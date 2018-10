Abierto el plazo de solicitud de ayudas a familias para el material escolar

El Ayuntamiento de Carboneras ha abierto el plazo para la solicitud de las ayudas para la adquisición de material escolar, que tiene como objetivo facilitar la integración escolar de los menores en los centros públicos de educación infantil, primaria, secundaria y educación especial.

Para acceder a estas ayudas, las familias interesadas deberán rellenar y presentar la solicitud en el área de registro del Ayuntamiento hasta el 23 de noviembre. El solicitante debe ser el padre o la madre, estar empadronados en el municipio antes del 1 de enero de 2018, que el alumno esté matriculado en algún centro público, no superar la renta establecida en las bases y estar al corriente en las obligaciones fiscales con el Ayuntamiento. A su vez, los alumnos deberán asistir regularmente a clases durante todo el curso escolar. Si se produjera a lo largo del curso 2018/2019 situaciones de absentismo escolar no justificado, el ayuntamiento podrá exigir la devolución de la ayuda recibida o la no participación de la familia en la siguiente convocatoria.

El importe que el Ayuntamiento de Carboneras destinará a estas ayudas será de 9.000 euros, que beneficiará más de 100 familias con niños en edad escolar.