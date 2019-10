La ue frente a su destino

La Agencia (NBS) anunció este viernes el crecimiento en China del PIB, la previsión del 2do trimestre, era del 6.2%, pese a la Guerra Comercial desatada por USA, China solo ha alcanzado el 6,1%, según la Agencia, el 0,1% perdido es debido a una leve disminución del consumo interno, la Agencia Beijing, informa de la preocupación de las autoridades chinas, lo que parece ser una broma si lo comparamos al crecimiento del PIB en la UE o España cuyo índice PIB se conforma en 1,5 o 2%, haciendo que nuestros políticos lancen "cocoriacos" como ese gallo de pelea apaleado y desplumado. Los chinos son conscientes de que la pérdida de 0,1% para un PIB creciente al 6,1% es en particular al hecho de que los chinos cuyo poder adquisitivo ha aumentado sensiblemente desde hace unos 10 años están alcanzando el punto crucial en economía, que es la saturación del consumo de bienes y solo queda espacio para la renovación de estos, lo que es poco portador para la economía de China y sobre todo para sus industrias. China ante esta situación trata de centrar en su agricultura las producciones de soja y otros productos, también la ganadería, lo que va a perjudicar Brasil, USA, UE y Australia. También China hace esta política con los productos industriales que importaba para reforzar su producción industrial que había descendido. Esta situación es muy grave para la economía mundial, ya que el Banco Mundial advierte de la importante disminución de los intercambios comerciales a escala mundial. Se añade la información del 22/10/19 del Gabinete del Consejo MeKinsey, que se ha filtrado y dado a conocer que según el estudio que ha efectuado este Gabinete sobre la situación financiera en 984 Bancos repartidos entre el continente americano, europeo y asiático, 354 de entre ellos se encuentran en situación muy delicada y en posible riesgo de quiebra gran parte de ellos si no reorganizan sus sectores de actividades, es decir deben restringir y eliminar la financiación de sectores poco rentables, esto derribará paneles de industrias y sectores en la agricultura y servicios, después de la Deutche Bank alemana, aún enferma, la Saxo Banca de este país presenta síntomas graves. USA con una economía que se debilita por la pérdida de su monopolio económico sobre el mundo, se encuentra confrontada al gasto que representa su Deuda que le obliga a pagar miles de millones de $US a los países que detienen los bonos de deuda a corto plazo y a largo plazo, debilitar la UE es uno de los objetivos de USA, ya que la UE con el Euro y su potencial económico se enfrenta a USA en los mismos mercados y con los mismos productos, hoy Air-Bus produce en China para este mercado, mientras que Boeing es rechazado después de los graves defectos de fabricación que se les detectaron, USA no estaría contra un conflicto armado en Europa y más aún si este tuviese lugar contra Rusia, por ello es urgente de crear una defensa europea que no esté sometida a la política de la OTAN, que está al servicio de USA y de sus intereses, arrastrando a países de la UE en sus aventuras bélicas. La UE debe de tomar consciencia de que es una Potencia económica y debe tener su propia Política y no ser amigos incondicionales de USA, ya que USA no tiene reparo en machacarnos con aranceles para defender sus Agricultores e industrias. USA nos demuestra que no nos considera aliados y amigos, pero si estamos a disposición de ellos según lo consideren necesario. Para hacer frente a la crisis que cada día gana terreno, la UE solo puede contar con ella misma, por ello debe buscar las soluciones las más apropiadas, que pueden ser motor de desarrollo y que den respuesta a las necesidades de los ciudadanos de la UE. El sector especulativo debe pagar impuestos que permitan desarrollar el sector productivo. Es necesario un cambio de rumbo en las políticas económicas. De lo contrario las Sociedades occidentales entraran rápidamente en un estado de descomposición, Política, Económica y Social.