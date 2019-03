El tratado y la situacion actual en la UE

Para comprender las razones y contenido del Tratado, se debe analizar la situación económica, política y social en la UE. Los Bancos de la UE, sufrieron el choque de la estafa financiera organizada en USA que vendió, a bajo precio, a los Bancos de los estados del Sur de la UE hipotecas irrecuperables, las pérdidas financieras de los Bancos del sur de la UE los llevaron al borde de la bancarrota, rescatados gracias a la aportación económica del estado, es decir con el Dinero de los impuestos de los españoles, griegos, portugueses, malteses…los estados se vieron obligados a bloquear las inversiones por los importantes recortes en los salarios y lo Social. Las consecuencias fueron, disminución del consumo y de la recaudación de impuestos, que a medio plazo ha traído un frenazo en el sector empresarial y en particular en la construcción y las industrias complementarias. El sector Bancario fue salvado, pero la economía ha entrado en la espiral de un liberalismo salvaje que devora todos, los sectores. Los fondos buitres se apropian las viviendas sociales con la complicidad de políticos liberales. Estos fondos, que provienen en su mayoría de USA e Inglaterra, invaden el sector salud pública aprovechando el descontento y la precariedad en la atención médica debido a los recortes económicos del Estado. También en otros sectores disminuyó la inversión, penalizando el empleo y enviando fuera de España 2 Millones de jóvenes muy bien formados en las Universidades. El sector financiero es el pilar de la economía de un país, se imponía su rescate, independientemente de la ideología del Gobierno en funciones, pero este rescate se hizo de una forma que endeudó a los Estados. El empobrecimiento de los Estados es también a causa de la moneda única según el estudio del Centre pour la Politique Europeenne el cual confirma que ciertos países, han perdido volumen en sus intercambios comerciales debido al Euro, estas pérdidas se cuantifican del 1999 al 2017:en 3591Mil Millones de Euros a Francia, 4325 Mil Millones Italia, y 424 Mil Millones a España, mientras que Alemania ha ganado 1893 Mil Millones y Holanda 346Mil Millones, estas ganancias fue debido a que su moneda anterior tenía un valor que les aventajó al pasar a la moneda € y por consecuencia en los intercambios comerciales en €. La Clase Media ha prácticamente desaparecido en la UE y los trabajadores mal viven el día a día. La pobreza y la precariedad aumenta en los países de la UE. El sector financiero que debía sostener la Economía es decir las empresas y el consumo, se implicó más en la especulación que en el sector productivo. La UE se ha visto dividida por el problema sirio, con los refugiados, las sanciones a Rusia e Irán, el Brexit que no termina de concretizarse, las Deudas de Grecia de Italia y las de prácticamente de cada uno de los países que componen la UE, sin olvidar la corrupción constante en los países del antiguo bloque del Este hoy en la UE. También el rompecabezas de los Balcanes que puede degenerar en una nueva guerra que desgaste la UE, se añade el aumento por USA de los aranceles de aduana, a las exportaciones de la UE y sus sanciones económicas que entorpecen las industrias de Alemania y Francia en particular, este conjunto de contradicciones en el seno de la UE, hacen imposible una política de desarrollo y de coordinación entre los países de la UE para definir unos objetivos económicos y políticos conformes al desarrollo que necesita la UE. La UE siendo una gran potencia económica, sigue acomplejada y supeditada a las decisiones que impone USA. Ante este conjunto de contradicciones en el seno de la UE. Para salvar y desarrollar sus economías, Francia y Alemania, han decidido de hacer "Rancho aparte" con el Tratado. El Tratado tendrá irremediablemente una incidencia sobre los demás países que componen la UE, obligándolos a adherirse a este si no quieren quedar aislados de Francia y Alemania que son las potencias de la UE.