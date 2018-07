Actuaciones en la Red Viaria provocan bronca en el Pleno

Las nuevas actuaciones en la Red Viaria de la provincia y la cesión de carreteras centraron ayer el debate más intenso de la sesión plenaria celebrada en el Palacio Provincial. Tras el voto en contra del Partido Socialista y la abstención de Izquierda Unida, finalmente estas eran aprobadas con el voto a favor del Partido Popular y Ciudadanos. Los proyectos consisten en actuaciones en siete carreteras del Poniente, Levante, Almanzora y la capital, que serán llevadas a cabo con una inversión de 2,200.000 euros. Estas se suman a los 6,2 millones con los que ya cuenta el Área de Fomento para mejorar las carreteras que pertenecen a la Diputación de Almería y que suman más de 1.200 kilómetros.

El momento más bronco de la sesión llegó por actuaciones en la Rambla el Cañuelo y la cesión de la Diputación al Ayuntamiento de Roquetas de Mar de varios tramos de las carreteras provinciales AL-3304, AL-3305 y AL-3306, a la cual los socialistas votaban en contra alegando que "Roquetas, el municipio del presidente, detrae de las arcas municipales dos millones de euros para unos espacios que formarán parte del viario del municipio" argumentaba Juan Antonio Lorenzo, portavoz socialista. El vicepresidente, Javier A. García lamentó la postura del grupo de la oposición: "Ustedes tienen una obsesión enfermiza con Roquetas. La cesión de esta carretera es una gran operación para Diputación, ya que el municipio nos hace un favor con la inversión que realizaría de más de cuatro millones de euros, y la Diputación solo 260.000 euros, y además, asumiendo el mantenimiento".

Más de 2 millones de euros se sumarían a los 6,2 ya presupuestados para este año

Por su parte, Gabriel Amat, presidente de la Diputación y alcalde de Roquetas expresó que "le estamos haciendo un favor a la Diputación, el mismo que le estamos haciendo a la Junta de Andalucía, porque no se lo hacemos a ellos sino a los ciudadanos.Es El Ayuntamiento de Roquetas el que se va a gastar más millones para arreglar la Rambla del Cañuelo. Tengo una petición del PSOE para que se haga el puente, está usted votando el contra de sus compañeros". Roberto Baca, concejal de Roquetas y portavoz de Ciudadanos en la Institución afirmó que "a mi me dejaron claro que el voto debe ser favorable. No entiendo que haya que dejar fuera a ningún municipio".

En otro sentido, los socialistas sí apoyaron la cesión de las carreteras de la AL-3108 a la AL-3106, por Pueblo Blanco de Níjar.

Se aprobó por unanimidad la ampliación del plazo para que los pueblos que todavía no han podido solicitar el Plan de Asistencia Económica de Caminos Municipales 2018 puedan hacerlo. La inversión es de 10,5 millones de euros en los 103 municipios. Los 13 ayuntamientos que no lo han solicitado son Alhabia, Benahadux, Castro de Filabres, Carboneras, El Ejido, Gérgal, Garrucha, Huércal de Almería, Nacimiento, Partaloa, Velefique, Vera y Viator.