Almería, voz y corazón del municipalismo

La Diputación de Almería se convirtió ayer viernes en la capital española del municipalismo y de la reivindicación del poder local como motor de cambio y progreso de todos los pueblos del país, especialmente de los más pequeños. El Patio de Luces de la Institución Provincial vivió por primera vez en su historia la reunión de la Comisión de Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

El consenso y unanimidad entre todos los representantes institucionales ha sido la tónica dominante de un encuentro en el que se ha acordado exigir un mayor protagonismo de las entidades locales en el reparto de los fondos europeos para la recuperación económica tras la crisis generada por la pandemia. Los presidentes y representantes de los gobiernos provinciales, de diferente signo político, han diseñado una hoja de ruta conjunta que dé voz a los gobiernos con menos recursos para reimpulsar la economía y el empleo desde lo local.

El presidente de la Diputación Provincial de Almería y vicepresidente de la Comisión de Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares de la FEMP, Javier A. García, dio la bienvenida a los asistentes al reconocer que “para mí es un grandísimo honor que este Patio de Luces sea hoy (por ayer) la capital del municipalismo y de las reivindicaciones compartidas por los gobiernos provinciales. Es un acto histórico y un enorme orgullo tener la oportunidad de ser sus anfitriones durante esta jornada”, y ha recalcado que “las diputaciones son las administraciones que más igualan oportunidades y vertebran el territorio. Son fundamentales para que los ciudadanos de nuestras provincias tengan las mismas oportunidades”.

Del mismo modo, García ha recordado que el 50% de los municipios españoles tienen menos de 500 habitantes y, como ha señalado, “si no existieran las diputaciones habría mucha descompensación en los territorios de España. Los vecinos de estos municipios tienen los mismos derechos y tenemos que generarles las mismas oportunidades que los vecinos que vivan en una gran urbe. Ese es el papel de las diputaciones”.

A su vez, el presidente de la Diputación de Almería ha expuesto los objetivos de la reunión: “ensalzar y reconocer el papel de la administración local como potenciador de cambio, crecimiento y creación de riqueza y empleo en los municipios más pequeños, de manera especial desde que comenzó la emergencia sanitaria. Hoy nos unimos para conseguir más recursos que nos permitan continuar protegiendo a la ciudadanía del coronavirus”.

Por último, el presidente de la Diputación de Almería, tras elogiar el papel de los gobiernos locales durante toda la pandemia, manifestó la necesidad del cumplimiento de las reivindicaciones que se han pedido con unanimidad desde la FEMP y otros foros municipalistas. Entre estas reivindicaciones se encuentran la creación de un Fondo de Recuperación incondicionado para las entidades locales de 4.000 millones de euros, participación en los fondos covid de las Comunidades Autónomas y del Estado, y en los fondos europeos en un porcentaje mínimo del 14,56%. “Estoy convencido que de este encuentro emanarán políticas que se convertirán en acciones que ayuden a los municipios que más lo necesitan, no solo de Almería sino del conjunto del país”, ha concluido García.

Por su parte, el presidente de la Diputación Provincial de Jaén y presidente de la Comisión de Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares de la FEMP, Francisco Reyes, incidía en la reclamación “del 15% de los recursos que gestione el Gobierno de España y el 15% de las Comunidades Autónomas y que aprovechen la oportunidad y experiencia de alcaldes y presidentes de diputaciones, cabildos y consejos, que cuando nos han dado la ocasión hemos demostrado capacidad de gestionar, cofinanciar, ejecutar e incluso anticipar recursos, porque sabemos hacerlo”.

Por otro lado, Reyes resaltó el trabajo de los gobiernos locales como “esa primera trinchera a la que acuden los vecinos de cada municipio pero, también, elementos fundamentales para resolver y abordar sus problemas. Por eso, creemos que es justo e imprescindible que las diputaciones, consejos y cabildos juguemos un papel fundamental para que esos recursos lleguen a todo el territorio. No habremos acabado con la pandemia mientras la crisis sanitaria, económica y social no hayan salido todos y cada uno de los españoles. Mientras alguien se quede en el camino no habremos salido de esta crisis”.

Asuntos acordados

Entre los asuntos acordados del orden del día de la reunión destaca la adhesión de todos los representantes de la Comisión al manifiesto de los gobiernos intermedios sobre los fondos de recuperación en el que se pide que la Unión Europea reconozca a las entidades locales como aliados estratégicos en el desarrollo de los fondos a fin de que nadie, ni ningún territorio, se quede atrás.

Asimismo, en el manifiesto se solicita una dotación de los fondos Next Generation para las entidades locales con el propósito de que estas puedan seguir garantizando los derechos y oportunidades de los territorios y la ciudadanía y, al mismo tiempo, que los Estados miembros aseguren mecanismos efectivos de permanente diálogo para que participen en la planificación, ejecución y seguimiento de los planes de recuperación.

En la reunión también se ha dado cuenta de otro documento clave, la declaración sobre los contenidos del Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia de la Economía Española de la FEMP en la que se pide que las entidades locales deberán percibir el 15% de los fondos que las comunidades autónomas recibirán de Europa y del Gobierno de España en ayudas directas para PYMES y autónomos, 15.000 millones de euros, una vez descontados los gastos de sanidad. La distribución de estos fondos a los ayuntamientos se determinará en función de la población.

De esta forma, con consenso, diálogo y espíritu de cooperación institucional ayer se cerró la histórica reunión de la Comisión de Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares en Almería. La jornada se abría con una foto de familia en la Rambla Federico García Lorca con todos los representantes institucionales con la que se inmortalizaba el día en el que la provincia de Almería se convertía en capital nacional del municipalismo y las grandes reivindicaciones de las entidades locales: la lucha contra la despoblación y la exigencia de un reparto justo de los fondos europeos de recuperación.