La vieja "new age"

La conciencia de ciudadano y la curiosidad humana me hicieron leer los últimos reales decretos-leyes que se publicaron durante esta emergencia primaveral tan particular. Digo particular porque me niego a decir "perdida" por más que, declarada en los últimos días del invierno, se prolongue hasta el primer día del verano. Repasar la "nueva normalidad" hace unas semanas y las "medidas urgentes" de ahora me requirió un notable ejercicio de concentración para condensar en unas cuantas ideas cual debía ser mi proceder para mantenerme dentro de la ley. Reconozco que me rendí en varias ocasiones o, al menos, me tuve que tirar "cuerpo a tierra" para esquivar las ráfagas de palabrerías con que me disparaba el boletín oficial del estado.

En esos tiempos, en que ponía la mente al buen recaudo de la trinchera del sentido común, me venía algunas comparaciones entre expresiones del pasado y las que hoy llenan las páginas del heraldo oficial. Me quedaré con dos, esas que hablan de un mundo nuevo en el que habrá que vivir y de las normas inaplazables dictadas para prevenir otra emergencia, esta vez sería otoñal, que nos puede encerrar desde septiembre a diciembre.

"Nueva normalidad" me recuerda a "New Age" y "New Frontier". Dos vocablos que dieron sensación de novedad al mundo en los años sesenta del siglo pasado, sin más soporte que la voluntad de quienes generaron los titulares.

La "New Age", un movimiento que se movía entre la mística, la religión, la música y ¿qué se yo cuantas cosas más?, trató de convencer de la necesidad de un cambio en el orden mundial a base de repetir mantras publicitarios y reiterar acordes musicales. Una corriente social que dejó como secuela fue el relativismo, esa forma de pensar donde nada es verdad ni mentira, ni tan siquiera del color del cristal por donde se mira, sino que todo depende de quién la mira. En el fondo, la sustitución de valores absolutos por relativos. La objetividad de la ciencia dejaba de ser válida para dar peso a la subjetividad de la imaginación. El resultado final fue: "la nada" (The Nothing); ese monstruo imaginario de Michael Ende en "La historia interminable", pero esta vez real, como la vida misma.

De igual manera, esta novedosa definición de la situación que viviremos después de la pandemia suena a la "New Frontier" que citó John F. Kennedy en el discurso de aceptación de su candidatura para la Presidencia de los Estados Unidos de América en 1960. En ella se identificaba metafóricamente con los pioneros de las colonias británicas de la costa del Atlántico, esos que empujaron la frontera que mantenían con los nativos americanos hasta hacerla desaparecer en el Pacífico. Sin embargo, la realidad de hoy es la existencia de una divisoria segregación entre pueblos y razas que perdura todavía en el imaginario estadounidense, algo que nada tiene que ver con el globalizado mestizaje hispano que se produjo en el sur del Nuevo Continente donde las líneas de partición entre las gentes las pusieron los libertadores, nunca Colón ni los Reyes Católicos.

Para completar la cuestión de lo nuevo y lo viejo, la lectura de las "medidas urgentes" a modo de mojones del camino para marcar de antemano nuestro modo de vida en el futuro, se me hizo ardua. Lo primero, porque, más que apremiantes, son impositivas. Además, urgencia-urgencia la hubo cuando la impertinente realidad nacional puso a la luz que se morían muchos españoles sin explicación oficial. Ahora, si la hay, será por otros motivos. Tal vez, la razón oculta esté en esas más de doce páginas que el real decreto-ley dedica a la exposición de motivos, dos más que al propio articulado, sin contar las disposiciones adicionales. Tanta explicación previa suena a excusa no pedida.

Todas estas foráneas "New Age", "New Frontier", y sus versiones nacionales, me devuelven al engañoso relativismo. Prima la novedad en la forma sobre la consistencia del fondo. Los sustantivos pierden peso y lo ganan los adjetivos. Los tantos por cientos derrotan a los valores absolutos. A más y más, diría que ya se confunde lo sustancial del Democracia con lo adjetivado de democrático, al más puro estilo de las dictaduras que se dicen populares y democráticas. Será por eso que, por parafrasear el canto de Mercedes Sosa, "Sólo le pido a Dios / que el engaño no me sea indiferente / es el veneno de la astuta serpiente / que pica y mata la conciencia de la gente".