrita de Washington fue entregada en Moscú al viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Alexander Grushko, el miércoles (26 de enero) por el embajador de Estados Unidos, John Sullivan. El negociador Antony Blinken, ha puesto de manifiesto el carácter confidencial de ciertos puntos inscritos, pero ha destacado las áreas en las que se puede desarrollar la seguridad para todos, incluida Rusia y que respetan los principios claves Occidentales, responden a las preocupaciones de, los aliados y socios de USA, con respecto a los pasos rusos que, socavan seguridad y estabilidad. La UE tiene otros motivos de alarma: Washington la está presionando para que se comprometa con las sanciones, mientras los funcionarios europeos negocian lo que sería visto como su "línea roja". La amenaza de sanciones severas y sin precedentes esgrimida por Biden, sin embargo, el Tesoro y el Departamento de Estado de USA. advirtieron a Blinken que las sanciones propuestas perjudicarían a los aliados de US. (es decir, a los europeos) más que a Rusia, y que su imposición podría incluso desencadenar una crisis económica mundial contraproducente que afectaría tanto a los consumidores estadounidenses como europeos, a través del aumento de los precios de la energía: lo que impulsaría las tasas de inflación, lo que posiblemente pudiese desembocar en disturbios profundos incontrolables. Nos encontramos ante un nuevo contexto internacional que es determinado por la decadencia de Occidente como fuerza motora para la economía mundial, lo que influye en las políticas internacionales, creando hoy diferentes conjuntos de países bajo influencia directa de Rusia, China, Irán, USA rechaza esta realidad ya que sabe que irremediablemente la conduce a perder Oriente Medio y Euro--Asia, en África y Americe latina la China y Rusia extienden su influencia. US con la posible guerra Ruso-Ucrania, debilitaría económicamente a la UE y la aislaría políticamente de Rusia. Rusia se está deshaciendo de sus reservas en $US y China los invierte en proyectos de desarrollo que mantienen el consumo para sus empresas, compensando la disminución de exportaciones hacia Occidente debido al fin de su consumismo. Rusia y China comparten un sistema equivalente al SWIST US que concierne los pagos comerciales internacionales, se trata del yuan numérico (E-CNY, electronic China Yuan), ya es operativo entre todos los países del BRI y aquellos que hacen intercambios con China y Rusia. China está en una dinámica de producción que necesita que los países de su orbita se desarrollen para que ella pueda mantener su ritmo de crecimiento. Rusia, China e Irán saben que occidente está muy enfermo y no se prestaran a una guerra que lo fortalecería. La Guerra Ucrania_ Rusa, no tendrá lugar, pero posiblemente si, la guerra OTAN-USA contra Rusia China e Irán. Esperemos que NO.