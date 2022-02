Nos va la salud en ello

Hoy, como todas las mañanas, camino del trabajo, he pasado por la puerta de mi centro de salud. Hoy, como todas las mañanas, hay una larga cola de personas, muchas de ellas mayores, que esperan pacientemente. Está amaneciendo, no hace mucho frío ni llueve, pero aunque así fuera, habría la misma larga cola de personas a las puertas del centro de salud. Hoy no me ha tocado estar ahí, quizá mañana sí.

Con seguridad, la mayoría de las personas que aguardan en la cola habrán intentado conseguir cita con su médico a través del teléfono o de la aplicación móvil, sin éxito. Necesitan atención sanitaria y acuden a las puertas del centro de salud con la esperanza de que se les atienda hoy mismo, como muy tarde mañana. Puede ser que alguna de esas personas decida, si su situación económica se lo permite, acudir a la sanidad privada ante la falta de respuesta del sistema sanitario público.

Dentro del centro de salud, a los profesionales les espera otra difícil jornada de trabajo. Personal de administración, enfermeras y enfermeros, médicos y médicas de familia, pediatras que llevan soportando una carga de trabajo extenuante.

Esta situación se lleva repitiendo muchos meses, demasiados. Nadie tiene culpa de que estemos sufriendo una pandemia mundial, pero sí que sabemos quiénes tienen la responsabilidad de poner los medios para garantizar el buen funcionamiento del sistema sanitario público: Es a Moreno Bonilla, como presidente del gobierno de Andalucía, a quien le corresponde poner remedio a esta situación. Pero ese remedio no llega.

En lugar de soluciones, los andaluces nos estamos encontrando con centros de salud colapsados y algunos cerrados; con urgencias saturadas; con enfermos crónicos y graves olvidados; con listas de espera para especialidades disparadas; con cientos de sanitarios despedidos. Y esta falta de respuesta, se da cuando la Junta de Andalucía ha recibido del Gobierno de España la mayor financiación de la historia. No se trata de falta de medios, se trata de falta de voluntad política.

La sociedad almeriense ha dicho basta. No estamos dispuestos a que se siga deteriorando el sistema sanitario público. Por este motivo, el Partido Socialista estará presente en la manifestación que este sábado día 19 han convocado UGT y CCOO bajo el lema 'Por una sanidad pública de calidad en Andalucía'. No faltes a esta cita, nos va la salud en ello.