Amat acusa a Susana Díaz de "mentir" y "difamar" con el Hospital de Roquetas

El Hospital de Roquetas de Mar vuelve a la primera línea de la confrontación entre el Partido Popular de Gabriel Amat y el PSOE al mando de la Junta de Andalucía. Amat ha reclamado hoy a la Junta que licite la adaptación del proyecto del hospital, tras la firma del convenio por el que la administración autonómica se comprometió recientemente a su construcción, aportando el municipio roquetero los terrenos. Amat ha reiterado que las expropiaciones de los terrenos que se cederán a la Administración autonómica están "empezadas", por lo que "para enero" podrán tener la "disposición total" de los suelos de cara a que las obras arranquen entre finales de enero y principios de febrero, según sus cálculos.

Amat ha visualizado hoy en rueda de prensa unas imágenes de la candidata del PSOE a la Presidencia de la Junta, Susana Díaz, en un acto electoral en el que Díaz reivindicaba la disposición de los terrenos para comenzar a edificar el hospital ante la que, calificó como "incapacidad" y "desgana" del primer edil. Al hilo, e alcalde de Roquetas ha acusado a la presidenta de la Junta de "difamar, mentir, engañar y confundir a la gente".

El alcalde ha incidido en que desde 2006 mantiene el ofrecimiento de terrenos a la Junta de Andalucía para la construcción del centro hospitalario, si bien "hasta que no hubiera un acuerdo en firme para hacer el hospital, de una manera u otra, no se podía iniciar el expediente de las expropiaciones" necesarias para contar con los 39.149 metros contemplan el plan general, pero "el terreno estaba a disposición" de la Junta.

Amat ha apuntado que el Ayuntamiento ha invertido ya cerca de dos millones de euros en el futuro hospital a través del proyecto inicial y las expropiaciones, con lo que le ha afeado a Díaz sus manifestaciones sobre "que no tiene conocimiento de esos terrenos", lo que para él es "mentira". "La presidenta no se entera, como no se enteraba con los ERE", ha apostillado.

Según el alclade de Roquetas los expedientes de expropiación están iniciados, y las obras podrían empezar a finales de enero o inicios de febrero, si la Junta licita ya la adaptación del proyecto

Así, ha trasladado nuevamente su disposición a colaborar "por encima de colores políticos", puesto que, según ha dicho, él fue el "primer alcalde de Andalucía" que "construyó un colegio" del que "luego la Junta le devolvió el dinero", al mismo tiempo que colaboró económicamente para construir tres centros sanitarios y la variante de Roquetas, según ha apuntado. "El Ayuntamiento y el alcalde no pone cortapisas cuando lo primero es el servicio a los ciudadanos, venga de donde venga", ha recalcado.

En la misma línea, ha asegurado que aún espera una entrevista con Díaz, ya sea en Roquetas de Mar o en Sevilla, para abordar el futuro del hospital "y otras cosas de la provincia". "¿Hay que esperar a que lleguen unas elecciones para que me llame?", se ha cuestionado Amat, quien ha recordado que el anuncio del convenio se realizó pocos días antes de que se convocaran elecciones andaluzas tras varios encuentros con la Consejería de Salud.

"Vamos a ser serios y a no jugar con la salud de los ciudadanos", ha añadido el primer edil popular, quien ha instado a la presidenta de la Junta a "cumplir con sus compromisos", ya que de lo contrario "lo hará otro gobierno" después del 2 de diciembre según ha dicho antes de instarla además a certificar los pagos de la variante de Roquetas de Mar para poder poner en servicio la salida de El Solanillo, que lleva "un año terminada y no se abrirá hasta que no liquide con la empresa".

Según los cálculos de Amat, la adaptación del proyecto a la nueva normativa sanitaria podría estar lista en "50 días", con lo que, si se mantienen los plazos de ejecución observados desde el Ayuntamiento, que van de 18 a 24 meses, el centro hospitalario debería estar finalizado "a finales del año 2020", en caso de que la Junta realizara los trabajos comprometidos.