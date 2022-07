Las orquestas se llevan “la música a otra parte” por la crisis económica del sector

Antonio Fernández es un hombre atareado en los últimos días. La preparación del Dreambeach en Villaricos ocupa buena parte de su tiempo.

El alcalde de Cuevas del Almanzora ultima los detalles para una de los grandes eventos del verano en la provincia mientras piensa en el resto.

Las ganas de los municipios por organizar verbenas se han comenzado a notar en la disponibilidad de las bandas. “No encontramos nada”, clama el primer edil, impaciente por cerrar los contratos.

El político no descarta a nadie. “Estamos llamando a las puertas de todos los representantes, buscando en todos lados”, ratifica al otro lado de la vía telefónica.

A una hora de viaje en coche, la tranquilidad es la tónica dominante. “Nosotros no tenemos ningún problema, todos están contratados desde principios de año”, asegura Herminia Uroz, alcaldesa de Nacimiento y compañera de partido, que no de disgustos, de Fernández.

“Es un problema generalizado”, se defiende Fernández. “Desde primeros de año estamos con estos problemas para encontrar gente”, recalca.

La inflación es un hándicap a la hora de encontrar a cantantes que den el “do de pecho” para entretener a los vecinos del municipio. “El precio ha subido bastante por la oferta y la demanda, lo hemos notado este año”, asegura el responsable de Cuevas del Almanzora.

En Berja, a 152 kilómetros de Cuevas, los problemas no aparecen a las puertas del verano. El Ayuntamiento, según explican fuentes municipales, ya tiene todas las fiestas cubiertas y no han sufrido problemas para realizar la contratación de las bandas que actuarán en el municipio.

La falta de planificación no es un problema en el consistorio. “Las fiestas de agosto tienes que empezar a prepararlas desde principios de año”, explica Fernández.

“Las orquestas está siendo un dilema encontrarlas”, asegura, con regusto amargo, Fernández, que sigue a la tarea, centrado en que la música no se vaya a otra parte.

Antonio Manzano, dueño de la orquesta 'Gaudí, tiene la receta para entender el problema. “Siempre ha habido problema el fin de semana del 15 de agosto, donde hay fiestas en todos los lugares, pero el mes completo es raro”, asegura.

El propietario de la empresa musical confirma el aumento en el número de las contrataciones este año. “Hay ayuntamientos que fueron previsores y empezaron a contratar en septiembre de 2021”, asegura.

La crisis del sector musical ha provocado el cierre de muchas empresas, lo que ha empeorado el problema de falta de empresas.

“Nosotros cobramos lo mismo, queríamos subir por el precio del gasoil pero muchos consistorios no están dispuestos”, defiende Manzano, que asegura que los dos años de restricciones han hecho mella en el negocio.

Muchos empleados, ante la falta de oportunidades, han abandonado el mundo de la música. “Nosotros hemos tenido que empezar de nuevo, muchos han buscado otro trabajo”, explica sobre la falta de personal tras la pandemia.

La previsión es el consejo que Manzano puede dar a los consistorios que tienen problemas para contratar. “Ya tenemos cerrados algunos bolos para julio del 2023 y hemos tenido ofertas para el verano que viene”, asegura Manzano.

Sobrevivir dedicado al mundo de la música es uno de los sueños que se ha derrumbado para muchos profesionales con la llegada del virus. “Como dueño de una orquesta, yo sobrevivo gracias a mi otro trabajo en una empresa”, afirma.

Manzano no cree que el problema de la falta de personal se vaya a solucionar con el paso del tiempo. “En agosto siempre ha habido problemas de disponibilidad”, recuerda.

El propietario de la orquesta Gaudí se despide del Diario de Almería sentado en el mismo sofá en el que ha respondido las preguntas, mientras prepara un verano cargado de trabajo, que le llevará de gira por el poniente almeriense y Granada.

Paco Sánchez, uno de los miembros insignes de la orquesta Amarillo, explica el cambio de tendencia en el sector musical.

“Las grandes orquestas de antes ya no están, han desaparecido”, explica sobre el final de las bandas que durante años conquistaron los oídos de los que se acercaban a las verbenas.

