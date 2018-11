Abla prohíbe el uso de herbicidas no agrarios en su término municipal

El Ayuntamiento de Abla ha aprobado recientemente en pleno una moción de Alcaldía en la que se prohíbe el empleo de herbicidas para uso no agrario en los espacios públicos (carreteras y redes de servicio) con la finalidad de proteger a sus vecinos, las aguas y el patrimonio natural del municipio.

La propuesta, que fue aprobada por unanimidad, recoge el compromiso del consistorio abulense de cerciorarse de que las administraciones responsables del mantenimiento de las carreteras del término municipal no utilicen este producto. En caso afirmativo, se comunicará que dejen de hacerlo inmediatamente y empleen otros métodos mecánicos como el desbroce para la limpieza de cunetas.

La medida ha sido aprobada por unanimidad por toda la Corporación del Ayuntamiento de Abla

La sustitución del glifosato por métodos no contaminantes que no dañen la salud ni el medio ambiente, a través de procedimientos mecánicos y térmicos, se está comenzando a aplicar en muchos municipios españoles. El Ayuntamiento de Abla dejó hace años de utilizar este componente para el control de malas hierbas en zonas verdes e instalaciones públicas como la piscina municipal o el parque de La Merendica.

Glifosato

El glifosato es un herbicida de amplio espectro no selectivo, siendo el más utilizado en la actualidad tanto en la agricultura como en jardinería. Ha sido calificado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como “probablemente cancerígeno”. A raíz de esta afirmación, movimientos ciudadanos europeos recogieron más de un millón de firmas solicitando a las autoridades competentes su prohibición. Diversos estudios han señalado también que puede resultar tóxico para los insectos polinizadores como las abejas. El glifosato es el principio activo del herbicida Roundup (nombre comercial) producido por Monsanto, cuya patente expiró en el año 2000. Desde entonces lo comercializan en el mundo más de una veintena de empresas.

Campaña informativa

La prohibición no afecta al uso privado que cada particular quiera hacer en su finca o jardín. No obstante, el Ayuntamiento de Abla también se compromete a realizar una campaña para informar de los riesgos del uso de este herbicida, y deje de utilizarse en la limpieza de los márgenes de fincas y acequias de regadío ante la facilidad de transporte y comunicación por el agua y el aire a otras parcelas y propietarios colindantes.