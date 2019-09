El valor del mentor

Algunas de las preguntas más frecuentes que nos solemos hacer sobre profesionales de éxito son: ¿Qué hace diferentes a estas personas? ¿Cómo han conseguido llegar ahí? Más allá de las cualidades personales que uno tenga y una pizca de suerte, la mayoría de los profesionales que consideramos "de éxito" han sabido identificar patrones que otros han seguido antes. En este artículo pretendo desglosar estas pautas en pasos sencillos y allanar el camino al éxito. Pero recordad: no existen fórmulas mágicas, solo esfuerzo y constancia. A lo largo de mi carrera académica y profesional, uno de los obstáculos que siempre he encontrado ha sido el de "cómo dar el siguiente paso". En multitud de situaciones de cambio (encontrar trabajo, cambiar de trayectoria profesional, etc.), es muy común guiarnos por lo que hace la mayoría sin pararnos a analizar todas las opciones a nuestro alcance y evaluar el impacto de seguir un camino u otro. Como todavía no se ha inventado la máquina del tiempo para ver cómo será nuestra vida de aquí a 5-10 años o una bola mágica que nos lea el futuro, tenemos que buscar recursos que nos ayuden a tomar este tipo de decisiones. En mi opinión, uno de los mejores recursos que existen son los mentores.

¿Qué es un mentor y cómo te puede ayudar? En España nos topamos con que la figura del mentor y su importancia para guiar a los profesionales en distintos puntos de su carrera laboral, está aún muy lejos de la importancia que tiene en el mundo anglosajón. Un mentor es una persona que ha alcanzado un determinado nivel de éxito en un área de nuestro interés. Dada su experiencia, el impacto de un mentor en distintas etapas de la vida puede ser fundamental para solventar obstáculos y orientarnos sobre estrategias que podemos que seguir. Muy a menudo, me encuentro con estudiantes y profesionales en situaciones similares a las que yo estaba en el pasado. Las situaciones son muy variadas: desde qué carrera universitaria elegir para un determinado camino profesional hasta la mejor manera de entrar en el mundo de la tecnología y la innovación. En mi caso, hablar con mentores me permitió ajustar mi estrategia para centrarme en cómo obtener experiencia internacional y llegar al apasionante mundo de Amazon en Estados Unidos. Por esta razón, un mentor nos puede ahorrar quebraderos de cabeza o pasos en falso ya que nos podrá también advertir sobre las ventajas y obstáculos de cada opción que nos planteemos.

¿Cómo identificar el mejor mentor para tus objetivos? Hay varias formas de identificar al mentor adecuado. La manera más eficiente, en mi experiencia, ha sido a través de conexiones personales o plataformas online como LinkedIn. Por ejemplo, si quieres cambiar de puesto dentro de tu empresa intenta encontrar a una persona que trabaje en un sector similar en el puesto que deseas. Si, en cambio, te estás preparando para un ascenso, busca a alguien que haya tenido un recorrido profesional parecido al que tienes en mente para ti.

Uno de los "obstáculos mentales" que solemos tener a la hora de buscar un mentor es el temor al rechazo o la idea de que el mentor en cuestión no tendrá tiempo para nosotros. En mi experiencia, esto no ha sido así. En general, los profesionales de éxito están dispuestos a ayudar. Pero aun así hay que estar abierto al rechazo, pues es la única forma de crecer. Recuerda: si te rechazan es porque lo estás intentando. Sé constante.

¿Cómo estructurar la relación? En cuanto a la forma de estructurar la relación, es esencial ser claro en cuanto a los objetivos que tenemos. De esta manera, el mentor podrá evaluar rápidamente la mejor manera de ayudarnos. Es importante tener metas y fechas concretas para evaluar el progreso en las distintas áreas. La responsabilidad de definir objetivos recaerá en la persona que busca consejo.

Una estructura común a seguir es la siguiente: Reunión inicial para acordar objetivos y formas de evaluar resultados.

Encuentros cada seis semanas en los que mentor y alumno evalúan el progreso. Reunión final para intercambiar impresiones y proponer estrategias que el alumno pueda seguir poniendo en práctica individualmente y con otros mentores. No obstante, no hay un patrón fijo. Todo dependerá de los objetivos y química entre mentor y alumno. ¿Cómo devolver el favor? Por último, tened en cuenta el concepto de "pay it forward". Es decir, siempre habrá alguien que necesite nuestra ayuda en un futuro. Es importante tratar de dar consejo y hacer un esfuerzo por estar disponible para devolver el favor a otra persona.

En definitiva, el valor del mentor va más a allá de ser una simple conversación sobre desarrollo profesional: aporta satisfacción a la persona que da consejo, nuevos horizontes a quien lo recibe y, colectivamente, nos ayuda a alcanzar nuevas metas. A modo de conclusión, me gustaría compartir una estrategia que un mentor utilizaba y yo pongo en práctica a menudo: "Si estás bloqueado ante una decisión importante o te ves incapaz de hacer algo, simplemente da un paso adelante. Haz algo. Toma una decisión por pequeña que sea. Verás que ese paso te llevará a otro y, poco a poco, encontrarás la solución que buscas." Si puedo ser de ayuda, no dudéis en contactarme en LinkedIn con este enlace: https://www.linkedin.com/in/lorenzoespinosa/

¡Tomad vuestro primer paso y suerte en vuestro camino!