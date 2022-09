Adiós a Luisa 'La zapatera', la última trovera de Sierra Cabrera

Ha muerto Luisa Morales Piñero, más conocida como Luisa 'La zapatera'. Deja en su familia y en todo el pueblo de Turre un enorme vacío y tristeza, pues era una de sus vecinas más queridas. Con su pérdida se dice adiós también a la última trovera de Sierra Cabrera, pues dedicó más de la mitad de su vida a tejer versos a modo de romance que recitaba y que, hace unos años, se publicaron con el nombre de 'Soñando con Sierra Cabrera'.

Luisa Morales fallecía este sábado 3 de septiembre a la edad de 86 años en Turre y este domingo se le dio la última despedida. Su legado poético, por suerte, quedará para la posteridad: en 2017 cumplía un sueño con la publicación de un poemario con 200 poemas, escritos a lo largo de treinta y siete años.

Luisa 'La zapatera' siempre destacó por su carácter afable y abierto. "La recordaremos siempre con una sonrisa en la boca", señala la alcaldesa de Turre, María Isabel López. Ella, como todos los turreros, lamenta enormemente la muerte de una mujer que "siempre he admirado por cómo vivió su vida, intentando mejorar y seguir aprendiendo, y muy activa en las cosas del pueblo". Y es que Luisa Morales participaba en Guadalinfo y en numerosos talleres que se organizaban en Turre. "Todos los años nos hacía una poesía para el día de la mujer y para la Feria de Turre; la vamos a echar mucho de menos", asegura la regidora.

La obra de Luisa Morales Piñero refleja la vida de una mujer autodidacta, a la que la vida le golpeó desde muy joven y supo reponerse a base de sacrificio y tesón. En su libro se manifiesta su nostalgia por Sierra Cabrera, el lugar donde nació, y los recuerdos de su infancia en aquella Turre de los años 40. Hay romances dedicados a sus padres, hijos y nietos; a sus maestros de la escuela de adultos o, simplemente, a la vida.

Cultivó la poesía popular, a modo de trovos, pues los escuchaba desde niña y le gustaban (y además tenía una gran destreza para rimar). Jamás en su vida olvidó los poemas que su padre le leía de pequeña, de un ejemplar del ‘Romancero del Almanzora’, de Álvarez de Sotomayor, que estaba por su casa cuando era niña.

Sin apenas formación, sin afición por la lectura, y en los pocos ratos libres que le quedaban tras ir de mercado en mercado vendiendo zapatos y atender la zapatería en el pueblo, esta turrera fue escribiendo poema tras poema durante varias décadas. "En mi familia siempre nos han gustado los trovos; mis hermanos también han escrito muchos poemas”, explicaba Luisa Morales en 2017.

Para ella la poesía fue su medicina ante las dificultades que le presentaba la vida. “Empecé a escribir por aburrimiento y por pena”, contaba tras publicar su libro. Con poco más de cuarenta años quedó viuda y tuvo que hacerse cargo del negocio familiar: una zapatería que hoy en día sigue funcionando. Fue entonces, ante la falta de su marido, cuando Luisa comenzó a escribir romances durante las noches de soledad.

La trovera nacida en La Limera

"Yo nací en La Limera

en el año 36,

y aquí comienza mi historia

como bien comprenderéis".

Con esos versos comenzaba la narración de su vida Luisa Morales. Nació en Sierra Cabrera en 1936, y se crio entre Mófar y la Cuesta del Escribano, lejos del pueblo. “Me tira mucho la sierra”, reconocía.

Sin embargo, su infancia no fue la más feliz. “Perdí a mi madre cuando era una niña, en los tiempos duros de la posguerra”, explicaba. Su padre era albañil, por lo que a menudo estaba fuera de casa, así que fue criada por dos de sus hermanos, en un cortijo solitario. “Tuve una niñez muy triste, sobre todo por la ausencia de mi madre”, recordaba la escritora.

A pesar de ello nunca pasó hambre, pues la fértil tierra de la sierra les ofrecía todo lo que necesitaban para subsistir: trigo, frutas u hortalizas. Pero sufrió la falta de muchas cosas. Por ejemplo, jamás pisó la escuela. “En la sierra no teníamos colegio. Hasta que no me jubilé no he estado en la escuela”. Por ello, fue su padre quien le enseñó “lo poquito que sabría” de leer y escribir.

Eso no le impidió amar la poesía popular y coger bolígrafo y papel y escribir decenas y decenas de romances. Unos poemas que publicó para recaudar fondos para la Asociación Española Contra el Cáncer, pues Luisa era una mujer muy comprometida con la sociedad.

Hoy, Turre llora la muerte de Luisa 'La zapatera', pero su legado perdurará por siempre. Pasarán los años, quién sabe si los siglos, y aún seguirán ahí esos poemas con sus recuerdos de aquella difícil infancia en su amada Sierra Cabrera. Descanse en Paz.