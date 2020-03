El virus destapa las carencias

La extensión de la epidemia se ha debido en parte a que la capacidad de acción del sector sanitario fue reducida progresivamente desde hace varios años. La Sanidad Pública ha sufrido de los recortes que se hicieron en el 2008 para poder salvar el sistema financiero, enfermo debido a sus especulaciones y prestamos desordenados. La Sanidad se hubiese desmoronado cayendo en manos del Sector privado, de no haber habido la lucha del Personal Sanitario, hoy aplaudimos la dedicación de todos los empleados de la Sanidad que hacen frente, con medios que les fueron reducidos por el anterior Gobierno, no puedo más que inclinarme ante ellos y con humildad decirles "Chapeau". Los sanitarios se enfrentan al virus en los Hospitales con su capacidad reducida a 3 camas por Mil habitantes, cuando el promedio en el resto de Europa es de 6 camas por Mil Habitantes (excepto Portugal y antiguos países del bloque Soviético hoy en la UE), las políticas anteriores del Señor Rajoy dejaron con pocos recursos los laboratorios nacionales de investigación, plegándose al dictamen de las Multinacionales que daban prioridad a vacunas que como se comprobó en el 2018 no correspondían al Virus de la gripe que más tarde se ha detectado que ya era una forma del Coronavirus. China, a la que no podemos negar sus conocimientos y experiencia en lo que concierne la lucha contra este Virus Covid-19, advierte que la cepa del Virus en España, no es la misma que la que se manifestó en China o en Italia y Francia, China advierte de que los sanitarios españoles están insuficientemente protegidos, también advierten de que la prioridad es el tratamiento con los medicamentos apropiados ya que la vacuna no está disponible y que solo se aplicaría a las personas que no sufren la enfermedad, lo que implica que se deben generalizar los controles clínicos sobre la población para detectar los que sufren de un principio de contaminación. Probablemente son muchos los trabajadores contaminados que no lo declararon por miedo a ser despedidos de sus trabajos, pudiendo las empresas utilizar la ley canalla y antisocial del Señor Rajoy, los Sindicatos por su pasividad fueron cómplices de esta ley que hoy ha sido abolida. El Virus Covid-19 está poniendo en peligro la vida de miles de personas, pero ha puesto de manifiesto la situación peligrosa en la que se encontraba la economía tras la constante especulación de las financieras que han roto los equilibrios entre el Consumo, las inversiones y el sector productivo, esta realidad no ha sido solo en España, todas las economías están heridas de gravedad. USA que es la referencia de la economía Occidental ha puesto desde el 17 de marzo una provisión de 50 Millares (1 Millar= Mil Millones) de $US en ayuda de sus empresas y un paquete de 100Millares de $US está en discusión en el Parlamento, para crear un sistema temporal que cubra los posibles despidos de trabajadores por las empresas. También estudian si el Banco Central debe prestar a las empresas, sabiendo que nunca lo rembolsarán o si cubren a las empresas, los gastos de los salarios de sus trabajadores para evitar que estos sean enviados al paro. Tales medidas en otros tiempos, en USA se hubiesen considerado políticas socialistas extremistas. Las medidas tomadas en USA y en la UE elevaran el déficit del 3% deseado a un 6%, pese a este riesgo los inversores continúan comprando deuda US, la especulación no la mata ni el Coronavirus. Asistimos a la locura de la acumulación de alimentos en las viviendas, lo que es innecesario y no protege del Virus, si pone de manifiesto los cupidos de la persona, lo poco solidaría, otros indeseables tratan de hacer negocio con material médico sustraído. A esas imágenes negativas reconforta la ejemplaridad de los Sanitarios. El Gobierno ahora debe dar todos los medios necesarios al sector Sanitario, investir en la investigación médica y reindustrializar el país. Una reflexión se impone para definir las nuevas relaciones de Producción y de Consumo