La pandemia ha sido, bajo su punto de vista, el dinamizador de los cambios a la hora de entender el sector musical. “El trabajo es escaso, faltan orquestas porque muchas no han subsistido con el virus, solo las que mejor situación económica tenían”, añade.

El trabajo en el sector musical no es fácil ni apto para todo tipo de trabajadores. “Cuando la música está al 100%, sales el 10 de julio y vuelves en agosto”, recalca, asegurando que las personas que tienen familias no pueden conciliar las giras con el cuidado de sus hijos.

Sánchez apela a la cantera, a las nuevas generaciones, para que mantengan el oficio de una manera digna. “Los años acaban poniéndote en tu sitio”, afirma.

El dinero es una buena manera de entender el problema del sector cultural en Almería. “El caché es muy malo, no se han subido nada los precios”, denuncia, pidiendo a los municipios que cubran los costes de la inflación, que se ha disparado por encima de la barrera del 10%.

“Ahora, una orquesta potente cobra entre 8.000 y 9.000 euros”, asegura, añadiendo la considerable rebaja de precio. “Antes eran 20.000”, recalca.

El espectáculo ha cambiado, se ha encarecido. Paco se disfrazaba de Joan Manuel Serrat o Michael Jackson en sus shows. Ahora, no es nadie sin teclado. “Prefiero que se vaya la luz a que se rompa”, explica. Los montajes son más visuales, más complicados, más caros. El alza en los precios ha dejado al borde del precipicio a muchas orquestas.

La vida sacrificada del músico por todas las carreteras del país

Un día cualquiera en la vida orquestera de Paco Sánchez acaba temprano por la mañana. “A veces, llegas a casa a las diez de la mañana, te tomas un vaso de leche y a dormir”, explica.

El ritmo de vida, especialmente intenso en verano, no es para cualquiera. Para Paco, tampoco.Ahora colabora en Tivoli show, una orquesta joven y con ganas. Lo compagina con su trabajo como conductor de ambulancias. Ya solo se sube al escenario cuando puede.

“A las siete de la tarde te vas al pueblo, pruebas sonido una hora y media, cenas un poco y empiezas”, resume sobre su rutina con la orquesta.

Las actuaciones tienen hora de inicio pero nunca de final. “Hay sitios como Olula o Serón donde ves amanecer”, explica, señalando los municipios más fiesteros de la provincia.

Paco Sánchez ha vivido 35 años de lo que la música le daba. En un buen mes de agosto ganaba lo mismo que un oficinista a lo largo de todo el año.

El trabajo le acabó agotando. “Un día me desperté a las once de la mañana y no pude más. Lo dejé. La pasión se había vuelto un trabajo. Ya no podía seguir ese ritmo, no me arrepiento”, señala sobre las razones que le alejaron de las giras agotadoras.

La cantera salva a Níjar

Las fiestas de Níjar se están salvando de los problemas a la hora de contratar bandas gracias al talento del municipio. “Nosotros tenemos nuestra banda sinfónica y no tenemos problema”, explican fuentes municipales a Diario de Almería.

Los jóvenes que desarrollan su pasión de músicos han ayudado a que el municipio celebre en paz las fiestas. “Las orquestas cubren las fiestas de su barrio”, explican. La planificación con tiempo de los eventos es, según ellos, una de las claves del éxito a la hora de cubrir las actividades. El municipio celebrará a lo largo de los meses de verano diferentes festividades en los barrios del municipio, lo que pretenden que atraiga al turismo.

ACOPLE, la asociación que defiende los intereses del sector del espectáculo, pide al ministerio de Transporte ayudas para los costes del carburante y los peajes.

Los encargados de defender a los profesionales recalcan la necesidad de velar por el funcionamiento de un área que lleva la cultura a las zonas de la España Vaciada, tan abandonada habitualmente por los políticos y las administraciones.

Al final de este reportaje, Antonio Fernández sigue cerrando las orquestas que deben actuar en su municipio, Antonio Manzano está engrasando las cuerdas vocales para salir de gira y Paco Sánchez vuelve a su trabajo. Todos coinciden en que falta gente.