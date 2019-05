“En Abrucena tenemos una gran tradición taurina”

La edición de las fiestas patronales de Abrucena, en honor a San José, bajo la condición del presidente de la corporación municipal por el Partido Popular, un cargo que espera prolongar si los abruceneros le otorgan sus apoyos en las elecciones del 26.

–La festividad de San José es el 19 de marzo, pero en Abrucena se festeja un mes después. ¿A qué obedece este cambio?

–La comodidad del tiempo está detrás de este traslado que los dirigentes de la época tomaron hace muchos años. Según los vecinos de más edad, la decisión se tomó para que aquellos abrucenareos pudieran bajar de sus cortijos a las fiestas, para facilitarles el acceso. Ademas, en marzo, en Abrucena hace mal tiempo. Hace frío e incluso nieva. El pasado mes de Abril nos cayó una pequeña nevada. Y esas condiciones climatológicas dificultan que los vecinos puedan bajar a las fiestas. En mayo, por el contrario, hace mejor tiempo, los días son un poco más largos y apetece más salir a la calle.

–Pero curiosamente, en el librillo municipal de estas fiestas, V, hace una apelación a Patrón de Abrucena, San José, para que les regale un tiempo más acorde a la estación de la Primavera y respete los días de fiestas.

–El término municipal de Abrucena está dentro del Parque Natural de Sierra Nevada, en un 80%. Estamos en una sierra escarpada, donde no empapa el agua. Entonces, si no hay nieve es señal de un mal año. Tiene que llover o nevar para que no sea así. Pido la ayuda del Santo porque hemos tenido un otoño e e invierno secos, con muy pocas precipitaciones. San José fue un humilde carpintero y no sé si tendrá poderes para atraer a las nubes ( el primer edil se sonríe).

–Lejos de Alhama, en la localidad barcelonesa de Terrasa, ya la han festejado a San José.

–Los abruceneros de Terrasa celebran estas fiestas la primera semana de mayo, siete días antes que nosotros, para no coincidir y se pueda producir un intercambio, e nosotros vamos a las suyas y ellas vienen a las nuestras. En los años 60, muchos abruceneros se fueron a Cataluña a trabajar y mejorar sus condiciones laborales y de vida. Se fueron con 20 años, en muchos casos, con lo que pasaron aquí su niñez y parte de su adolescencia, y conservan las amistades de su edad. Les sigue tirando esto, pero, por el contrario, los hijos de éstos, no conocen a nadie aquí, porque sus amigos los han hecho allí, en Terrasa.

–¿Cuántos abruceneros hay en Terrasa y cuántos van a venir?

–En Terrasa, hay más abruceneros que aquí. En los años 80, venían a nuestras fiestas dos o tres autobuses, Ahora, vienen en sus coches particulares. Sé que la presidenta de la Hermandad de San José, de Terrasa, Montse Olmos Lao, va a venir, pero va a estar entre nosotros a título individual y no institucionalmente, por aquello de las elecciones municipales.

–Las fiestas arrancan hoy.

–La “Traida, que se celebra hoy, es el acto central y fundamental de las fiestas. Viene mucha gente de fuera de Abrucena. Es un acto muy importante y c tradición.

–¿Qué actos presenta, además, el programa que se desarrolla hasta el domingo 19?

–Tenemos, entre otros, el concurso de trajes de flamenco en las categorías de adultos e infantil, que arrancó el año pasado, con mucho éxito, con el primer premio a la flamenca más elegante y un segundo premio para la flamenca más original y un tercero, al más tradicional. Esta edición, por tercer año consecutivo, tributamos un homenaje a los vecinos/ as que viven solos, mayores de 65 años, con una comida.

–¿Y en cuanto a novedades?

–Este año, hemos incorporado al programa un concurso de coches locos que han organizado los jóvenes del municipio y se va a celebrar por primera vez, un concurso de platos típicos, con la intención de promocionar nuestra gastronomía, a los productos y productores locales, que tenemos y muy buenos, con campeonatos a nivel andaluz en su palmarés. Tenemos una quesería que produce su propia leche y bodegas.

–Las fiestas de Abrucena no se pueden entender sin festivales taurinos.

– La fiesta de los toros es una tradición que está muy arraigada en Abrucena, donde existe mucha afición y donde se celebran las únicas novilladas de nuestra comarca. Este año hemos programado dos novilladas con un festival con dos matadores, el sábado 18, y un festival mixto, con un matador y un rejoneador en el cartel del domingo 19 que cerrará el programa festivo de este año.

–Le supongo una agenda apretada estos días

– En la agenda no me cabe nada más. Por mi carácter, trato de ser una persona cercana y no llevo reloj. No sé puede ser de otra forma si eres alcalde. Mi partido- PP- me ha renovado su confianza y me presento a la reelección, con ilusión y ganas. La maquinaria de la administración es muy lenta y el 80% de nuestros proyectos están aún sin ejecutar.