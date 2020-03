El virus, arma de propaganda

El virus avanza, mientras que en USA se afrontan Donald Trump (Republicano) y el Senador Bernia Sanders (Demócrata) para lograr los votos que permitan a uno de ellos ser Presidente de USA. Sanders explota al máximo el voto que hizo contra la intervención USA en Iraq y se proclama "Socialista Demócrata", pero sus declaraciones en el New York Times ponen de manifiesto una agresividad militarista no reflexionada en lo que concierne sus consecuencias, se declara partidario de la doctrina puesta en pie por la Administración de George W Bush que admitía en el 2002, ser un derecho para USA de hacer "Guerras preventivas", pese a que esto es contrario al Derecho Internacional y a los principios de la Carta de la ONU, con sus declaraciones podemos considerar que Sanders votó contra la intervención en Iraq por oportunismo y no por ser un pacifista convencido, Sanders trata de recuperar las Financieras de las Industrias del armamento y dar tranquilidad al Pentágono y a sus falcones. Ni Sanders, ni Donald Trump hablan de cómo van a organizar la guerra contra el COVID-19 Virus que es una variante del SRAS-nCov-2. Se añaden las informaciones sobre un posible brote de fiebre Borbónica o Peste Negra surgidos en la ciudad de los Ángeles debido a la proliferación de ratas, a causa de carencias en la recogida de las basuras. Esta situación es muy grave, no solo para la Salud, pero también para la economía mundial ya en crisis que se va a ver afectada por un consumo decreciente que afectará a las Industrias, un gasto público en aumento por la lucha contra la epidemia, un petróleo en precios tan bajos que ponen en riesgo las petroleras. Las Bolsas han perdido en un solo día 123 Millares (1 Millar= Mil Millones), el financiero francés Bernard Arnault en un día según Bloonberg ha perdido 4Mil 800 Millones en un día. Si China a prácticamente logrado neutralizar la expansión de la epidemia en su territorio y poner de nuevo en marcha sus producciones estas se verán afectadas por la psicosis y expansión del virus en varios países de Occidente que se abastecen en China. La situación es grave y en parte ha sido provocada por ciertos medios de información que han utilizado una epidemia de gripe, provocada por una variante del virus habitual para hacer una propaganda brutal contra China, China sale fortalecida por la imagen mundial que ha dado por su capacidad para controlar la situación y limitar a 3Mil los fallecidos en una población de Mil 400 cientos Millones de Habitantes, hoy son los países de Occidente que se ven confrontados a este virus que las informaciones tratan de minimizar, el mal está hecho. La OCDE ha señalado que 77 empresas de USA están sobre endeudadas, entre ellas Ultra petroleum, Bellatrix Exploración, Hornbeck Offshore Services, a causa de sus pérdidas por el precio del petróleo, 43 empresas de Francia están en serias dificultades, entre las cuales Novartex fundadora de Vivarte y del grupo de química Novasep que ya fue recapitalizada por Bpifrance. La deuda de estas empresas mencionadas por la OCDE ha alcanzado una suma cercana a los 18 Mil Millares de $US, el informe es aún más alarmante cuando incluye empresas que muy difícilmente les será posible honorar las deudas que han contraído si tomamos en consideración las perspectivas de la Economía mundial, más aún cuando continúan a endeudarse. El Coronavirus ha matado unas 4Mil personas por el Mundo, pero ha logrado matar gran parte de la economía gracias a la complicidad de imbéciles lacayos al servicio de una propaganda absurda. Mientras tanto en Siria la guerra continua y el Turco Erdogan amenaza la UE con arrojar a la UE los 2 millones de sirios que están en los campos de refugiados en Turquía, esto sería un gran problema político para la UE y que solo favorecería a las fuerzas fascistas que aún sobreviven en la UE. La UE es prisionera de sus contradicciones políticas y de la mediocridad de Politicos que no han defendido los intereses económicos de los agricultores de la UE