La verdad siempre encuentra sus cauces

A los lectores del Diario de Almería les debo respeto y por ello que en mis análisis nunca he favorecido alguna ideología, únicamente he tratado de ser pragmático y analizar las situaciones según los documentos que logro a escala internacional, los compruebo, después los analizo y saco conclusiones. Ideológicamente he sido influenciado por el General de Gaulle, gran patriota, honesto, con una gran visión futurista y entregado a los intereses de Francia. Siempre he indicado en mis editoriales que la guerra en Ucrania era una provocación para aislar la UE de Rusia ya que esta le vendia energía y materias primas, convirtiendo la UE en el 2do exportador mundial después de China, USA en 3ra posición, la competencia de la UE en el Comercio Internacional era un escollo para USA. Con la Guerra de Ucrania, USA elimina a la UE y piensa haber debilitado a Rusia. Hoy me permito escribir las palabras de Pierre de Gaulle, nieto del General de Gaulle, un discurso patriótico que dad traste a las informaciones políticas que hoy tratan de deformar los hechos y los objetivos que persigue USA: el Discurso de Pierre de Gaulle expresa su apego a la amistad franco-rusa, deplorando según él, podría deteriorarse. (añadió) "Occidente dejó que Zelensky, sus oligarcas y los grupos militares neonazis se encerraran en una espiral de guerra. Vengo aquí para afirmar alto y claro que a Francia le interesa mantener buenas relaciones con Rusia y decir que debemos trabajar juntos para contribuir a la unión y la seguridad de nuestro continente, así como al equilibrio, el progreso y la paz del mundo entero", declaró por ejemplo ante su audiencia, antes de dar su punto de vista sobre las cuestiones relativas al expediente ucraniano. (Pierre de Gaulle precisó) "Todo el mundo reconoce la responsabilidad de USA en el conflicto actual, el papel desastroso de la OTAN en constante expansión y la política temeraria del gobierno ucraniano. Este último, a fuerza de buenas promesas y nutrido de ilusiones por USA y la UE, ha llevado una política muy reprobable con respecto a las poblaciones de habla rusa en el Donbass, multiplicando la discriminación, el expolio, los embargos y los bombardeos. Lamento que el gobierno francés se comprometa a [una] sumisión a la OTAN y por lo tanto a la política americana […], la OTAN está absorbiendo a Europa. … "¿Qué quieren los americanos sino provocar un nuevo enfrentamiento Este- ¿Oeste cuyo único fin es debilitar y dividir a Europa para imponer sus directivas, su economía y su sistema… desapruebo bajo la presidencia de Nicolás Sarkozy el regreso de Francia al mando integrado de la Alianza Atlántica? Puesto que los estadounidenses ya no le hablan a Francia y ya no nos consideran una nación fuerte e independiente", sostuvo, apoyando su razonamiento en el reciente asunto de los submarinos para Australia, fuente de fricciones entre Washington y París.". Este discurso de Pierre de Gaulle tuvo lugar en Paris el 14 de Junio ante una asistencia de diplomáticos, de Hombres de negocios y de diversas asociaciones. Se añade que unos días antes, durante la reunión de Bilderberg en Washington, Henry Kissinger ha sembrado un asombro al declarar que la antigua política atlantista estaba en fin de vida y que era necesario redefinir un nueva mediante negociaciones con Rusia y China, Kissinger premio Nobel de la Paz, pese a sus hazañas guerreras acerca a los 100 años de Bilderberg, reunión de dirigentes políticos y de la economía mundial, muy poco se ha filtrado de sus decisiones, solo alguno que otro comentario discreto de lo d9icho por Kissinger debido ha que ha creado un momento de estupor en el auditorio. El Presidente Biden ha convocado al recién presidente del FOMC, Jerome Powell, para discutir de la economía ya que el alquiler de 0.25% del $US, haciendolo llegar a un total del 0,50%, encarece las hipotecas y prestamos a las industrias, en un momento de subida de la inflación y ruptura de abastecimiento de ciertos productos en los almacenes.