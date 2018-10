Agentes de Medio Ambiente decomisan más de 130 kilos de níscalos recolectados ilegalmente en Bacares

Agentes de Medio Ambiente de la Junta decomisaron durante el pasado fin de semana 133 kilos de níscalos que habían sido recolectados ilegalmente en el monte público ‘El Conde’, en el término municipal de Bacares. La actuación fue realizada por el dispositivo especial de vigilancia y control puesto en marcha por la Delegación de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio para evitar la recogida incontrolada y abusiva de setas en las sierras de la Almería.

La Junta autorizó, a través de una resolución publicada en el BOJA el pasado 19 de septiembre, la recolección de pequeñas cantidades de hongos en los terrenos forestales de la provincia de forma que en ningún caso se puede exceder de cinco kilos por persona y día y siempre que las setas sean para autoconsumo. Para controlar esta actividad micológica e informar sobre las condiciones en las que debe realizarse, la Junta cuenta con equipos de profesionales integrados por agentes de Medio Ambiente, Policía Adscrita y Seprona y distribuidos por Los Filabres, Las Estancias, Sierra Nevada y Los Vélez.

Entre sus funciones se incluyen las de vigilar los principales enclaves seteros de la provincia, informar a los recolectores de la normativa vigente y resolver sus dudas sobre la materia, impedir las prácticas abusivas e interceptar a las personas que incumplen las condiciones de este tipo de recolección.

El incumplimiento de la normativa constituye una infracción administrativa que da lugar a la apertura del correspondiente expediente sancionador y al decomiso de las setas recolectadas ilegalmente. La recolección de setas al margen de las normativa vigente y sin autorización para ello está tipificada como infracción leve en la Ley de la Flora y la Fauna Silvestres y las sanciones pueden acarrear multas de hasta 601 euros.

Pautas para la recolección

Según se establece en la resolución que regula este tipo de actividad micológica, la recogida no puede alterar la capa superficial del suelo por lo que se prohíbe expresamente el empleo de herramientas como rastrillos, escardillas, azadas u otros utensilios que remuevan el mantillo del suelo produciendo daños en el micelio de los hongos, que impedirían la aparición de nuevos ejemplares en las siguientes temporadas.

Tampoco está permitida la recolección de setas inmaduras, por lo que deberán respetarse las no comestibles, las que no se conozcan o no vayan a recolectarse por estar en mal estado o pasadas, ya que todas ellas desempeñan una función ecológica muy útil.

Además, esta prohibido recoger setas en horario nocturno y, por tanto, no está permitido el empleo de linternas ni otras fuentes de luz artificial. Para el depósito de las setas, se utilizarán cestas u otros elementos de transporte que permitan la aireación y dispersión de las esporas.

Colaboración ciudadana

El delegado de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Raúl Enríquez, ha destacado que “se han intensificado los controles habituales en las zonas en las que se está produciendo una mayor producción micológica para garantizar la persistencia y la capacidad de regeneración de las setas en estas áreas y para mantener en un estado favorable el medio ambiente en general”.

Desde la Delegación de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio se hace un llamamiento a la colaboración ciudadana para que ante cualquier práctica abusiva informe a los Agentes de Medio Ambiente ya que la conservación del patrimonio natural es una tarea colectiva.